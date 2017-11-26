Чеченский лидер Рамзан Кадыров заявил в ходе телепередачи «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1» заявил, что его мечта – уйти с поста главы Чечни. Он также отметил, что пришло время для смены руководителя региона.

«Можно сказать, это моя мечта [уйти в отставку]. Быть руководителем региона и нести ответственность за народ, за республику, перед Всевышним и руководством государства, перед народом — это очень сложно»,

– подчеркнул Кадыров.

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По словам Кадырова, он «не то, что устал, не хочет служить» — просто изменилась политическая обстановка в республике.

«Когда-то нужны были такие, как я, чтобы воевать, навести порядок, — а у нас сегодня порядок, процветание. Я считаю, что пришло время сделать изменения в Чеченской Республике», – заявил Кадыров.

По его мнению, решать, кто должен занять кресло главы Чечни, будут народ и руководство государства. Однако он также отметил, что у него на примете есть несколько преемников – «несколько человек, которые на все 100% могут выполнять эти обязанности (главы республики Чечня – «Газета.Ru») на высшем уровне».

Ранее сегодня в эфире Рамзан Кадыров заявил, что не помнит, сколько раз на его жизнь были совершены покушения.

«Точно не помню, но несколько раз взрывали, обстреливали — это нормально, такого серьезного ничего не было. И когда говорят, что они даже намеревались, то не по себе бывает. Как они посмели! Зная, что я с ним воюю, зная, что я уничтожаю и буду уничтожать», — подчеркнул Кадыров.

Также на телепрограмме Кадыров отверг обвинения в убийстве оппозиционера и экс-губернатора Нижнего Новогорода Бориса Немцова в центре Москвы.

«По моему пониманию, по моей информации — они не виноваты (приговоренные в результате расследования чеченцы – «Газета.Ru»). И значит, я до сих пор считаю, что это неправильно. Кому-то это нужно было там, какие-то у него свои грехи, убили Немцова — опять же свалили на Кадырова», – пожаловался глава Чечни.

«Все вовсю говорят: Кадыров убил Немцова!

Немцов — лично для меня, и для команды нашей — он был более благоприятным персонажем»,

— сказал он, подчеркнув, что не знает, «кому это надо было».

«Кому-то надо было закрыть дело, кому-то надо было заявить, что нашли участников, и — так бывает у нас, ошибочные решения. Я думаю, что история даст оценку и поставит все на свои места», — подытожил он.

Также Кадыров заявил, что преследования гомосексуалов в Чечне «не возможны, потому что их [геев] там нет».

«На самом деле в Чечне об этом даже говорить нельзя. Непозволительно. Даже это обсуждать при старших. Особенно где женщины, даже произносить такое слово. Ну мы же видим, что происходит. Я больше чем уверен, что мы никогда не примем такое. В Чеченской Республике сами правозащитники придумали, чтобы зарабатывать деньги, типа — в Чечне преследуют, в Чечне кого-то убивают!», – заявил Рамзан Кадыров.

Он также выразил уверенность в том, что в России ситуация обстоит не так, как в европейских странах, раскрыв мошеннические игры европейских гомосексуалов с пропиской.

«Кого мы будем преследовать? Есть доказательства, стопроцентные там — они сейчас называют себя чеченцами, даже дают деньги, чтобы за паспорт, и в паспорте была прописана прописка чеченская. В последующем они их вывозят, 50% забирают. И так дальше делают свой бизнес», — подчеркнул глава Чеченской республики.

10 мая 2004 года, на следующий день после гибели в результате покушения его отца, Ахмата Кадырова, Рамзан был назначен первым заместителем председателя правительства Чеченской Республики, курировал деятельность силового блока руководства Чечни того времени.

Государственный совет и правительство Чечни обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой изменить законодательство для того, чтобы Кадыров мог зарегистрироваться кандидатом на должность президента Чечни (по Конституции республики, президентом мог стать достигший 30-летнего возраста, Кадырову было 28 лет). Однако Путин изменять законодательство не стал и президентом Чечни стал Алу Алханов.

В 2007 году тогдашний руководитель республики Алханов подал в отставку, и новым главой Чечни был назначен Рамзан Кадыров.