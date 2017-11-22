Грант президента: «Волкам» на паломничество

22 ноября определились победители второго конкурса на распределение президентских грантов — финансирования из федерального бюджета, выделяемого на конкурсной основе для поддержки некоммерческих организаций указом президента РФ.

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Фонд второго в этом году конкурса составил более 4,5 млрд руб. С учетом дотаций первого конкурса, проведенного в августе, всего в 2017-м общественные организации получат более 7 млрд руб. С 2017 года распределением этих средств стал заниматься специально созданный в апреле Фонд президентских грантов.

Байкеры добились своего

Отказ «Ночным волкам» в президентском гранте в августе стал одной из самых обсуждаемых тем в СМИ. В прошлые годы байкеры стабильно получали финансирование. По итогам второго этапа конкурса, организации, в названии которых фигурировали «Ночные волки», денег также не получили. Всего таких запросов было подано три на общую сумму 13,9 млн рублей. Зато денежные средства достались организациям «Федерация мототуризма» и «Русские мотоциклисты».

Согласно данным системы «Спарк», председателем совета «Федерации мототуризма» значится Евгений Строгов. Он же является и сооснователем МОО «Ночные волки». Председателем же «Русских мотоциклистов» числится лидер «волков» Александр Залдостанов, Строгов же указан как его заместитель в организации.

«Федерация мототуризма» получила 3,3 млн рублей на проект «Русская дорога». У «Русских мотоциклистов» проект называется «Славянский мир». На него выделено 2,3 млн рублей. Оба проекта относятся к категории «Развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников» и в целом похожи друг на друга.

«Русская дорога», согласно описанию проекта, заключается в мотоциклетных и автомобильных «паломничествах» по территории России и Сербии и Республики Сербской, которые сами организаторы полагают элементом «народной дипломатии». В качестве целей «Русской дороги» обозначены популяризация в молодежной среде и обществе культурно-исторического наследия России, ее духовных ценностей и православия, а в балканских странах — еще и «противостояние западной пропаганде и антироссийским настроениям».

«Кроме того, паломничество вносит значительный вклад в развитие внутреннего облика российского человека, обогащает его духовный мир и расширяет спектр знаний по истории и культуре России, ее духовных традиций», — рекламируется заявка на сайте. В проекте примут участие общественные и государственные организации России и Сербии, а также священнослужители Русской и Сербской православных церквей. Проект будет проходить на территориях РФ, Сербии и Республики Сербской.

Проект «Славянский мир», в свою очередь, — это мотоциклетные и автомобильные «марши», которые планируется проводить на также по дорогам России и Сербии, но кроме того и в Белоруссии, Словакии, Словении, Македонии, Республики Сербской, Черногории, Болгарии.

В разделе «Обоснование социальной значимости проекта» написано, что его участники, будучи «яркими носителями национальной идентификации и позиционирующих себя православными», будут способствовать развитию подрастающего поколения и формированию положительного имиджа своей страны.

Вера в грант

Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, комментируя результаты распределения грантов, особо отметил, что в этот раз заявки на участие в конкурсе поступили со всех регионов России. Всего было подано 9 543 заявок от 8 тысяч организаций, что в полтора раза больше, чем общее количество участников конкурсов предыдущих годов.

«Это такой прорыв с точки зрения того, что некоммерческие организации поверили в возможность объективного открытого конкурса и очень активное участие в нем принимали», — трактовал эти цифры чиновник. Лидером среди малых городов по количеству заявок стал город Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа. В конкурсе участвуют семь организаций из этого населенного пункта.

Самый крупный президентский грант — порядка 26,9 млн руб. — в рамках нынешнего конкурса получила организация, осуществляющая проведение Парадельфийских игр — творческого состязания для людей с ограниченными возможностями. Самый маленький грант порядка — около 50 тыс. руб., — получит Дзержинская организация союза ветеранов Афганистана, чтобы потратить его на празднование годовщины взятия Берлина.

Член экспертного совета фонда Елена Тополева-Солдунова в разговоре с «Газетой.Ru» рассказала, что хотя в рамках экспертного обсуждения субъективный фактор мог повлиять на оценку проекта, организаторы старались, чтобы проекты обсуждались предельно подробно, а у всех экспертов была возможность разобраться в заявках.

«Полностью субъективизм исключить нельзя. Но в этот раз было сделано все, чтобы обсуждение шло максимально объективно», — считает Тополева-Солдунова.

Так, в ходе обсуждения каждый из экспертов получил специальный планшет, в котором содержалась информация не только о текущей заявке, но и о том, какие до этого гранты получала организация. По ее словам, было бы идеально, если бы теперь и регионы переняли опыт Фонда президентских грантов.

Что касается проектов от «Ночных волков», то эксперт отметила, что подавать заявки от организаций, руководителями которых являются одни и те же и лица, не возбраняется. По ее мнению, несмотря на внешнее схожесть проектов, вряд ли это одно и то же мероприятие.

«Многие организации, которые не прошли первый конкурс, серьезно улучшили заявки ко второму», — отмечает Тополева-Солдунова.