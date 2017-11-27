«В вопросе выполнения международного права не может быть компромиссов»

Украинский МИД считает, что возможное возвращение России в Парламентскую Ассамблею Совета Европы противоречит международному праву.

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«Возвращение РФ в ПАСЕ без исправления международно-правовых нарушений, восстановления территориальной целостности Украины, вывода российских войск, противоречит международному праву», — написала в твиттере пресс-секретарь МИД Марьяна Беца. «В вопросе выполнения международного права, ценностей не может быть компромиссов» , — добавляет она.

Этот комментарий связан с прозвучавшим накануне заявлением глава Совета Европы (СЕ) Турбьерна Ягланда о том, что в СЕ обсуждают отмену санкций, наложенных на Москву за «агрессию в отношении Украины», так как в противном случае Россия может выйти из состава организации.

«Было бы очень-очень плохо, если бы Россия покинула нас <...> потому что конвенция [о правах человека 1949 года — «Газета.Ru»] и [Европейский — «Газета.Ru»] суд так важны для российских граждан» — сказал Ягланд в интервью для Financial Times.

По словам главы СЕ, выход России из организации также будет «большим шагом назад для Европы».

В то же время генсек СЕ отверг обвинения в том, что российские официальные лица встречались с ним и «угрожали выйти из состава Совета». Ягланд отметил, что если Москва откажется платить взносы в казну СЕ, то в конечном итоге Россия «добровольно или по инициативе других государств-участников покинет организацию».

При этом он отметил, что «никто не хочет давать сигнал о том, что СЕ принимает «аннексию» Крыма». По словам генсека СЕ, речь не идет о подрыве этой принципиальной позиции, но «Совет Европы должен трезво оценивать свой мандат». «Мы имеем мандат на защиту прав человека как в Крыму, так и в России – а также везде, где на континенте живут люди», — заявил Турбьерн Ягланд.

В России считают, что возможный выход нашей страны из организации принесет больше ущерба для самого Совета Европы.

Эту позицию после публикации интервью Ягланда повторил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. В своем твиттере сенатор написал, что выход России из Совета Европы (СЕ) стал бы крупнейшей потерей для организации. «Это была бы крупнейшая потеря для СЕ,и не только финансовая. Гораздо большая, чем для России», — отметил Пушков.

Сообщение СМИ о том, что Совет Европы (СЕ) рассматривает возможность снятия санкций с России прокомментировали также и в комитете Госдумы по международным делам.

«Россия заинтересована в участии в международных организациях. Но, естественно, не на любых условиях. Сделанные заявления означают, что политика санкций против нашей страны дает явные сбои и возникает все больше понимания: с Россией нужно работать, а для этого надо учитывать ее интересы и не провоцировать ее на жесткие ответные действия», — сказал первый зампред комитета Дмитрий Новиков изданию RT. По его словам,

не стоит забывать, что санкции, введенные со стороны Евросоюза, являются продолжением санкционной политики Соединенных Штатов.

«Ведущие политики США пока не готовы идти на смягчение санкций, а Трамп, который время от времени высказывается за нормализацию отношений с Россией, пока в меньшинстве. В этом отношении ждать, что Европа сможет проявить самостоятельность, не приходится», — считает Новиков.

Кроме того, депутат оценил позицию постоянного представителя Украины при СЕ Дмитрия Кулебы, который заявил, что, если Совет Европы пойдет на нормализацию отношений с Россией, «Украина пересмотрит свои отношения с Советом Европы» и будет считать этот шаг «дискредитирующим» организацию.

«Украинские политики торопятся (вставить. — «Газета.Ru») свое слово в этой ситуации. Они привыкли строить свою работу на попытках максимально ограничить возможности России на мировой арене. Ничего нового. Но позиция Евросоюза при формировании его отношения к России будет зависеть от евроатлантических интересов, а не от интересов Украины», — подчекркнул он.