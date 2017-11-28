Дети в цене: сколько Россия потратит на первенцев

Ежемесячная выплата при рождении первого ребенка, о которой объявил 28 ноября президент РФ Владимир Путин, будет начисляться приблизительно 339 тысячам семей ежегодно. Таким образом, за три года материальная помощь будет оказана родителям миллиона человек. Об этом говорят расчеты правительства, с которыми удалось ознакомиться «Газете.Ru».

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Ежемесячная выплата при рождении второго ребенка предположительно охватит еще 390 тысяч детей ежегодно — более 1,1 млн человек за три года.

Компенсация услуг дошкольного образования с двухмесячного возраста ребенка (уход и присмотр) будет адресована 34 тысячам детей ежегодно. Ранее такие выплаты были возможны только с трех лет.

Что касается других категорий, о которых говорил президент на заседании координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей, то стоящих в очередях в ясли семей сейчас примерно 327 тысяч. Предложение же Путина по новой программе ипотечного кредитования для семей, в которых с 2018 года родится второй или третий ребенок, по его словам, в ближайшие пять лет охватит свыше 500 тысяч семей.

Что за выплаты?

«Сегодня — в основном в силу объективных причин — демографическая ситуация снова обостряется», — заявил Владимир Путин на заседании координационного совета в обоснование новых мер поддержки молодых семей. Он пообещал установить ежемесячные адресные денежные выплаты семьям за рождение первого ребенка. Впрочем, рассчитывать на них смогут только небогатые семьи, чей среднедушевой доход не превышает полуторной величины прожиточного минимума в каждом конкретном регионе. Величина такой материальной помощи будет также зависеть от региона, но в среднем она составит 10 523 рубля в 2018-м, 10 836 в 2019-м и 11 143 в 2020-м годах. Получать ее будет можно, пока ребенку не исполнится полтора года.

Также президент РФ предложил продлить программу материнского капитала и ввести дополнительные возможности для его использования. В частности, ряду семей при рождении второго ребенка адресно будет разрешено получать из него ежемесячные выплаты, эквивалентные предусмотренным за рождение первенца.

«Здесь будет действовать такой же адресный подход, как при выплатах на первого ребенка. То есть выплаты будут определены в размере прожиточного минимума ребенка в регионе и семьям с доходами, размер которых не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, тоже до достижения ребенком полутора лет», — пояснил президент.

Кроме того, маткапитал теперь можно будет использовать на оплату услуг дошкольного образования (уход и присмотр за ребенком) уже с двухмесячного возраста ребенка, а не с трех лет, как это было раньше. Путин пояснил, что такие меры помогут освободить мам для продолжения работы или образования.

Где найти средства?

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин уже заявил, что его ведомство в кратчайшие сроки подготовит законопроекты, вводящие нормы, о которых говорил президент. Так, по его словам, готовятся два документа.

«Первый законопроект предусматривает продление программы материнского капитала на три года — по 31 декабря 2021 года включительно, а также предоставление возможности направления средств материнского капитала на оплату дошкольного образования ребенка с его двухмесячного возраста, а не с трехлетнего, как сейчас. Вторым законопроектом будут установлены два новых вида выплат — ежемесячная денежная выплата при рождении первого ребенка и ежемесячная выплата из средств материнского капитала при рождении второго ребенка», — заявил он.

На выплаты при рождении первого ребенка можно будет претендовать уже с начала следующего года. Средства на обе выплаты, по словам министра, будут финансироваться из федерального бюджета. Как написано выше, средняя величина такой льготы в месяц, по словам президента, будет составлять более 10,5 тысяч рублей. На 339 тысяч детей — столько семей, по предварительным подсчетам, будет охвачено ежегодно — в месяц это составит более 3,5 млрд рублей.

Второй льготой планируется охватить большее число детей. И получается, что примерная сумма в месяц на 390 тысяч детей составит более 4,1 млрд рублей.

Что еще обещал Путин детям?

Владимир Путин одобрительно отозвался о предложении вице-спикера Госдумы Ирины Яровой ввести в образовательный стандарт приложение «Цивилизационное наследие России» и внести поправки в закон, согласно которому несовершеннолетние, впервые совершившие преступления малой и средней тяжести, не должны подвергаться уголовной ответственности.

Также президент поддержал идею создания органа по контролю за реализацией мероприятий программы «Десятилетие детства». Это правительственная программа, направленная на совершенствование государственной политики в части защиты детства и детей.

Вырастет ли рождаемость?

В 2015 году вице-премьер Ольга Голодец сообщила, что в России 22 миллиона бедных семей. «Причем большая часть из них имеет детей», — отметила она.

Глава Росстата Александр Суринов в 2014 году оценивал долю малоимущих домохозяйств с детьми в 2012 году в 62,2%. Из них на домохозяйства с одним ребенком приходилось 33,4%, с двумя детьми — 21,3%, с тремя и более детьми — 7,5%.

Впрочем, опрошенные «Газетой.Ru» специалисты по демографии не уверены, что заявленные на заседании совета меры обязательно пойдут на пользу рождаемости.

Руководитель сектора изучения миграционных и интеграционных процессов Института социологии РАН Владимир Мукомель подчеркнул, что важно понимать, какие задачи ставятся перед таким инструментом — повысить рождаемость или оказать поддержку малоимущим. «Если речь об оказании поддержки, то вряд ли надо вообще говорить о рождаемости. Первый ребенок обычно рождается вне зависимости от уровня дохода — чаще всего первый ребенок вообще незапланированный», — отметил эксперт.

Он считает, что вопрос об эффективности программы маткапитала обсуждать еще рано. «Она действительно способствует росту рождаемости, но есть разные точки зрения. В частности, программа может сыграть роль в краткосрочной перспективе, но непонятно, что будет в отдаленном будущем», — пояснил Мукомель.

«Газета.Ru» также спросила эксперта о наличии связи между появлением подобных инициатив и приближением предвыборной кампании. «Вопрос, несомненно, риторический», — ответил он.

Схожую позицию выразил руководитель Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский. «Сама идея простая: есть малоимущие — надо помочь. Не думаю, что это окажет серьезное влияние на рождаемость, тут основная проблема — это уменьшение числа рожающих женщин, выплаты ее не решат», — объяснил специалист.

Эксперт обратил внимание на вопрос об источниках финансирования этой инициативы в случае ее принятия. По его словам, «детские и медицинские учреждения испытывают сейчас недофинансирование, поэтому важно, откуда будут взяты деньги.

Вишневский так же, как и его коллега, признает возможность появления данной инициативы в связи с предстоящими президентскими выборами — это действительно позволяет президенту заработать дополнительные симпатии электората. «Он заботится о главном — о семье, детях. Это всем нравится, даже тем, кто не собирается рожать», — сказал эксперт.

Напомним, что пока Владимир Путин не заявлял об участии в выборах в 2018 года. Впрочем, в политических кулуарах особенных сомнений в этом нет.