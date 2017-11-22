ЛНР призвали к закону и порядку

22 ноября на телеканале ГТРК ЛНР транслировали сюжет, в котором рассказывалось о встрече главы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игоря Плотницкого с и.о. министра чрезвычайных ситуаций ЛНР Сергеем Иванушкиным и и.о. министра внутренних дел ЛНР Владимиром Черковым.

Плотницкий обсуждал с подчиненными ситуацию в Луганске, где с 21 ноября находятся вооруженные люди без опознавательных знаков, блокируя центр города. Глава ЛНР поручил «навести порядок».

В том же сюжете Плотницкий попросил прояснить инцидент с отключением электричества в городе. И.о. главы МЧС Иванушкин объяснил, что накануне свет был отключен в ГТРК и нескольких жилых домах и электроснабжение было полностью восстановлено в 20:30. Плотницкий связал перебои с министром внутренних дел Игорем Корнетом.

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«Все эти инсинуации пора заканчивать. Есть закон, по закону все понятно. Мне кажется, мы недооценили количество и состав преступлений, которые совершал бывший министр внутренних дел», — заявил Плотницкий.

Межу тем, в тот же день пресс-конференцию дал сам глава МВД самопровозглашенной республики.

Игорь Корнет еще накануне подчеркнул, что сообщения о его отставке не соответствуют действительности, в ЛНР проходит масштабная операция по поимке диверсантов украинских спецслужб, а до Плотницкого долгое время доводили ложную информацию.

«В настоящий момент проходят мероприятия по ликвидации остатков крупной диверсионно-разведывательной группы, которая зашла к нам на территорию. К сожалению, одним ударом ликвидировать ее не получилось. — заявил Корнет. — В ходе этой длительной разработки были выявлены достаточно многочисленные агенты влияния украинских спецслужб, которые глубоко проникли в органы власти нашей Республики». Он также добавил, что до конца недели все спецмероприятия будут завершены.

Телесюжет с Плотницким глава МВД назвал информационным вбросом. «Я уверен, что это была запись, которая была выброшена опять же таки какими-то людьми», — заявил он.

Кстати, поздно вечером 21 ноября глава департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко в фейсбуке заявил, что глава самопровозглашенной Луганской народной республики уехал в Россию. Позже эту информацию опровергли «Новой газете» в пресс-службе ЛНР.

22 ноября Корнет подчеркивал, что никакого раскола в силовом блоке ЛНР нет: ему подчиняется «практически 100%» личного состава, а другие силовые структуры работают с МВД как «единый кулак, который действует по выработанному плану». Также Корнет добавил, что луганским силовикам оказали поддержку коллеги из самопровозглашенной Донецкой народной республики.

О необходимости скорого преодоления ситуации 21 ноября говорил и Плотницкий. «Ситуация находится под контролем руководства Луганской народной республики и в ближайшее время будет полностью решена, — гласил текст его заявления на официальном сайте главы ЛНР. — Сейчас руководство ЛНР делает все возможное, чтобы обеспечить безопасность жителей городов республики».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду заявил журналистам, что Кремль следит за развитием ситуации в ЛНР.

«Понимание есть, но я не буду сейчас давать комментарии, потому что не обладаю детальной информацией. Было бы неправильно давать какие-то поверхностные оценки, поэтому я воздержусь. По мере прояснения и получения этой информации я обязательно ей с вами поделюсь», — процитировали Пескова РИА «Новости».

По данным Игоря Корнета, МВД получило «неопровержимые доказательства причастности отдельных высокопоставленных представителей органов власти к преступной деятельности в ущерб интересам республики и народу Луганщины». Кроме того, сам Плотницкий уже распорядился арестовать фигурантов.

Речь о директоре ГТРК ЛНР Анастасии Шуркаевой (именно по этому телеканалу транслировался сюжет с совещания Плотницкого). Кроме того, Корнет обвинил руководителя администрации главы ЛНР Ирины Тейцман, а также начальника Службы правительственной безопасности МВД ЛНР Евгения Селиверстова в участии в инсценировке государственного переворота в ЛНР в 2016 году.

Тогда автомобиль Игоря Плотницкого взорвали, сам политик остался ранен. Позже, в сентябре 2016 года, глава ЛНР сообщил о том, что это была попытка государственного переворота. Тогда в результате оперативных действий был арестован экс-премьер ЛНР Геннадий Цыпкалов и заместитель командующего Управления Народной милиции ЛНР Виталий Киселев. Позже выяснилось, что оба умерли в заключении.

«События в Луганске являются внутренним делом ЛНР, и за поддержкой никто из Луганска «в Кремль» не обращался», — пояснил начальник департамента Управления президента по социально-экономическому сотрудничеству с государствами — участниками СНГ, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия Михаил Арутюнов.