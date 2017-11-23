Керимова отпустили за пять миллионов

В международном комитете Совета Федерации проанализируют решение французского суда в отношении российского сенатора и предпринимателя Сулеймана Керимова, сообщил глава комитета Константин Косачев.

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«Очевидно пока только то, что права и интересы Сулеймана Керимова как гражданина России и как члена Совета Федерации будут защищаться в полном объеме и максимально активно», — цитирует РИА «Новости» слова сенатора. По словам Косачева, дальнейшие действия будут определены после тщательного юридического анализа решения французского суда.

Ранее сенатор от Дагестана Сулейман Керимов покинул здание суда в Ницце, где ему было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. И Керимов, и его адвокат Никита Сычев отказались комментировать решение суда. «Я устал. Я не спал два дня. Я хочу спать», — коротко сообщил Сычев. Не ответил адвокат Керимова и на вопрос о том, какие шаги теперь планирует предпринять защита.

На выходе из здания суда Сычев и несколько человек в гражданском заблокировали журналистам вход на парковку, откуда спустя несколько минут выехали два черных автомобиля. Керимов сел на заднее сиденье черного Mercedes, не дав комментариев журналистам.

23 ноября суд во Франции предъявил российскому сенатору Сулейману Керимову обвинение в уклонении от уплаты налогов. По словам прокурора Ниццы Жан-Мишеля Прэтра, член Совета Федерации России не будет помещен в тюрьму, но его обяжут выполнить ряд условий.

«Он не будет помещен в тюрьму, но должен выполнить ряд условий. Оставаться на территории департамента Приморские Альпы, несколько раз в неделю приходить в полицию, заплатить залог в €5 млн, сдать паспорт и не вступать в контакт с некоторыми лицами, список которых я вам сообщить не могу», — заявил прокурор.

Керимова задержали в аэропорту Ниццы сразу после прилета из Москвы вечером 20 ноября. Основанием для задержания российского сенатора стали подозрения в неуплате налогов при якобы приобретении недвижимости на курорте Лазурного берега. При этом представитель Керимова утверждал, что недвижимости за границей у него нет. В ходе допроса в прокуратуре сенатор также не признал свою вину.

Задержание Керимова во Франции возмутило российских политиков. При этом вопрос об обвинениях, которые были выдвинуты в адрес Керимова, они в своих комментариях не затрагивали.

Комментируя ситуацию с сенатором, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сенатор является «носителем дипломатического паспорта». «Мы приложим все усилия, максимум усилий для защиты его законных интересов», — пообещал Песков.

«Разумеется, здесь особое значение — то, что Сулейман Керимов является носителем дипломатического паспорта, с коим он въезжал на территорию Франции. Поэтому энергичная работа по отстаиванию интересов Сулеймана Керимова будет продолжена», — сказал официальный представитель Кремля.

Накануне по поводу задержания Керимова возмущалась спикер верхней палаты Валентина Матвиенко.

«Когда задерживают сенатора — владельца дипломатического паспорта — это беспрецедентный случай, и мы должны требовать его незамедлительного освобождения», — заявила Матвиенко.

Из-за скандала с Керимовым МИД России направил официальную ноту французским властям. В дипведомство также был приглашен временный поверенный в делах Франции для разъяснения ситуации.

А вот в комитете Госдумы по регламенту рассказали, что во Франции Керимов находился не в служебной командировке, а приехал туда по личным делам. «Никаких решений о включении Керимова в состав делегации или о его собственной служебной командировке не было, он там по личным делам», — заявили в Госдуме.

После заседания суда, на котором российскому предпринимателю и политику все же были предъявлены обвинения, ситуацию с дипломатическим иммунитетом прояснила официальный представитель Министерства иностранных дел Франции Аньес Ромате-Эспань. По ее словам, Сулейман Керимов в качестве представителя иностранного государства пользуется иммунитетом от иностранной уголовной юрисдикции «лишь по действиям, совершенным при исполнении должностных обязанностей».