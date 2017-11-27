Кадыров незаменим

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова Рамзана Кадырова о желании покинуть пост главы Чечни, передает «Интерфакс».

Реклама

Пескова пояснил, что в Кремле исходят из того, что Кадыров является последовательным единомышленником главы государства Владимира Путина, который неоднократно заявлял о своей готовности работать там, где поручит президент.

«Рамзан Кадыров неоднократно говорил, что он является, образно говоря, последовательным и решительным членом круга единомышленников Путина, и в данном случае имеет намерения продолжать работать там и так, как ему поручает президент страны», — сказал Песков.

Песков напомнил, что Кадыров продолжает оставаться главой республики.

«Иного он не говорил. Из этого мы исходим. Он продолжает оставаться действующим главой республики», — подчеркнул Песков.

Ранее глава Чечни в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1» рассказал, что мечтает покинуть свой пост. «Можно сказать, это моя мечта», — сказал Кадыров, до этого отметив, что готов оставить должность. Тем не менее, по словам Кадырова, утверждение руководителя Чечни — «прерогатива руководства государства», и он выполнит любое решение. «Ну, не то, что я устал, что я не хочу служить. А то, что я считаю, что пришло время», — резюмировал Кадыров.

Кадыров уже не впервые заявляет о своей готовности покинуть пост главы Чечни. До этого он делал подобное заявление в феврале 2016 года, всего за месяц до срока истечения его полномочий.

Кадыров все же отметил, что готов как вновь возглавить республику после выборов, так и покинуть этот пост по истечении срока.

«Хочет ли Кадыров дальше продолжить? Не хочу я. Сейчас другие времена с экономической, социальной точек зрения. У нас есть в команде более профессиональные люди. Я считаю, что я выполнил свой долг. Те люди, которые ведут нас, проверяют, смотрят, балансируют – им виднее, что необходимо для дальнейшего развития, для того, чтобы не остановить развитие. Есть команда, есть президент страны», — сказал Кадыров.

По его словам, он пехотинец, и, «если скажут дальше служить — буду служить, если давай до свидания — попрощаюсь». В Кремле тогда прокомментировали это заявление, заявив, что решение о дальнейшей судьбе Рамзана Кадырова будет приниматься по истечении срока его службы. «Там же есть установленный срок. По истечении этого срока президентом, естественно, будет приниматься решение… Мы никогда не анонсируем такие решения президента, не будем этого делать и на этот раз», — говорил Песков.

Когда сроки полномочий Кадырова истекли, президент России Владимир Путин назначил его врио региона до наступления срока выборов.

Выборы на пост главы Чечни были назначены на сентябрь 2016 года. Несмотря на заявления о желании покинуть пост главы Чечни, Кадыров все же принял участие в выборах как кандидат от партии «Единая Россия».

Кроме Рамзана Кадырова на выборах были зарегистрированы еще три кандидата — председатель Общественной палаты Чеченской Республики Гаирсолт Батаев от КПРФ, проректор «Российского исламского университета имени Кунта-Хаджи» Султан Денильханов от «Справедливой России» и полномочный по защите прав предпринимателей в ЧР Идрис Усманов от «Партии роста».

«Я не волнуюсь, изберут ли меня или нет, потому что я люблю свой народ, а народ любит меня», — говорил Кадыров в день выборов.

Итоговая явка избирателей в регионе составила 94,8% жителей республики, из которых 97,94% отдали голоса за Рамзана Кадырова, благодаря чему Кадыров уже в третий раз возглавил Чечню.

Церемония инаугурации Рамзана Кадырова на посту главы Чечни состоялась 5 октября 2016 года. В этот же день Кадыров отметил свой 40-летний юбилей, а в Грозном прошло празднование Дня города.

«Клянусь при осуществлении полномочий главы Чеченской Республики уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, соблюдать и защищать конституцию Чеченской Республики, верно служить многонациональному народу», — заявил во время инаугурации Кадыров на русском и чеченском языках, положив руку на Конституцию.