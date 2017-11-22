Курсы валют$ 58.73 (-0.457) 69.05 (-0.41)
Пенсионный советник
title=''
Черные дни диктатора
title=''
Как убивают российский спорт

Подпишитесь на оповещения от Газета.Ru

Вся Россия за Керимова

МИД РФ направил Франции ноту из-за задержания сенатора Керимова‍

Министерство иностранных дел России направило Франции ноту протеста в связи с арестом сенатора Сулеймана Каримова. Российские политики называют инцидент с Каримовым беспрецедентным, поскольку он является обладателем дипломатического иммунитета. Однако МИД Франции парирует эту позицию, заявляя, что на этот конкретный случай иммунитет не распространяется.

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев сообщил, что МИД России направил официальную ноту французским властям из-за задержания в Ницце российского сенатора Сулеймана Керимова, передает РИА «Новости».

Реклама

Он также рассказал, что накануне в МИД России был приглашен временный поверенный в делах Франции для разъяснения ситуации с задержанием Керимова.

«В адрес французских властей в настоящее время направляется официальная нота МИД России, в которой указано, что Керимов является должностным лицом России и обладает иммунитетом от принудительных действий на территории других государств», — сказал Косачев.

Ранее прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр заявил, что допрос члена Совфеда Сулеймана Керимова, который был задержан по подозрению в неуплате налогов, еще не проходил, но должен состояться в течение дня. Он также подтвердил, что срок его задержания был продлен на сутки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал этот инцидент, подчеркнув, что Москва делает все возможное для выхода из ситуации.

«Разумеется, сенаторский статус Сулеймана Керимова и тот факт, что он является гражданином России, является залогом того, что, конечно, мы приложим все усилия, максимум усилий для защиты его законных интересов», — заявил Песков.

Керимов был задержан в аэропорту Ниццы сразу после прилета из Москвы вечером 20 ноября, однако известно об этом стало только на следующие сутки. Сенатора от республики Дагестан подозревают в неуплате налогов — якобы Керимов приобрел виллу на одном из курортов Лазурного берега с нарушением процедур по покупке недвижимости.

В России никак не комментируют сообщения СМИ о причинах ареста Керимова. В то же время высшие должностные лица указывают на недопустимость происходящего ввиду того, что Керимов является должностным лицом РФ.

«Здесь особое значение то, что Сулейман Керимов является носителем дипломатического паспорта, с коим он въезжал на территорию Франции. Поэтому энергичная работа по отстаиванию интересов Сулеймана Керимова будет продолжена», — сказал Песков.

В защиту Керимова активно выступают представители Дагестана. Вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов заявил, что руководство республики, следит за ситуацией с задержанием сенатора. «Руководство Дагестана — и глава республики, и Народное собрание — отслеживают ситуацию, находятся на связи с МИД», — сказал он. Умаханов также отметил, что в республике надеются на позитивное развитие событий.

Депутат Госдумы от Дагестана из партии КПРФ Ризван Курбанов даже заявил о подготовке проекта протокольного поручения для МИД РФ с просьбой принять меры для разрешения ситуации.

По мнению парламентария, задержание Керимова является нарушением Венской конвенции о дипломатических отношениях.

«В связи с задержанием властями Французской Республики, в нарушение Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года, члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ Керимова Сулеймана Абусаидовича, обладающего дипломатическим иммунитетом, поручить комитету Государственной думы по международным делам во взаимодействии с МИД России уделить первоочередное внимание разрешению ситуации вокруг задержания С.А.Керимова и принять все меры к его скорейшему освобождению, а также получению от французской стороны исчерпывающего объяснения причин данной возмутительной ситуации», — говорится в тексте протокольного поручения, подготовленного Курбановым.

В Совете Федерации коллеги Керимова также выражают свою обеспокоенность сложившейся ситуацией и делают все возможное для ее урегулирования. На сегодняшнем заседании спикер верхней палаты Валентина Матвиенко заявила, что Совет Федерации находится в постоянном контакте с МИДом и Генпрокуратурой.

«Когда задерживают сенатора — владельца дипломатического паспорта — это беспрецедентный случай, и мы должны требовать его незамедлительного освобождения», — заявила Матвиенко.

Несмотря на то что российские политики неоднократно указывали на факт наличия у Керимова дипломатического паспорта, СМИ сообщают, что в Ниццу сенатор прилетел не по должностным, а по личным делам. «Дипломатический паспорт может быть выдан сенатору только в случае приказа о направлении его в служебную командировку. Такого приказа не было», — комментирует ситуацию источник РИА «Новости» в Совете Федерации.

Кроме того, по словам официального представителя Министерства иностранных дел Франции Аньес Ромате-Эспань, «Керимов в качестве представителя иностранного государства пользуется иммунитетом от иностранной уголовной юрисдикции лишь по действиям, совершенным при исполнении должностных обязанностей». При этом решение о том, были ли совершены действия российского сенатора Сулеймана Керимова в рамках его официальных полномочий должен принять суд.