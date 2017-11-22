Из России с миром: Сирию собирают в ручном режиме

В Сочи завершилась трехсторонняя встреча России, Турции, и Ирана, в которой принимают участие главы этих государств — Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани. Как отмечается на официальном сайте Кремля, главная тема встречи — урегулирование конфликта в Сирии с учетом результатов работы в астанинском формате.

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«Прежде всего хотел бы поблагодарить всех вас за то, что приняли приглашение, приехали в Россию, в Сочи, чтобы обсудить нашу дальнейшую совместную работу на сирийском направлении», — поприветствовал Владимир Путин своих коллег в начале встречи.

Российский лидер подчеркнул, что именно благодаря усилиям России, Ирана и Турции удалось предотвратить распад Сирии. Путин отметил, что в этой стране продолжают успешно функционировать зоны деэскалации и не нарушается режим прекращения огня, а также выступил с инициативой о разработке программы возрождения Сирии.

По итогам встречи главы трех государств согласовали совместное заявление, в котором были определены приоритетные сферы дальнейшего сотрудничества по сирийскому конфликту.

Подводя итоги сочинских переговоров, глава РФ выразил уверенность, что военный этап стабилизации в Сирии подходит к концу и теперь стоит уделить особое внимание процессу политического урегулирования.

«Наши усилия должны быть сосредоточены на обеспечении долгосрочной нормализации в Сирии, прежде всего имею в виду процесс политического урегулирования с финализацией этих переговоров в рамках женевского процесса, и на содействии обустройству страны в постконфликтный период», — подчеркнул Путин.

Главы России, Ирана и Турции договорились проработать и вопрос о проведении в Сочи Конгресса национального диалога Сирии, идею проведения которого ранее высказывала Москва.

«Условились провести это важнейшее мероприятие на должном уровне, обеспечить участие в нем представителей широких слоев сирийского общества, поручили МИД, представителям специальных служб, оборонных ведомств проработать дополнительно вопрос о составе и сроках проведения Конгресса здесь в Сочи», — сообщил Путин. Он добавил, что остался удовлетворен встречей с Эрдоганом и Роухани, отметив, что переговоры прошли «в конструктивном и деловом» ключе.

«Мы едины в том, чтобы продвигать взаимодействие трех государств в астанинском формате, который уже доказал свою эффективность, способствовал существенному снижению уровня насилия в Сирии, созданию условий для возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц», — заключил российский президент.

Своеобразный «союз» Москвы, Анкары и Тегерана в сирийском конфликте был образован в 2016 году.

Уже к концу декабря прошлого года «тройке» удалось заявить о себе как о гаранте всеобъемлющего перемирия в Сирии. Но главным совместным достижением трех стран с уверенностью можно назвать создание переговорной площадки в Астане, дополнившей ключевой до того момента женевский формат.

Первые переговоры в рамках астанинского процесса прошли 23-24 января 2017 года в столице Казахстана, благодаря чему этот формат получил такое название. Участниками площадки помимо России, Турции и Ирана являются также США, ООН, официальное правительство Сирии и представители сирийской оппозиции. К настоящему моменту в Астане состоялись уже семь раундов переговоров, последний из которых прошел 30-31 октября.

Самым заметным достижением стало создание в Сирии четырех зон деэскалации, где не ведутся боевые действия, к чему стороны-участницы конфликта стремились на протяжении нескольких лет. Решения, принятые в рамках формата, заметно способствовали нормализации ситуации в Сирии, о чем неоднократно заявлял Владимир Путин.

«Можно с уверенностью констатировать, что мы подошли к новому этапу, открывающему возможность приступить к реальному политическому процессу урегулирования», — резюмировал президент России на нынешней встрече.

Проходящие в Сочи переговоры нацелены на то, чтобы согласовать позицию трех ключевых участников по вопросам дальнейшего регулирования в Сирии, сообщается на сайте Кремля.

При этом Россия, судя по всему, рассчитывает на скорый переход к исключительно дипломатическому формату регулирования и возвращению Сирии к мирной жизни. На нынешних переговорах российский лидер даже предложил главам Турции и Ирана разработать совместную программу «возрождения Сирии».

За последние две недели международные контакты российского лидера по сирийскому вопросу стали особенно интенсивными. 11 ноября на саммите АТЭС Владимир Путин одобрил совместное с президентом США Дональдом Трампом заявление по Сирии. Два дня спустя, 13 ноября президент РФ провел в Сочи переговоры с главой Турции Реджепом Эрдоганом, где также обсуждался сирийский конфликт.

21 ноября Путин переговорил в Сочи с главой Сирии Башаром Асадом. На следующий день он снова поднял сирийский вопрос в телефонных разговорах с лидерами сразу трех стран — королем Саудовской Аравии Сальманом Аль-Саудом, премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и президентом США Дональдом Трампом. После нынешних переговоров в трехстороннем формате Путин проведет еще и отдельную встречу с главой Ирана Хасаном Роухани — вероятно, чтобы окончательно согласовать все тонкости.

Создается впечатление, что российский лидер стремится как можно скорее согласовать стратегию урегулирования абсолютно со всеми участника конфликта.

По мнению эксперта департамента политических наук НИУ ВШЭ Леонида Исаева, сейчас Россия дает понять, что не хочет терять контроль над переговорным процессом, а также пытается усилить позиции своих союзников на предстоящем 28 ноября очередном раунде переговоров в Женеве.

«То, что мы сейчас видим — встреча Путина с Асадом, сочинский конгресс — это как раз сигнал со стороны Москвы, что она крайне заинтересована в тех переговорных площадках, где она имеет реальное влияние, — комментирует Исаев. — Площадкой в Женеве, где Россия не имеет влияния, в Москве очень недовольны. Россия пытается в преддверии Женевы усилить позиции своих союзников, прежде всего, сирийского режима».

Как отметил в разговоре с «Газетой.Ru» политолог Алексей Макаркин,

сирийский конфликт — это очень сложный и комплексный процесс, решение которого может помочь России договориться с его участниками по другим вопросам.

По словам эксперта, желание Путина как можно скорее оформить окончательный вариант договоренностей по Сирии связано с необходимостью добиться от его участников уступок по другим вопросам. «Речь идет и о сделках с ОПЕК, и о «Турецком потоке» и других вопросах в регионе. В конце концов, регулирование сирийского конфликта на данный момент — единственная точка соприкосновения с Соединенными Штатами», — отмечает эксперт.

При этом в происходящем есть и оборотная сторона медали. Тот факт, что для разрешения других международных вопросов используется сирийская повестка, позволяет сделать вывод о том, что у России больше не осталось других дипломатический инструментов.

«Ресурс влияния на президента Сирии Башара Асада, который имеется у России, на данный момент — главный дипломатический аргумент нашей страны», — рассуждает эксперт.