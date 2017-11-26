«Самая большая беда в истории Украины»

Президент Украины Петр Порошенко в субботу 25 ноября почтил память жертв голодомора на Украине 1932 — 1933 годов. Глава государства возложил композицию из колосков и калины к памятному кресту на Михайловской площади в Киеве.

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В ходе своей речи он отметил важность того, «чтобы потомки всегда знали, что это был не просто искусственный голод, а тщательно спланированный Голодомор» и призвал изменить законодательство в части признания голодомора геноцидом.

«Более того — геноцид, по всем признакам, как они определены в Конвенции ООН от 9 декабря 1948 года. Чтобы на всех континентах осознали, что не признавать Голодомор — так же аморально, как и отрицать Холокост. Я думаю, пришло время и нам самим принять закон об ответственности за непризнание этих двух беспрецедентно ужасных трагедий», — сказал украинский лидер.

Порошенко напомнил, что 14 стран на уровне парламентов тоже признали голодомор геноцидом. Он сообщил, что в марте этого года Ассамблея Португалии определила Голодомор геноцидом, а в начале ноября в Конгрессе США также представлен проект соответствующей резолюции, после того как ряд штатов принял решение о признании голодомора геноцидом украинского народа.

«Мы благодарим американских друзей и партнеров и ожидаем результативное голосование на Капитолийском холме», — пояснил Порошенко.

Он назвал голодомор «самой большой бедой в истории Украины и одной из самых страшных трагедий в истории человечества прошлого века».

«После почти шестидесяти лет циничного замалчивания, шокирующая правда прозвучала на весь мир. Архивы — раскрыты, свидетельства — записаны. Заочно и посмертно осуждены судом и прокляты народом организаторы голодомора: Сталин, Каганович, Молотов, Постышев, и многие другие», — указал президент Украины.

Помимо этого он Порошенко призвал Россию признать голодомор геноцидом, сообщает пресс-служба президента.

«Хотелось бы, чтобы в России произошли такие изменения, при которых ее новая элита тоже признала бы голодомор геноцидом. Или хотя бы покаялась за него. Российская Федерация сама себя записала в правопреемницы Советского Союза. Следовательно, хочет того или нет, взяла на себя не только активы бывшего СССР, но и ответственность за преступления советского режима», — пояснил украинский лидер.

При этом он подчеркнул, что в России «пока эти преступления оправдывают - тем, что, мол, конфискация зерна в украинских селах обеспечила средствами индустриализацию».

«Получается, у крестьян Украины принудительно забирали жизни, чтобы обеспечить великодержавное величие России. Так оно, собственно, и было», — Порошенко.

В Совете Федерации РФ уже прокомментировали инициативы президента Украины.

«Мы знаем его [голодомора] причины — это ряд и внешних, и внутренних факторов. Но говорить, что Россия спровоцировала голодомор, чтобы совершить геноцид украинского народа — это просто аморально», — заявил первый заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор указал, что что жертвами голодомора стал «народ всего Советского Союза» и говорить о том, что виновата Россия — следовать «иезуитской логике», сообщает RT.

В ноябре прошлого года перед украинским культурным центром на Арбате в Москве прошла акция протеста из-за отмечаемой на Украине годовщины голодомора.

К зданию культурного центра 26 ноября пришли около двух десятков демонстрантов во главе с муниципальным депутатом района Якиманка Дмитрием Захаровым, недовольных трактовкой голода 1932–1933 годов Киевом как «геноцид украинского народа».

«Голод был по всей стране, а не только на Украине, поэтому не надо на нем спекулировать», — сказала одна из участниц акции протеста.

По данным украинского внешнеполитического ведомства, решение о признании голодомора геноцидом приняли парламенты Грузии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Венгрии, Латвии, Колумбии, Мексики, Эквадора, Парагвая. По информации МИД Украины, также на парламентском и региональном уровнях голод на Украине был признан геноцидом в Австралии, Канаде и Португалии. Кроме того, в украинском МИДе заявляют, что на региональном уровне соответствующие решения были утверждены в Аргентине, Бразилии, Великобритании, Испании, Италии и США.