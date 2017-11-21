Путин рассказал Трампу о встрече с Асадом

Президент России Владимир Путин во вторник 21 ноября провел телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом, в ходе которого была, в частности, обстоятельно обсуждена актуальная сирийская проблематика с учетом завершающейся военной операции по уничтожению террористов в Сирии.

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В ходе беседы российский лидер подчеркнул готовность Москвы активно содействовать долгосрочному политическому урегулированию в Сирии — на основе резолюции Совета Безопасности ООН 2254, в русле договоренностей, достигнутых в астанинском формате и положений совместного заявления, одобренного президентами России и США 11 ноября на саммите форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» во Вьетнаме.

«Констатировано, в частности, что это заявление вызвало положительную реакцию в ближневосточном регионе. Проводилась мысль о необходимости сохранения суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии,

достижения политического урегулирования на принципах, которые должны быть выработаны в ходе максимально широкого внутрисирийского переговорного процесса. Именно на это нацелена российская инициатива о проведении в скором времени в Сочи Конгресса национального диалога», — говорится в сообщении Кремля.

Кроме того, Путин проинформировал Трампа об основных итогах состоявшейся 20 ноября в Москве встречи с президентом Сирии Башаром Асадом, на которой сирийский лидер подтвердил приверженность политическому процессу, проведению конституционной реформы и президентских и парламентских выборов.

«Кроме того, был сделан акцент на предстоящих 22 ноября в Сочи трехсторонних переговорах с участием президентов России, Ирана и Турции, в ходе которых имеется в виду согласовать шаги по дальнейшей нормализации обстановки и различным аспектам политического урегулирования в Сирии», — указывается в комментарии Кремля.

В более широком контексте Путин вновь высказался в пользу налаживания совместной с США работы на антитеррористическом направлении, отметив практическую важность координации усилий между спецслужбами обеих стран. Этот тезис был поддержан Трампом.

«Лидеры двух стран обменялись также мнениями о положении дел на Корейском полуострове, подчеркнув целесообразность поиска решения проблемы на путях переговоров, дипломатическими средствами.

При рассмотрении кризисной ситуации на юго-востоке Украины президент России обратил внимание на отсутствие реальной альтернативы безусловному выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 года», — поясняет пресс-служба президента России.

Помимо этого в ходе беседы политиками был затронут вопрос по обстановке в Афганистане, которая вызывает обеспокоенность в связи с ростом террористической и наркотической угроз. Обсуждалась и ситуация, сложившаяся вокруг иранской ядерной программы.

«Была отмечена приверженность российской стороны полной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий — существенного фактора в деле обеспечения региональной стабильности и решения проблемы нераспространения оружия массового уничтожения.

С обеих сторон выражено удовлетворение состоявшимся разговором, который носил деловой и содержательный характер», — резюмируется пояснительный текст Кремля.

За четыре дня до этого помощник президента России Юрий Ушаков указывал, что возможность проведения новой встречи Путина и Трампа пока не обсуждается.

«Нет речи об этом еще. Никто не обсуждает даже такую возможность, насколько я знаю», — сказал он.

В тот же день официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила: Трамп считает, что ему необходимо работать с Путиным над решением тех «вызовов», с которыми сталкиваются Штаты.

«Послушайте, президент Трамп не будет ходить вокруг да около по вопросу того, что ему нужно работать с этим мировым лидером и он хочет работать с ним над серьезными вызовами, с которыми наша страна сталкивается прямо сейчас», — сказала Сандерс.

12 ноября Трамп рассказал о своих беседах с Путиным «на полях» конференции стран-членов 25-го саммита форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» во вьетнамском городе Дананг, прошедшей 10 – 11 ноября 2017 года.

«Встретился с президентом России Владимиром Путиным, который присутствовал на заседаниях АТЭС. Провели хорошие дискуссии по Сирии. Надеюсь на его помощь в совместном с Китаем решении опасного кризиса в Северной Корее. Прогресс», — написал глава Белого дома на своей странице в твиттере.

Он также обрушился на критиков, которые негативно воспринимают любое улучшение отношений между Вашингтоном и Москвой.

«Когда же уже все ненавистники и дураки поймут, что иметь хорошие отношения с Россией — это хорошо, а не плохо. Они все время играют в политику — это плохо для нашей страны. Я хочу решить [вопрос] КНДР, Сирии, Украины, терроризма — и Россия [в этом] может очень сильно помочь!» — пояснил Трамп.

Кроме того заявил, что дружественная позиция России по отношению к США была бы полезна и всему остальному миру.