ЛНР будет поднимать промышленность

Утвержденный в субботу, 25 ноября, на должности врио главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что продолжит прежний курс во внутренней и внешней политике.

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«Сейчас мы будем придерживаться того курса, которым шли на протяжении всех этих лет. Это, прежде всего, курс на союз с Российской Федерацией, верность Минским соглашениям, экономическое и политическое развитие республики, обеспечение безопасности и нормальной жизни для каждого жителя ЛНР», — сказал он.

По словам главы республики, все решения, принимаемые властями ЛНР, продиктованы стараниям следовать воле народа, сообщает Луганский информационный центр.

«В мае 2014 года народ Луганщины, выйдя на референдум, сделал свой выбор. Мы его отстаивали в боях с украинскими агрессорами, в условиях экономической и транспортной блокады. Свое решение мы подтвердили на выборах в ноябре 2014 года. Ни на минуту мы не отошли от этого пути, мы всегда были верны воле народа», — подчеркнул Пасечник.

Он добавил, что отставка с поста главы ЛНР Игоря Плотницкого не отразится на процессе обмена пленными с руководством вооруженных сил Украины.

«Безусловно, на процессе обмена военнопленными отставка Игоря Венедиктовича никак не отразится. Процесс идет. Руководство МВД, Народной милиции проверили всех наших лиц, которые задержаны, находятся на нашей территории и подлежат обмену. В понедельник мне будет предоставлен список, мною утвержден», — пояснил Пасечник.

Председатель Народного совета ЛНР Владимир Дегтяренко, в свою очередь, от имени депутатов пожелал Пасечнику «мудрости в принятии решений и, конечно же, крепкого здоровья».

Позднее, в своих комментариях относительно внутренней политики ЛНР, Пасечник, рассказал о намерении возобновления и развития производства.

«Я считаю, что любое государство не может существовать без экономики, это основа основ. Поэтому, усилия меня и моей команды будут направлены на поднятие и запуск производства тех промышленных предприятий, которые находятся на территории нашей республики.

Угольная промышленность — это в первую очередь, восстановление шахт, возможность предоставления рабочих мест жителям Луганска», — отметил он.

Он также заявил, что считает необходимым изолировать коррупционеров от общества.

«Ну и как продолжение вопроса — это, безусловно, борьба с коррупцией, противодействие коррупции. Потому как, я считаю, неправильно, когда один человек зарабатывает сотни миллионов, в то время, как наши пенсионеры получают две тысячи пенсии. В этот момент не строятся дороги, отсутствуют ремонты в детских садиках, школах, и так далее. Я считаю, таких людей нужно, наверное, изолировать от общества, экономику перестраивать на новый лад, выводить из тени все те средства, от которых можно получать высокие налоги, которые будут использованы на ремонт дорог, садиков и так далее», — сказал глава ЛНР.

Председатель Федерации профсоюзов (ФП) ЛНР, депутат Народного совета Олег Акимов в ответ на это указал, что профсоюзы нацелены на всестороннее сотрудничество с властями республики во благо ее жителей.

«Когда 11 мая 2014 году мы все принимали участие в референдуме, для нас самым главным было создать сильное правовое государство — Луганскую Народную Республику. И профсоюзы тоже стояли у истоков этих событий.

Сейчас нам очень важно объединить усилия со всеми институтами власти для дальнейшей работы на благо жителей нашей Республики, для улучшения социальных гарантий трудящихся, для взаимодействия», — заявил Акимов.

Он охарактеризовал Пасечника, как «профессионала».

«Уверен, что взаимодействие между Федерацией профсоюзов, и.о. главы республики, правительством будет таким же конструктивным, как было до этого. Потому что профсоюзное движение, власть, работодатели — это треугольник социальных партнеров, мы работаем одной командой. Республика у нас одна, цели и задачи общие — дальше развивать наше молодое государство, делать все для того, чтобы оно процветало», — добавил Акимов.

Профсоюзный лидер подчеркнул, что «для людей сегодня очень важно, чтобы мы жили в стабильном государстве, и они чувствовали себя защищенными законом».