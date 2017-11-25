Москва не против: союзники России потянулись в Европу

«Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве», подписанное между Арменией и ЕС, уникально как в экономической плоскости, так и в политической. В отличие от проекта полноправной ассоциации четырехлетней давности, нынешнее соглашение не содержит главного и наиболее ценного пункта — о создании зоны свободной торговли.

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Именно из-за отсутствия этого пункта определенная часть экспертов Армении была настроена критически к данному документу, считая его имитационным.

Однако подобные аргументы изначально были несостоятельными, поскольку Армения, будучи членом Таможенного союза (ТС) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), не могла даже теоретически поднимать вопрос о формировании зоны свободной торговли с ЕС.

Конечно, это обстоятельство — серьезная преграда для расширения экономического диалога. Однако даже после вступления Армении в евразийские проекты Брюссель сохранил статус доминирующего торгового партнера для Еревана. Согласно статистике, более 26% от общего объема армянского экспорта приходится на страны Евросоюза.

Долговая яма и спекуляции

С экономической точки зрения Армения также нуждается в поддержке ЕС по двум важным вопросам: проблема регулирования государственного долга и поиск дополнительных источников инвестиций. По данным Национальной статистической службы, совокупный государственный долг Армении составляет более $6 млрд с ежемесячным темпом роста на 0,76% ($48 млн). При этом в структуре внешнего госдолга более $4 млрд приходится на задолженность правительства Армении (рост на $9 млн), а долг Центрального банка составляет чуть больше $600 млн (рост на $37,4 млн).

Всемирный банк удерживает $1,749 млрд государственного долга (36,2%), Азиатскому банку развития (АБР) Ереван должен $515 млн и $410 млн приходится на Международный валютный фонд (МВФ). Всем вышеперечисленным структурам Армения должна в рамках разносторонних кредитных программ.

В двустороннем формате у Еревана имеются крупные долги перед США, Германией, Францией, Японией, фондом развития Абу-Даби и Экспортно-импортным банком Китая.

По прогнозам на 2018 год, госдолг страны может достичь отметки в $7 млрд, что составит 60% от ВВП.

По замыслу армянских властей, политическое соглашение с ЕС создает благоприятный фон для ведения переговоров как с международными валютными организациями, так и с отдельными странами.

В последнем докладе Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития (ЦИИ ЕАБР) отмечается, что приток инвестиций из стран ЕС имеет ключевое значение для оздоровления и развития армянской экономики. Необходимость в европейских инвестициях обусловлена тем, что за последние три года

заметно снизились потоки вложений из России — крупнейшего инвестора в армянскую экономику. Более того, согласно данным статистики, в Армении был зафиксирован отток капитала.

Другой элемент информационной спекуляции связан с работой атомной электростанции в городе Мецамор. За несколько месяцев до планируемого подписания во многих армянских СМИ публиковались материалы, в которых утверждалось, что Брюссель требует от Еревана незамедлительного закрытия Мецаморской АЭС.

Однако этот пункт в соглашении сформулирован с расчетом реальных сроков эксплуатации данной атомной электростанции. Более того, армянские власти приняли решение продлить этот срок еще в марте 2014 года за счет привлечения российского кредита в размере $270 млн и различных грантов на сумму в $30 млн.

Важно также отметить, что именно Ереван в различные периоды обращался к европейским и другим международным структурам с просьбой помочь стране развивать альтернативные источники энергии.

В Брюсселе многократно заявляли, что понимают важность этой атомной электростанции, от которой зависит энергетическая безопасноть республики. Таким образом, ЕС всего лишь требует от армянской стороны постепенно выработать дорожную карту по реформированию энергетического сектора, принимая во внимание объективные сроки эксплуатации Мецаморской АЭС.

Ереван меж двух огней

Реальная уникальность нынешнего соглашения находится в политической плоскости. Становление армянской государственности происходило чрезвычайно болезненно: землетрясение 1988 года, нагорно-карабахский конфликт, блокирование западной и восточной границ со стороны Турции и Азербайджана и т.д. В настоящее время открытыми остаются армяно-иранская и армяно-грузинская границы, обеспечивающая наземное сообщение с Россией — главным стратегическим партнером в области военно-технического сотрудничества.

В условиях подобного географического плена Армении было крайне важно сохранить российский зонтик безопасности и получить доступ к политическим и экономическим ресурсам западных стран.

Помимо этого, Ереван осознавал важность выстраивания политического и торгово-экономического диалога с Ираном, находившимся в конфронтации с США и ЕС.

Сложившая ситуация заставила армянскую сторону разработать стратегию комплементарной (диверсификационной) внешней политики, основанной на принципе соблюдения баланса в отношениях с разными центрами силы. Эту политику удавалось успешно реализовывать в условиях отсутствия серьезной конфронтации между Россией, Соединенными Штатами и Европейским союзом.

Дополнительным фактором влияния выступала многомиллионная армянская диаспора, обладающая значительными качественно-количественными ресурсами для лоббирования интересов исторической родины на международной арене. Однако армянский диаспоральный инструмент также использовался внешними странами для проецирования своего влияния в отношении Армении.

После ухудшения отношений между Россией и странами западного мира Ереван оказался перед необходимостью стратегического выбора. Этот выбор армянские власти сделали в 2013 году, отказавшись от парафирования ассоциации с ЕС и вступив в ТС, а позже — в ЕАЭС.

Многие эксперты тогда пришли к заключению, что членство Армении в этих интеграционных структурах раз и навсегда покончило с комплементарной политикой.

Успешное завершение второго раунда переговоров и подписание нового соглашения позволяет в какой-то мере говорить о сохранении преемственности политики баланса. Однако важно подчеркнуть, что неокомплементаризм эпохи правления Сержа Саргсяна имеет определенную специфику.

Сегодняшней элите приходится маневрировать не только в условиях глобального обострения российско-американского диалога и крайне нестабильной региональной ситуации на Ближнем Востоке, но и с учетом юридически ограничивающих механизмов ОДКБ, ТС и ЕАЭС. Ключевые внешнеполитические решения Ереван принимает, оглядываясь на интересы других стран-участниц евразийских блоков, где доминирующая политическая роль принадлежит России.

В отличие от 2013 года, Москва не выступила против подписания Ереваном нового соглашения с ЕС. Нейтральная позиция Кремля может быть вызвана рядом причин. Во-первых, Россия осознает свою стратегическую, доминирующую и безальтернативную роль в области обеспечения военной безопасности в Армении. Многие российские и армянские эксперты считают, что наличие неразрешенного конфликта вокруг Нагорного Карабаха и перманентная угроза со стороны Баку также усиливают позиции Москвы как ключевого поставщика вооружений обеим сторонам.

Во-вторых, членство в ключевых пророссийских интеграционных союзах автоматически ограничивает возможность серьезного стратегического диалога Армении с Брюсселем.

В-третьих, новое соглашение может стать политически выгодным и интерпретироваться как создание официального политического моста между ЕАЭС в лице Армении и ЕС.

И, наконец, санкционная политика, породившая серьезный кризис, отдаляет возможности для российско-европейского диалога. В подобной ситуации Ереван, являясь членом ЕАЭС и имея политическое соглашение с ЕС, может стать важной площадкой для Москвы и Брюсселя.