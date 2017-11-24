«Вообще один»: главу ЛНР нашли в Москве

В Кремле прокомментировали сообщения о прибытии главы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игоря Плотницкого в Москву. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, данный вопрос не относится к компетенции Кремля, поэтому комментировать его нет необходимости.

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Ранее Захар Прилепин, писатель и заместитель командира батальона по работе с личным составом самопровозглашенной Донецкой народной респубики (ДНР), сообщил, что глава Плотницкий прибыл в Москву на самолете. Об этом Прилепин написал на своей странице во «ВКонтакте». По его словам, он летел с главой ЛНР на одном рейсе.

«Игорь Плотницкий вылетел в Москву из Ростова на обычном рейсе. Вот только что прилетел. Эконом-класс, спокойный человек без охраны. Вообще один. С собой маленькая сумка на плече и пиджак в чехле. Зашел в автобус вместе со всеми, вышел из автобуса. В Шереметьево два дожидавшиеся его оперативника пошли следом, молодые, веселые, московские. Вот так обыденно выглядит история. Обыденно и незатейливо», — написал писатель.

Позже в соцсетях и СМИ стало распространяться видео, на котором видно, как Плотницкий идет по аэропорту Шереметьево.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что глава ЛНР Игорь Плотницкий покинул территорию самопровозглашенной республики и уехал в Россию. Издание «Новая газета» 23 ноября сообщило, что автомобильный кортеж Игоря Плотницкого покинул территорию ЛНР и направился в Россию. По тем же данным, помимо Плотницкого, из ЛНР также уехали руководитель его администрации Ирина Тейцман и глава ГТРК ЛНР Анастасия Шуркаева.

РБК, в свою очередь, со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщило о кортеже «в сопровождении МВД», который направился в сторону Восточного квартала Луганска. По этим данным, в одном из автомобилей мог находиться Плотницкий. Источник «Росбалта» из администрации ЛНР также сообщил, что Плотницкий покинул Луганск, однако назвал это рабочей поездкой.

До этого о возможном отъезде Плотницкого из ЛНР в Россию сообщали в МВД Украины. Об этом вечером 21 ноября в фейсбуке написал глава департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко. Однако на следующий день эту информацию опровергла пресс-служба ЛНР.

Пристальное внимание к персоне Плотницкого и возможности его отъезда из ЛНР в Россию связано с событиями в самопровозглашенной республике, которые начались 21 ноября.

В тот день очевидцы сообщили об оцеплении центра Луганска вооруженными людьми без опознавательных знаков, которые заблокировали несколько улиц и отказались давать комментарии местным СМИ. На кадрах с места событий видно, что рядом находятся люди с нашивками подразделения «Беркут» МВД самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

По одним данным, в центре столицы самопровозглашенной ЛНР проводились плановые учения, по другим, — блокировку улиц города организовали сотрудники МВД в рамках спецоперации.

21 ноября на официальном сайте главы ЛНР появилось заявление от имени Плотницкого о том, что луганские события связаны с кадровыми перестановками. «Сегодня в центре Луганска жители города могли видеть большое количество людей в военной форме, заявляющих, что участвуют в учениях по приказу руководства Министерства внутренних дел ЛНР. Данная ситуация является продолжением вчерашних кадровых изменений по законному отстранению от занимаемой должности министра внутренних дел», — говорится в заявлении Плотницкого, опубликованном на официальном сайте главы ЛНР.

В тот же день на сайте МВД самопровозглашенной республики глава министерства Игорь Корнет опубликовал собственное заявление, согласно которому информация о его отставке не соответствует действительности. Кроме того, глава МВД сообщил о деятельности разведывательно-диверсионной группы, состоящей из высокопоставленных лиц ЛНР, которые были подконтрольны украинским спецслужбам. По тем же данным, Игорь Плотницкий распорядился об аресте фигурантов дела о подрывной деятельности.

По словам Корнета, участниками этой группировки «в течение длительного времени до главы ЛНР целенаправленно доводилась недостоверная информация о якобы причастности сотрудников МВД к противоправной деятельности».

23 ноября глава МВД ЛНР сообщил, что операция по нейтрализации украинских диверсантов была завершена. Проводилась она совместно с силовыми структурами из Донецкой самопроволашенной республики.