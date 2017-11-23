Президент России Владимир Путин случайно опрокинул стул, на котором сидел глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Инцидент произошел во время совместной пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров в Сочи, передает РИА «Новости».

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После общения с прессой Путин поднялся со своего места и, подойдя к Эрдогану, отодвинул его стул, чтобы президенту Турции было удобнее встать. Стул упал, издав довольно громкий стук. После этого стоявший поодаль человек в штатском поспешил на помощь и поднял неуступчивый стул.

Фоторепортаж: Тема дня: зачем Путин уронил стул Эрдогана __is_photorep_included11000870: 1

Ранее с президентом Турции уже случались курьезные инциденты во время официальных мероприятий. Так, чуть больше месяца назад Эрдоган заснул на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко. В сети было выложено видео, как во время очередной длинной речи украинского лидера о незыблемости международного права Эрдоган задремал. Видно, как глаза турецкого лидера закрываются, он начинает клевать носом и зевать. Порошенко заметил этот казус и даже постучал рукой по столу перед засыпающим коллегой, пытаясь привлечь его внимание, сообщает MK.Ru.

Весной 2016 года Эрдоган лично встретил короля Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауда, прибывшего в Стамбул на саммит Организации исламского сотрудничества. Причем турецкий лидер приветствовал монарха под русский марш «Тоска по родине»: военный оркестр по непонятным причинам исполнил именно эту музыкальную композицию в честь приезда гостя. Встреча лидеров транслировалась по всем центральным турецким телеканалам.

В Анкаре после этого заявили, что на церемонии исполнялись марши «Думлупынар» и «Салоники», однако, как отмечает РИА «Новости», эти марши звучат иначе, чем тот, которым был встречен саудовский король.

К тому же подавляющее большинство пользователей сети единодушно узнали в музыке именно русскую композицию.

Летом 2015 года во время торжественного открытия мечети Хаджи Хафиз Юсуф Йылмаз на горе, являющейся киблой, на голову Эрдогана неожиданно села куропатка.

После торжественной церемонии в честь завершения строительства здания мечети на вершине горы глава государства выпустил на волю нескольких голубей и куропаток. Но птицы улетать не захотели. Эрдоган попытался выгнать их из клетки зонтом, что также не принесло успеха.

В итоге помощник президента Турции доставал их рукой из клетки, подавал птиц Эрдогану, а тот выпускал их в небо. Одна из птиц, однако, лететь отказалась. Она взлетела и села на спину Эрдогану, а затем взобралась прямо на его макушку.

Охрана тут же ринулась сгонять куропатку, но та не реагировала на их старания. Сам президент не стал ничего предпринимать и просто ждал. В конце концов, птица оставила голову президента в покое и слетела.

Несколько раз политику становилось плохо во время официальных мероприятий.

В июне 2017-го Эрдоган потерял сознание во время молитвы по случаю празднования мусульманского праздника Ураза-байрам.

Инцидент произошел в мечети имени Мимара Синана, расположенной в городе Аташехир в провинции Стамбул. Как сообщили очевидцы, когда Эрдоган потерял сознание, присутствующих «охватила паника», «все пытались ему помочь».

После этого к нему пришли люди с носилками, ему оказали медицинскую помощь. Турецкий президент пришел в сознание и объяснил, что ему стало плохо в связи с изменением артериального давления из-за повышения уровня сахара в крови.

«Мое самочувствие — хорошее, и мы продолжим нашу программу», — заявил политик.

В октябре 2006 года, когда Эрдоган занимал пост премьер-министра страны, он упал в обморок перед своим выступлением в парламенте. При этом тогда охранники повезли его в госпиталь, но так перенервничали, что выскочили из машины и захлопнули дверь, забыл в салоне самого премьера.

Позже им пришло бить в машине стекла, чтобы вызволить Эрдогана и передать его в руки врачей. Медики сообщали, что причиной обморока главы турецкого правительства стало падение уровня сахара, вызванное напряженной работой и религиозным постом.