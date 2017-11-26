Наследник Мугабе: и нашим и вашим

Новый лидер Зимбабве принял присягу на стадионе в столице страны Хараре. Эта церемония поставила точку в почти 40-летнем правлении президента Роберта Мугабе, смещенного со своего поста военными.

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Однако военные, на силу которых опирается и новый глава страны, гарантировали Мугабе и его супруге неприкосновенность и возможность спокойно жить в стране. Это было частью соглашения, позволившего подставить происходящее не как переворот, но как легитимный транзит власти. При этом

экс-президент получил солидные отступные в размере $10 млн и пожизненную президентскую зарплату.

В любом случае эра правления Мугабе в Зимбабве подошла к концу, и сейчас все внимание приковано к исполняющему обязанности президента Эммерсону Мнангагве. В Европе особенно много внимания новому главе страны уделяет пресса Великобритании. Стоит отметить, что британская печать с большим интересом следит за происходящим в стране.

Материалы о происходящем на противоположном конце полушария затмили даже новости о «Брекзите» и публикуются на первых полосах газет. В частности The Times в редакционной статье называет исполняющего обязанности президента Зимбабве человеком с «сомнительным прошлым, перед которым возможно открыто счастливое будущее».

При этом пресса трезво оценивает роль нового лидера страны, напоминая о его жестоком нраве и подавлении восстаний при власти Мугабе.

Мнангагву, которому недавно исполнилось 75 лет, действительно сложно назвать «демократом чистой воды».

Он возглавлял силовые ведомства, а подчиненных ему военных обучали инструкторы из КНДР, рекомендовавшие местным военным не церемониться с противниками.

Однако времена изменились, и эксперты считают, что сегодня жесткие и волевые качества нового президента будут прежде всего направлены на то, чтобы вытащить экономику страны из тяжелого кризиса и улучшить бедственное положение населения. Несмотря на бедность, для этого есть все условия.

Зимбабве — одна из самых перспективных стран Африки: в ней полно полезных ископаемых, которые являются лакомой добычей для инвесторов. Новый президент уже послал им сигнал в своей инаугурационной речи, гарантируя безопасность для иностранных инвестиций в стране.

«Мы будем поддерживать двусторонние инвестиции и соблюдать соглашения, которые мы заключили с рядом стран. Призываю вас присоединиться к развитию потенциала, чтобы изменить жизнь нашего народа»,

— заявил Мнангагва. Он также рассказал о намерении компенсировать убытки фермерам, потерявшим участки в ходе земельной реформы.

Последнее заявление выглядит как реверанс в сторону Великобритании, которая в свое время заключила с Зимбабве соглашение о компенсации средств белым фермерам-англичанам. Договор был разорван лейбористом Тони Блэром, что повлекло радикальную реакцию со стороны Мургабе.

Диктатор начал кампанию по отъему у них земель, обернувшуюся экономическим крахом.

Сегодня у власти в Лондоне находятся консерваторы во главе с Терезой Мэй, и существует возможность нормализовать ситуацию.

Обещания нового президента не лишены оснований. Британское издание Telegraph отмечает, что в толпе которая приветствовала нового лидера, страны были замечены и белые фермеры. Один из них рассказал, что в свое время сумел сохранить свои наделы именно благодаря новому президенту, с которым имеет «хорошие отношения».

Однако главный научный сотрудник Института Африки РАН Владимир Шубин считает, что со скоропалительными оценками торопиться не следует, и одним из показательных факторов для оценки нового исполняющего обязанности президента станет обновление правительства. «Все станет ясней, когда мы увидим, насколько он изменит правительство», — говорит «Газете.Ru» Шубин.

Шубин также напоминает, что новый исполняющий обязанности президента Мнангагва находится в санкционных списках США. Белый дом уже дал понять, что ждет «настоящего транзита власти», который даст возможность и для свободных действий оппозиции.

Госдеп подчеркнул, что США — самый крупный гуманитарный донор страны, и помощь, которая идет от различных НКО составляет $220 млн в год.

Правда, не исключено, что США пойдут на улучшение отношений с Зимбабве, даже если перемены в этой стране будут косметическими. Президент США Дональд Трамп вполне благосклонно относится к авторитарным лидерам, в случае если они ведут политику в американском фарватере, а также обеспечивают экономические интересы США.

Однако, в любом случае, США, Великобритания и остальные игроки в регионе должны будут учитывать роль Китая, давно и прочно занявшего место в экономике страны.

Китайские проекты в Зимбабве оцениваются приблизительно в $1 млрд. После отстранения Мугабе от власти, западная пресса обвиняла Пекин, что он способствовал этому. Переворот произошел почти сразу после визита главы минобороны африканской страны генерала Константина Чивенги в столицу КНР. Именно он был одним из главных участников заговора.

В Китае же эти обвинения отвергли, отметив, что в Пекине к действиям военных не имеют никакого отношения. В то же время при новом президенте, как ожидают эксперты, отношения с КНР будут только укрепляться. Хорошо известно, что Мнангагва давно имеет прочные связи с Китаем, сложившиеся у него еще в 1980-е.