Польского историка выслали в отместку

Москва подтвердила факт высылки из России польского историка Генриха Глембоцкого, а также сообщил, что это было сделано в качестве реакции на выдворение из Польши российского ученого Дмитрия Карнаухова.

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«Подтверждаем факт выдворения из России гражданина Польши Глембоцкого — сотрудника института истории Ягеллонского университета в Кракове и регионального подразделения польского Института национальной памяти», — сообщил МИД России.

Официальное уведомление иностранец получил 24 ноября. Решение о нежелательности присутствия поляка в России было принято в соответствии с Федеральном законом от 15 августа 1996 г. «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». На следующий день Глембоцкий покинул российскую территорию.

«Хотели бы напомнить, что 11 октября 2016 года польские власти по абсурдным обвинениям выслали из Польши российского ученого-историка, занимавшегося там преподавательской деятельностью. Меры, принятые в отношении Глембоцкого, являются ответом на этот недружественный акт», — пояснил МИД России.

Российское ведомство имеет в виду депортацию из Польши российского ученого Дмитрия Карнаухова, обвиняемого в причастности к «гибридной войне против польских интересов».

Профессор Новосибирского государственного технического университета был выслан по представлению Агентства внутренней безопасности Польши (АВБ, контрразведка).

Этот российский ученый-историк с 2013 года проживал в Польше, занимался наукой, преподавал в ряде местных университетов, а также сотрудничал на контрактной основе с Российским институтом стратегических исследований (РИСИ).

Карнаухову вменяют в вину деятельность «с элементами гибридной войны», направленную против польских интересов и «в пользу враждебного государства», поддержание контактов с российскими спецслужбами, организацию и ведение пророссийской пропаганды и т.п. По совокупности собранного материала АВБ пришло к заключению, что присутствие россиянина в стране якобы несет угрозу национальным интересам, и его принудительно депортировали.

В специальном комментарии, выпущенном РИСИ, с сожалением констатируется, что «демарш со стороны Польши представляет собой очередное звено в антироссийской кампании Запада, тривиальную провокацию против России». Подчеркивается, что вся научная деятельность Карнаухова была направлена исключительно на нормализацию отношений между Россией и Польшей. В РИСИ считают абсурдными все обвинения в его адрес, делают вывод о начале Варшавой «охоты на ведьм».

«Полагаем, что раздутый польскими властями очередной скандал на почве шпиономании с дежурным набором не подкрепленных доказательствами обвинений свидетельствует о нежелании официальной Варшавы прекратить искусственное нагнетание напряженности в отношениях с Россией.

Стремление во всем искать признаки «гибридных атак» и подрывной деятельности с нашей стороны вполне укладывается в осознанный антироссийский курс нынешнего руководства Польши. В Варшаве должны понимать, что мы не оставим эти действия без ответа», — заверил в октябре МИД России.

Ответную же высылку польского историка министр обороны Польши Антоний Мацеревич назвал враждебным актом, передает RT.

«Это известный историк, занимающийся, в частности, тематикой, связанной с органами безопасности советского государства», — сказал военный.

По его словам, это враждебный акт в отношении историков, изучающих советский режим. МИД Польши также выразил протест.

«Мы выражаем озабоченность непонятным решением российской стороны об экстрадиции находившегося в исследовательской поездке в Москве историка Ягеллонского университета и сотрудника Института национальной памяти Генриха Глембоцкого», — говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что в связи с этим в российский МИД была передана соответствующая дипломатическая нота.

Неделей ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил, что у Польши есть «обиды на Российскую империю», в связи с чем они готовы сотрудничать с США в «лживых заявлениях». По его словам, Польша является государством, имеющим «определенные амбиции, а также обиды на Российскую империю».

«И поэтому они готовы сотрудничать с Америкой даже в таких лживых заявлениях, направленных на оправдание ничем не обоснованной группировки, которую сегодня разворачивают США на границе с Россией, в Прибалтике и на территории Польши», — заявил он.

Шерин добавил, что не нужно удивляться подобным заявлениям со стороны высокопоставленных чиновников Польши, так как они ретранслируют позицию США.

«Они марионетки, которые должны говорить то, что им скажут. А польский министр просто хлеб свой отрабатывает», — заявил парламентарий.