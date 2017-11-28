Волкер сделал «шаг назад»

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что президент США Дональд Трамп хочет, чтобы Киев «вернул свою территорию». «Я знаю, я слышал от президента, что он хочет сделать. Он хочет заключения мира. Он хочет, чтобы это разрешилось. Он хочет, чтобы Украина вернула свою территорию. Это кристально ясно», — заявил Волкер в интервью американскому изданию Politico.

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Кроме того, спецпредставитель Госдепа заявил, что не видит причин не поставлять властям Украины летальное оружие. «Я не вижу никаких аргументов, почему случай с Украиной должен быть особенным, почему мы не будем делать этого, особенно, когда они активно пытаются защитить свою территорию», — сказал он. Волкер не считает весомыми аргументы, говорящие о том, что поставка Киеву летального оружия приведет к эскалации конфликта. При этом спецпредставитель Госдепа добавляет, что

поскольку надежды на мир на востоке Украины очень неустойчивы, с большой вероятностью в течение года могут быть возобновлены активные боевые действия.

«Я бы сказал, вероятность — не менее 80%. Есть шанс, что ничего не будет, но наиболее вероятный сценарий, что все продолжится», — сказал он, подчеркнув, что на Украине погибли тысячи человек в результате боевых действий на востоке страны.

Помимо прочего, Волкер в том же интервью назвал последнюю встречу с помощником президента России Владиславом Сурковым «шагом назад».

«Наша третья встреча была шагом назад. Они (русские. — «Газета.Ru») вновь вернулись к исходной позиции <...> возможно, это произошло по причинам, не связанным с Украиной, а просто из-за состояния отношений России и США. Это может быть связано с отсутствием двусторонней встречи между президентом Путиным и президентом Трампом (во Вьетнаме на саммите АТЭС. — «Газета.Ru»)», — сказал он.

Комментируя заявление Волкера, сенатор Алексей Пушков заявил, что Москва с требованиями Киева не согласится. «Волкер назвал последнюю встречу с Сурковым шагом назад. Шагом вперед он назвал бы согласие Москвы с требованиями Киева. Такого шага пусть не ждет», — написал Пушков в своем твиттере.

Помощник президента РФ Владислав Сурков описывал свою последнюю встречу с Волкером в достаточно нейтральных тонам.

По словам Суркова, США приняли часть российских предложений по проекту резолюции о размещении миротворцев ООН в Донбассе. «Подробно обсудили российскую инициативу по развертыванию сил ООН на Украине. Американские друзья передали свои предложения к нашему проекту резолюции Совбеза — двадцать девять абзацев. Три из них наша делегация сочла приемлемыми. Немного, конечно. Но все-таки три не ноль. Лучше, чем ноль», — отмечал Сурков. Кроме того, он добавил, что Россия и США солидарны в том, что минские соглашения должны быть реализованы.

«Для этого необходимо ускорить выполнение политических обязательств Киева при одновременном укреплении безопасности в зоне конфликта», — подчеркивает Сурков.

Встреча Сурковва и Волкерабыла уже третьей по счету в таком формате.

Прошлые консультации Волкера и Суркова были положительно оценены как госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, так и российским послом в Вашингтоне Анатолием Антоновым. «Была выражена позитивная оценка консультаций Сурков-Волкер по безусловной реализации минских договоренностей по Украине», — говорил пресс-секретарь российского посольства Николай Лахонин.

При этом российская сторона изначально не ждала многого от такого формата переговоров. «В данном случае переговоры не нацелены на какой-то конкретный результат, это процесс синхронизации позиций, сверки часов, обмена информацией, что называется, из первых рук», — говорил о целях переговоров пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он также отмечал, что США не являются «страной нормандского формата», как Россия, Германия, Франция и Украина, и не гарантируют соблюдение минских соглашений. «Тем не менее, Вашингтону важно получать информацию, что называется, из первых рук от стран, которые принимают участие в нормандском формате», — добавил Песков.