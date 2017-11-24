Киргизия: есть ли жизнь без российской авиабазы

Новый глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков считается приемником бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. На инаугурации он сразу дал это понять, обняв своего предшественника и наградив его высшим орденом страны «Манас». Жээнбеков подчеркнул, что награждение Атамбаева станет его первым указом на посту президента.

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Представитель правящей Социал-демократической партии, Жээнбеков одержал победу на президентских выборах в октябре, получив 55% голосов.

Жээнбеков пообещал, что он продолжит укреплять отношения с Россией. «Основные направления во внешней политике Киргизии будут основаны на защите национальных интересов и социального развития. Киргизия продолжит стратегическое партнерство с Россией. Будут укрепляться стратегическое партнерство с Китаем», — сказал он.

«База больше нужна Киргизии, чем России»

Киргизия является членом Организации договора о коллективной безопасности, и на ее территории находится российская авиабаза. Однако в декабре прошлого года предшественник нового президента Атамбаев заявил, что российская база должна быть выведена из Киргизии после окончания срока аренды — то есть через 15 лет. «Мы должны опираться на свои вооруженные силы, а не на армии других государств», — отметил глава страны.

Президент России Владимир Путин в ответ заявил, что российские военные покинут страну в любое время — главное, чтобы Киргизия была готова сама обеспечить свою безопасность.

Путин подчеркнул, что когда Бишкек объявит, что собственные вооруженные силы госдуарства крепки, Россия покинет эту страну.

Как говорит «Газете.Ru» специалист по региону, директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько, «база, прежде всего, больше нужна Киргизии, чем России». По словам эксперта, база дает Бишкеку необходимые гарантии безопасности, в которых она нуждается. «Возьмите пример Сирии: она была гораздо более сильной страной в военном плане, чем Киргизия, но террористы разорвали ее на части», — отметил эксперт.

Как и многие государства Средней Азии, Киргизия уязвима для террористов исламистского толка. В прошлом году здесь произошел взрыв возле здания посольства КНР. Власти назвали его исполнителями боевиков «Исламского движения Туркестана в Сирии», связанных с террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра» (обе организации запрещены в России).

По официальным данным, сегодня в Сирии воюют около 10 тыс. русскоязычных боевиков из стран бывшего СССР.

Эксперты полагают, что Жээнбеков даст понять, что он заинтересован в нахождении базы на территории Киргизии во время своего визита в Россию. Поездка в РФ станет его первым визитом за рубеж в качестве президента, а это означает, что вектор ориентации Киргизии на Россию сохранится.

При этом новому главе страны придется устанавливать связи с представителями российской элиты. Большинство его российских знакомств связано с отраслью сельского хозяйства. Десять лет назад он был министром, который отвечал за это направление. Впрочем, с президентом России Путиным он познакомился, когда почти полтора года исполнял обязанности премьер-министра.

«Назарбаев не простит»

Местные эксперты считают, что, хотя новый глава страны во многом зависит от своего предшественника, он постепенно будет выходить из-под его контроля и начнет формировать собственный «ближний круг» элиты.

При этом Пилько полагает, что в сегодняшних условиях, когда экономика страны переживает не лучшие времена, новый президент «не будет делать резких движений». В то же время он считает, что Жээнбеков будет стараться налаживать отношения с Казахстаном, которые ухудшились при Атамбаеве.

Новому президенту надо будет «уменьшить накал» в отношения с влиятельным соседом говорит эксперт.

В октябре во время одной из своих речей Атамбаев критически высказался о президенте Казахстана Нурсултане Назарбаеве, которого он обвинил во вмешательстве во внутренние дела страны. Причиной стала встреча казахского лидера с киргизским олигархом Омурбеком Бабановым — кандидатом в президенты страны.

Во время этой речи он также довольно нетактично высказался о возрасте Назарбаева, сказав, что самый старший кандидат в президенты на «20 лет моложе» президента Казахстана. На востоке подобные высказывания считаются непочтительными и могут привести к ухудшению отношений. Незадолго до ухода с поста Атамбаев косвенно дал понять, что жалеет о своих словах: «Не думайте, что я радовался, понимая, что Назарбаев не простит…».

Отношения с Казахстаном и другими членами Евразийского экономического сообщества важны для Киргизии, так как страна — самый бедный член ЕАЭС,

напоминает Пилько. «Именно членство в ЕАЭС дает шанс вырваться из бедности», — отмечает эксперт.

Правда, складывать яйца в одну корзину Киргизия не собирается, и новый президент также заявил в своей инаугурационной речи, что страна будет укреплять отношения с КНР — важнейшим торговым партнером Бишкека. Для Киргизии также важно добиться улучшения отношений с США. В 2015 году Киргизия прекратила действие двустороннего договора о сотрудничестве с США.

Это произошло после того, как Госдеп США вручил награду местному правозащитнику. Добиться возобновления договора может быть одной из задач нового президента. При этом сейчас отношения осложняет и другая гуманитарная ситуация. Политического убежища в США недавно попросил лидер молодежного крыла правящей Социал-демократической партии Киргизии Ренат Самудинов и его супруга, журналист Эльнура Молдокадырова.

В настоящее время вопрос о предоставлении им убежища рассматривается американскими властями. Политик обвинил партию в том, что она нарушает принципы демократии и служит олигархам. Судя по его биографии, Самудинов достаточно хорошо осведомлен о ситуации в стране. До отъезда он занимал должности председатель общественного наблюдательного совета Фонда государственных материальных резервов при правительстве Киргизии.