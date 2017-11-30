Кризис в Германии: на Меркель повесят все ошибки

30 ноября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер проведет общую встречу с лидерами крупнейших политических партий Германии --Ангелой Меркель (ХДС), Хорстом Зеехофером (ХСС) и Мартином Шульцем (СДПГ), чтобы найти выход из сложившегося в Германии политического кризиса, связанного с формированием парламентской коалиции.

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Если новый созыв бундестага — парламента ФРГ, избранного 24 сентября, — не справится с этой задачей, то формирование правительства большинства окажется невозможным. На практике это будет означать, что каждое принимаемое правительством Германии решение будет проходить через длительный процесс согласования в парламенте, тем самым снижая эффективность работы исполнительной власти.

Для Германии и лично для канцлера Ангелы Меркель, стремящейся остаться у власти на очередной срок, такой вариант развития событий грозит отсутствием в ФРГ стабильного и сильного правительства, способного вести за собой Евросоюз.

В современной истории страны еще не было случая формирования правительства меньшинства, что стало причиной появления многочисленных публикаций, описывающих «крупнейший политический кризис в современной истории Германии».

Правые роняют бундестаг

Нынешний кризис начался с нарушения устоявшегося за долгие годы партийного баланса в бундестаге. Третье место на сентябрьских выборах с результатом 12,6% заняла право-популистская партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая впервые получила места в германском парламенте.

Как следствие, возглавляемый Меркель с 2005 года партийный блок ХДС/ХСС набрал на выборах свой исторический минимум — 32,9% голосов.

Хуже того, традиционный союзник ХДС/ХСС — Свободная демократическая партия (СвДП) — набрала всего 10,7% голосов, что делало невозможным формирование «черно-желтой коалиции» (черный — цвет блока ХДС/ХСС, желтый — цвет СвДП), как это произошло в 2009 году.

Оппозиционная Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), хотя и заняла на выборах второе место, получила еще более плачевный результат — 20,5% голосов. Таким образом, «красно-зеленая коалиция», возглавлявшая Германию с 1998 по 2005 год, имеет еще меньше прав на формирование правительства (партия «Зеленых» набрала на выборах 8,9% голосов).

Решение казалось очевидным — формирование «большой коалиции» ХДС/ХСС и СДПГ. Такой вариант уже был реализован дважды по итогам выборов в 2005 и в 2013 годах. Однако социал-демократы неожиданно пошли на попятную.

Лидер СДПГ Мартин Шульц, имевший серьезные амбиции на пост канцлера, в вечер дня голосования заявил, что его партия уходит в оппозицию и участия в формировании правительства принимать не будет.

Слабый результат своей партии на выборах он объяснил именно тем, что СДПГ последние четыре года находилась в большой коалиции с партией Меркель.

У Меркель, которая наотрез отказывается сотрудничать с АдГ и партией Левых (9,2% голосов на нынешних выборах), оставался лишь один вариант — коалиция ХДС/ХСС, СвДП и «Зеленых». Цвета этих трех партий соответствуют цветам национального флага Ямайки, что стало причиной появления неформального названия так и не родившейся коалиции.

«Ямайка», которая подвела Германию

15 октября Меркель начала проводить зондирование создания возможной коалиции. Консультации между тремя партиями длились больше месяца и закончились тем, что в ночь с 19 на 20 ноября лидер СвДП Кристиан Линднер заявил, что его партия не будет участвовать в коалиции Меркель.

«Лучше не править, чем править неправильно», — заявил лидер немецких либералов.

«Зеленые» также исключили возможность участия в правительстве меньшинства с блоком ХДС/ХСС канцлера Германии Ангелы Меркель. «Германии нужно устойчивое правительство, и потому необходимо большинство в парламенте. Если полный отказ Свободной демократической партии Германии от коалиции сохраняется, я не знаю, как может быть сформировано меньшинство», — заявил представитель «Зеленых» Юрген Триттин.

В СДПГ на фоне сообщений о провале коалиционных переговоров вновь подтвердили, что на «большую коалицию» с блоком Меркель не пойдут. «Тактика, предполагающая сохранение «большой коалиции», была неправильной для СДПГ 24 сентября (в день выборов) и остается неправильной 20 ноября», — писал в твиттере исполняющий обязанности председателя СДПГ Ральф Штегнер.

Поражение признала и Меркель. «Мы не смогли успешно завершить коалиционные переговоры. Это значит, что завтра утром я свяжусь с президентом, проинформирую его о положении вещей, и там мы посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше», — сказала она.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер решил взять ситуацию в свои руки и настоял на проведении общей встречи с лидерами партий-потенциальных участниц «большой коалиции».

Шульц, хотя и отметил, что «не знает, куда приведут эти переговоры», все же согласился принять в них участие. После неудачи с «Ямайкой» Германия возвращается к «плану А».

Альтернатива для Меркель

Теоретически из ситуации есть еще два варианта выхода. Первый — создание правительства меньшинства. Беспрецедентный вариант, в результате которого Германия на четыре года будет лишена стабильной исполнительной власти. Второй — перевыборы в бундестаг. Такой вариант может ничего не дать Меркель — результаты опросов показывают, что мнение избирателей не сильно изменилось за два месяца. Ситуация скорее всего останется прежней.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты уверяют, что наиболее вероятный вариант развития событий — именно создание «большой коалиции».

«По итогам встречи Меркель со Штайнмайером как раз скорее всего будет объявлено о начале коалиционных переговоров», — утверждает руководитель Центра германских исследований института Европы РАН Владислав Белов. По словам собеседника «Газеты.Ru», худший вариант развития событий — новые выборы в бундестаг.

Однако, отмечает научный директор Российско-германского форума Александр Рар, в таком случае авторитету Меркель будет нанесен серьезный урон. Нынешний канцлер сделает все возможное, чтобы избежать такого варианта.

Если дело дойдет до перевыборов, партия отвернется от Меркель, повесит на нее все ошибки и не допустит до новых выборов, считает эксперт.

Хотя создание «большой коалиции» и считается наиболее вероятным исходом, легко это решение Меркель тоже не дастся. «Социал-демократы не хотят быть младшим партнером, поэтому создать правительство будет действительно сложно», — говорит Рар. «И все же большая коалиция для Меркель — единственное спасение», — подчеркивает эксперт.

«Если Меркель не удастся создать правительство с социал-демократами, будущее представляется темным», — резюмирует собеседник «Газеты.Ru».

А есть ли кризис?

По словам Белова, утверждения о том, что в Германии существует какой-либо политический кризис — «однокрутки со стороны СМИ». «Все партии дееспособны, временное правительство способно выполнять поставленные перед ним задачи — о каком кризисе речь?» — рассуждает Белов.

По словам собеседника «Газеты.Ru», происходящее в Германии нельзя назвать «ни глубочайшим, ни жесточайшим, ни кризисом вообще». «Я бы назвал это политической стабильностью на фоне коалиционной заминки», — говорит эксперт.

Тем не менее, по словам Александра Рара,

до тех пор, пока в Германии нет стабильного правительства, Берлин вряд ли сможет сосредоточиться на своем лидерстве в Евросоюзе.

«Однако драматизировать тоже не стоит, — говорит собеседник «Газеты.Ru». — Это не внутренний конфликт, не экономический кризис и не финансовый. Скорее всего ситуация разрешится уже к марту, апрелю».

«Влияние Германии внутри ЕС базируется не на каких-либо политических персоналиях, а на экономической мощи ФРГ, — говорит доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин. — Экономическая ситуация в Германии довольно позитивная — развитие экономики идет по тем планам, которые были намечены, поэтому влиянию Германии в ЕС ничто не угрожает».

По словам Топорнина, Меркель в ближайшее время, действительно, сосредоточит свое внимание на внутренних проблемах Германии, а не на внешнеполитической повестке в рамках Евросоюза. Тем не менее, ни одна страна ЕС не готова воспользоваться этой ситуацией.

«Единственный кандидат на роль нового политического лидера ЕС — [президент Франции Франсуа] Макрон, который уже представлял свои планы по реформе Евросоюза. Однако у него самого дела во Франции обстоят не блестяще», — рассуждает Топорнин.

«Этот этап развития ЕС можно назвать «пассивной стабильностью», — говорит собеседник «Газеты.Ru». — Франция и Германия в силу внутренних факторов снижают свою активность в Евросоюзе. Однако это не говорит о том, что дела плохи. Просто ситуация позволяет взять передышку», — резюмирует эксперт.