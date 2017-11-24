«Восточное партнерство»: союзники Москвы уходят на запад

Армянский маневр, белорусский блицкриг

Армения подписала соглашение о всестороннем сотрудничестве со странами Европейского союза. Об этом говорится в декларации, составленной по итогам саммита «Восточное партнерство», который завершился в пятницу, 24 ноября, в Брюсселе. «Участники саммита приветствуют подписание этого соглашения между Арменией и ЕС в рамках саммита. Участники мероприятия также приветствуют серьезный прогресс в работе над расширенным соглашением между государствами блока и Азербайджаном», — сказано в итоговой декларации, текст которой есть в распоряжении «Газеты.Ru».

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Новое соглашение Еревана и Брюсселя подразумевает широкое сотрудничество в различных сферах. «Армения получит средства на развитие гражданского общества, борьбу с коррупцией, развитие альтернативных источников энергии, а самое главное — перспективы для развития бизнеса. Документ предусматривает допуск на европейские рынки некоторых товаров из Армении», — рассказал «Газете.Ru» источник, близкий к руководству закавказской республики.

По его словам, соглашение также позволит армянскому государству развивать совместные с ЕС проекты в области образования, охраны окружающей среды и научно-технической сферы. «Наша республика сможет благодаря договору получить доступ к различным технологиям из Европы, наши ученые смогут приезжать в государства блока для участия в научно исследовательских программах, совместных с ЕС», — отметил источник. При этом он подчеркнул, что Армения сохранит свое членство в Евразийском экономическом союзе, в который республика входит с января 2015 года.

«Эта была наша принципиальная позиция — сотрудничать с этими объединениями, так как оба по-своему для нас выгодны. И государства Евросоюза пошли нам навстречу»,

— заключил собеседник «Газеты.Ru».

В декларации по итогам саммита также говорится, что страны блока «придерживаются строгого курса на начало диалога, направленного на либерализацию визового режима с Арменией». Как пояснил источник «Газеты.Ru», близкий к армянскому руководству, соглашение, подписанное в пятницу в Брюсселе, само по себе не упростит процесс отмены виз республики со странами ЕС. Однако оно может стать одним из факторов, который стороны будут иметь в виду при достижении договоренности об отмене разрешения на въезд для жителей армянского государства в Европейский союз.

О важности широкого соглашения уже для своей страны по итогам мероприятия рассказал журналистам и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. «Никто не бежит вступать в Евросоюз. Но я убежден, что новое соглашение у Белоруссии с Евросоюзом будет, рано или поздно. Мы с нашими европейскими партнерами работаем над этим. Этому ничего не препятствует, надо двигаться постепенно, делать те шаги, которые каждая из сторон должна сделать. Понимание, что это соглашение надо заключить, мне кажется, есть», — сказал он, подчеркнув, что страны ЕС являются одними из ключевых партнеров для белорусского государства.

Макей также отметил, что Минск в наступающем году будет «работать над соглашением с Евросоюзом об отмене виз». «Есть некоторые политические проблемы, но они не являются неразрешимыми», — подчеркнул глава белорусского МИД. Отдельно он отметил, что считает прошедший саммит полезным, а итоговую декларацию — «очень взвешенным документом, в котором подчеркивается, что «Восточное партнерство» не направлено против какого-либо еще государства, а ориентировано на развитие отношений бывших советских республик с Европейским союзом».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не приехал на саммит, хотя представители ЕС направляли белорусскому лидеру приглашение на мероприятие.

«На самом деле мы удовлетворены, что наш диалог с белорусской стороной продолжается. Конечно, нам бы очень хотелось, чтобы он приехал, однако уже хорошо, что наши отношения постепенно налаживаются», — сказал «Газете.Ru» высокопоставленный дипломат одной из стран ЕС. Он отметил, что в отношениях между Брюсселем и Минском накопилось много противоречий, которые сразу разрешить не удастся, однако выразил надежду на то, что постепенно сторонам получится найти их решение. В похожем ключе высказался и Макей. «Из 25 лет новейшей истории независимой Белоруссии 20 лет у нас был конфликт с Евросоюзом. И сейчас мы рады, что в Брюсселе есть понимание того, что процесс налаживания диалога между нами может идти только постепенно», — сказал глава МИД. Сотрудничество Минска и Брюсселя вовсе не означает, что Белоруссия пойдет на разрыв с Россией или Евразийским экономическим союзом, подчеркнул он.

ЕС сломил Порошенко

Текст декларации по итогам встречи глав государств выглядит выверенным. «Участники саммита в очередной раз подчеркивают приверженность необходимости укрепления демократии, принципов верховенства закона, прав человека и основополагающих свобод, а также принципов и норм международного права, которые лежат в основе создания «Восточного партнерства», — сказано в документе. Там также отмечается, что ЕС по-прежнему строго настаивает на необходимости поддержания территориальной целостности государств «Восточного партнерства», их суверенитета и независимости. «Участники саммита призывают снова предпринять усилия для мирного разрешения продолжающихся конфликтов в регионе на основе принципов и норм международного права», — подчеркивается в декларации.

Однако никаких антироссийских пассажей в документе не содержится. Там никак не упомянут Крым или конфликт в Донбассе.

Как рассказал «Газете.Ru» высокопоставленный дипломат одной из стран Европейского союза, эти моменты не понравились украинскому президенту Петру Порошенко. Еще 22 ноября Польское радио сообщило, что украинский лидер угрожал и вовсе не приехать в Брюссель, если проект декларации не изменят. «Для Украины эта декларация не очень амбициозная. В ней говорится о признании европейских стремлений стран «Восточного партнерства», однако в то же время не выходя за рамки уже установленной схемы. Документ не представляет, например, европейской перспективы для Украины», — говорится в сообщении этого СМИ. В итоге глава Украины на мероприятие все же приехал, однако отказался от общения даже с журналистами из своей страны по итогам саммита.

Партнерство не готово

«Я понимаю, что все журналисты из стран-участников «Восточного партнерства», которые не входят в Европейский союз, хотят услышать конкретные сроки или даты возможного принятия их в полноценные лены ЕС. Но правда сегодня в том, что никто из них пока не готов стать полноценным членом. Я должен подчеркнуть ,что это партнерство направлено в том числе и на то, чтобы максимально приблизить ситуацию в законодательстве, экономике и иных сферах жизни в странах-партнерах к стандартам ЕС, и это важно, этим странам-партнерам нужно пользоваться», — так прокомментировал итоги саммита глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, не нужно забывать, что «в Евросоюз входят 29 стран, у которых все же разная политика и разное понимание европейских перспектив некоторых государств «Восточного партнерства», поэтому формат «29 плюс шесть» (стран партнерства — «Газета.Ru») пока является оптимальным».

«Те, кто ожидал появления по итогам саммита у тех или иных членов партнерства более серьезных европейских перспектив, возможно, были разочарованы.

Но и те, кто ожидал, что страны-члены партнерства отойдут от того, о чем государств ЕС договорились с остальными участниками «Восточного партнерства» ранее, также оказались разочарованными», — пояснил глава латвийского МИД. Он также призвал государства, которые не входят в ЕС, но имеют намерение это сделать, предпринять ряд шагов в экономике, политике, борьбе с коррупцией и других сферах, которые приблизят эти страны к европейским стандартам. Тогда, по словам Ринкевича, они смогут серьезно улучшить свои перспективы вхождения в Европейский союз.

«Восточное партнерство» — проект Европейского союза, имеющий основной заявленной целью развитие интеграционных связей Евросоюза с шестью странами бывшего СССР: Украиной, Молдавией, Азербайджаном, Арменией, Грузией и Белоруссией. Он существует с 2009 года. С момента создания этого объединения ЕС достиг ряда соглашений, сближающих некоторые страны-партнеры с Европейским союзом. В частности, с Украиной, Молдавией и Грузией Евросоюз ввел безвизовый режим для туристов.