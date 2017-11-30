Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел телевизионную пресс-конференцию, которая продлилась более 1 часа 40 минут. В интервью он ответил на вопросы о предстоящих выборах президента. «В отношении кандидатов на должность в президенты — все будет понятно уже совсем скоро», — заявил он. При этом, по словам Медведева, если действующий президент страны Владимир Путин выдвинет свою кандидатуру, «Единая Россия» его всячески в этом поддержит. По его словам, Путин «является успешным президентом».

Медведев заявил, что он не намерен баллотироваться на пост президента России в этом году.

«Что касается меня лично, в текущем политическом периоде или текущем политическом сезоне я себя в этом качестве не вижу, но работать, естественно, я продолжу», — отметил глава правительства.

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Журналисты попросили Медведева подвести итоги работы своего правительства для абстрактного будущего премьера. На это он ответил, что существующая структура кабмина, может, и несовершенная, но члены правительства очень старались, меняя ее. «Это такая работа, которую нужно почувствовать», — сказал он.

Глава правительства также добавил, что его работа ему нравится. «Это — исключительно интересная работа, которая является вызовом, но и приносит удовлетворение», — отметил Медведев. По словам премьер-министра, ему всегда нравилось то, чем он занимался — и в студенческие годы, и во время работы преподавателем, в период занятий юридической практикой и бизнесом, и после, когда он начал работать в правительстве.

«В этом плане я счастливый человек», — признался Медведев.

Говоря о дальнейших планах, премьер-министр РФ пообещал продолжать работать на благо страны. «Буду дальше служить России. Мне не только нравится моя работа. Мне нравится жить и работать в России», — заявил Медведев.

Хотя в ходе интервью по большей части велось обсуждение экономических и финансовых вопросов, политическая повестка также была затронута. Отвечая на вопрос журналистов о прошедших этой осенью изменениях в губернаторском корпусе, Медведев назвал тенденцию на его обновление правильной. «Если говорить об общей тенденции, то мне кажется она правильной. И она появилась не сейчас, и не в этом году, она была в предыдущие годы, даже в предыдущий период. Мы достаточно активно начали вот эти процессы, связанные с омоложением губернаторского корпуса, наверно, уже, может быть, лет 8-10 назад», — заявил премьер.

Премьер назвал новый губернаторский корпус «отрядом молодых людей, которые получили новые назначения», но обратил внимание, что большая часть корпуса — еще пока временно исполняющие обязанности.

Назначенцы, которых видел Медведев, быстро погрузились в тематику, «очень неплохо вписались». При этом Медведев отметил, что при неоднородности страны важно подумать о мерах поддержки регионов.

«У всех регионов есть свои проекты, которые в ряде случаев были не очень хорошо просчитаны. Залезли в долги, в том числе и в коммерческие, назанимали денег. Хотят понимать, как у них инвестиции хорошо идут, а в то же время не следят за бюджетной сферой», — сказал Медведев, добавив, что помогать регионам все равно придется.

По словам премьер-министра, требуется выяснить, что за долги у регионов, и при необходимости перевести часть кредитов из коммерческих в бюджетные. 50% этих кредитов уже переведено, подчеркнул он. Следующим шагом должна стать реструктуризация задолженности. «Такие решения уже принимались, в общей сложности реструктурировали на 700 млрд», — отметил премьер. Он также отметил, что в стране действует система дотаций, поддержки самих регионов: «В этом году это больше 600 млрд рублей».

Но и руководители регионов должны вести себя ответственно, просчитать расходы и не забывать про майские указы. Сначала — соцсферу обеспечить, а потом уже подумать про экономику региона, подчеркнул Медведев.