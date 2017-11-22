«Замечательный разговор»

Президент США Дональд Трамп остался доволен прошедшими во вторник, 21 ноября, телефонными переговорами с российским лидером Владимиром Путиным. «Телефонный разговор продолжался почти полтора часа», — отметил глава Белого дома в беседе с журналистами.

По словам Трампа, беседа с Путиным получилась «замечательной».

Лидеры двух держав обсудили мирный процесс в Сирии и варианты разрешения корейского ракетного кризиса, отметил президент США.

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В пресс-службе Кремля рассказали, что в ходе обсуждения Путиным и Трампом сирийской проблематики, российский лидер отметил готовность содействовать долгосрочному политическому урегулированию в этой ближневосточной стране. Так, в ходе телефонных переговоров Путин высказал мысль о необходимости, во-первых, сохранить суверенитет и независимость, а во-вторых, территориальную целостность Сирии.

Также Кремль отмечает, что «обе стороны остались довольны» деловым и содержательным диалогом.

Кроме того, Владимир Путин рассказал своему коллеге из Америки о встрече с президентом Сирии Башаром Асадом, прилетавшим в Сочи утром вторника.

В пресс-службе Белого дома подчеркнули, что в ходе обсуждения Путиным и Трампом Сирии была особо отмечена важность поддержки женевского процесса, проходящего под эгидой ООН — чтобы мирным путем разрешить гражданскую войну, прекратить гуманитарный кризис и вернуть сирийских беженцев в свои дома.

Также была подчеркнута важность обеспечения стабильности единой Сирии, «свободной от злонамеренного вмешательства и безопасных гаваней террористов».

В администрации американского президента также заявили, что лидеры России и США подтвердили важность совместной борьбы с терроризмом по всему Ближнему Востоку и Центральной Азии, а также согласились исследовать варианты дальнейшего сотрудничества по борьбе с «Исламским государством», «Аль-Каидой», «Талибаном» и прочими (все вышеперечисленные террористические организации запрещены на территории РФ).

Также Путин и Трамп обсудили обстановку в Афганистане и иранскую ядерную программу.

Одной из важных тем почти полуторачасового разговора стала ситуация на юго-востоке Украины. Разговаривая с Дональдом Трампом о Донбассе, Владимир Путин обратил внимание, что реальной альтернативы выполнению минских соглашений, заключенных 12 февраля 2015 года, не наблюдается.

Вскоре после разговора Путина и Трампа американский сенатор-республиканец от штата Аризона Джон Маккейн заявил, что «Трамп ошибочно верит в общие интересы Вашингтона и Москвы». Об этом известный своей скептической позицией по отношению к России Маккейн написал на своей странице в твиттере, добавив, что переговоры подчеркивают важность новой стратегии по Сирии для Соединенных Штатов.

В Госдуме же считают, что никакого «камня за пазухой» у России нет и она по-прежнему продолжает рассчитывать на партнерские отношения с США по вопросу Сирии. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Показательно, что телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, на котором они обсудили ситуацию в Сирии, состоялся практически сразу же после встречи президента России с Башаром Асадом. А это значит, что никакого камня за пазухой у нас нет, и мы продолжаем рассчитывать на партнерские отношения с США в мирном урегулировании сирийского кризиса», — отметил Клинцевич в фейсбуке.

Сенатор также подчеркнул, что Россия подтвердила свою верность обязательствам, содержащимся в совместном заявлении по Сирии, принятое по итогам встречи президентов России и США на полях АТЭС во Вьетнаме. Это, добавил сенатор, является «примером открытой и честной политики».

22 ноября официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт заявила, что президент России

«Владимир Путин несет определенную ответственность за попытки оказать помощь Сирии, а также за попытки оказать давление на Башара Асада».

«Вы знаете, что мы думаем о химических атаках, которые были направлены против невинных граждан Сирии», — добавила представитель Госдепа.

Во вторник, на встрече в Сочи с Владимиром Путиным, президент Сирии Башар Асад выразил глубокую благодарность от имени всего народа Сирии «российскому народу и Армии России» за помощь в восстановлении мира в ближневосточной стране, раздираемой гражданской войной с весны 2011 года. По словам Асада, россияне оказали неоценимую поддержку, фактически спасли сирийское государство от исчезновения с лица земли.