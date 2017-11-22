Вся Россия за Керимова

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев сообщил, что МИД России направил официальную ноту французским властям из-за задержания в Ницце российского сенатора Сулеймана Керимова, передает РИА «Новости».

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Он также рассказал, что накануне в МИД России был приглашен временный поверенный в делах Франции для разъяснения ситуации с задержанием Керимова.

«В адрес французских властей в настоящее время направляется официальная нота МИД России, в которой указано, что Керимов является должностным лицом России и обладает иммунитетом от принудительных действий на территории других государств», — сказал Косачев.

Ранее прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр заявил, что допрос члена Совфеда Сулеймана Керимова, который был задержан по подозрению в неуплате налогов, еще не проходил, но должен состояться в течение дня. Он также подтвердил, что срок его задержания был продлен на сутки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал этот инцидент, подчеркнув, что Москва делает все возможное для выхода из ситуации.

«Разумеется, сенаторский статус Сулеймана Керимова и тот факт, что он является гражданином России, является залогом того, что, конечно, мы приложим все усилия, максимум усилий для защиты его законных интересов», — заявил Песков.

Керимов был задержан в аэропорту Ниццы сразу после прилета из Москвы вечером 20 ноября, однако известно об этом стало только на следующие сутки. Сенатора от республики Дагестан подозревают в неуплате налогов — якобы Керимов приобрел виллу на одном из курортов Лазурного берега с нарушением процедур по покупке недвижимости.

В России никак не комментируют сообщения СМИ о причинах ареста Керимова. В то же время высшие должностные лица указывают на недопустимость происходящего ввиду того, что Керимов является должностным лицом РФ.

«Здесь особое значение то, что Сулейман Керимов является носителем дипломатического паспорта, с коим он въезжал на территорию Франции. Поэтому энергичная работа по отстаиванию интересов Сулеймана Керимова будет продолжена», — сказал Песков.

В защиту Керимова активно выступают представители Дагестана. Вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов заявил, что руководство республики, следит за ситуацией с задержанием сенатора. «Руководство Дагестана — и глава республики, и Народное собрание — отслеживают ситуацию, находятся на связи с МИД», — сказал он. Умаханов также отметил, что в республике надеются на позитивное развитие событий.

Депутат Госдумы от Дагестана из партии КПРФ Ризван Курбанов даже заявил о подготовке проекта протокольного поручения для МИД РФ с просьбой принять меры для разрешения ситуации.

По мнению парламентария, задержание Керимова является нарушением Венской конвенции о дипломатических отношениях.

«В связи с задержанием властями Французской Республики, в нарушение Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года, члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ Керимова Сулеймана Абусаидовича, обладающего дипломатическим иммунитетом, поручить комитету Государственной думы по международным делам во взаимодействии с МИД России уделить первоочередное внимание разрешению ситуации вокруг задержания С.А.Керимова и принять все меры к его скорейшему освобождению, а также получению от французской стороны исчерпывающего объяснения причин данной возмутительной ситуации», — говорится в тексте протокольного поручения, подготовленного Курбановым.

В Совете Федерации коллеги Керимова также выражают свою обеспокоенность сложившейся ситуацией и делают все возможное для ее урегулирования. На сегодняшнем заседании спикер верхней палаты Валентина Матвиенко заявила, что Совет Федерации находится в постоянном контакте с МИДом и Генпрокуратурой.

«Когда задерживают сенатора — владельца дипломатического паспорта — это беспрецедентный случай, и мы должны требовать его незамедлительного освобождения», — заявила Матвиенко.

Несмотря на то что российские политики неоднократно указывали на факт наличия у Керимова дипломатического паспорта, СМИ сообщают, что в Ниццу сенатор прилетел не по должностным, а по личным делам. «Дипломатический паспорт может быть выдан сенатору только в случае приказа о направлении его в служебную командировку. Такого приказа не было», — комментирует ситуацию источник РИА «Новости» в Совете Федерации.

Кроме того, по словам официального представителя Министерства иностранных дел Франции Аньес Ромате-Эспань, «Керимов в качестве представителя иностранного государства пользуется иммунитетом от иностранной уголовной юрисдикции лишь по действиям, совершенным при исполнении должностных обязанностей». При этом решение о том, были ли совершены действия российского сенатора Сулеймана Керимова в рамках его официальных полномочий должен принять суд.