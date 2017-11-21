Мугабе пожелал зимбабвийцам процветания

Президент Зимбабве Роберт Мугабе подал в отставку на фоне запуска парламентом процедуры импичмента. Он был лидером страны в течение 37 лет. Процесс импичмента был приостановлен.

Фоторепортаж: Президент Мугабе (1987 — 2017) __is_photorep_included10997570: 1

Спикер парламента Якоб Муденда сообщил, что получил письмо от Мугабе и зачитал его. В послании 93-летний политик заявил, что «его решение вступает в силу немедленно». Также, он указал, что «желает процветания народу Зимбабве и понимает необходимость мирной передачи власти».

После озвучивания депеши в парламенте начались овация, торжественные возгласы и поздравления. Ликующие зимбабвийцы высыпали на улицы Хараре с флагами, люди танцуют, поют и приветствуют решение Мугабе, сообщает New York Times.

Двумя днями ранее стало известно, что Мугабе объявил голодовку, находясь под домашним арестом.

«Если он [Мугабе] скончается, будучи арестованным солдатами, даже от естественных причинам, то армия будет нести ответственность за его смерть перед международным сообществом. Так президент пытается оказать давление на военных», — объяснил один из членов семьи Мугабе.

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Один из министров Зимбабве, комментируя голодовку Мугабе, отметил, что «старик испробовал много разных трюков со вчерашней ночи». В тот же день Мугабе был смещен с поста лидера Африканского национального союза Зимбабве — Патриотического фронта (ZANU-PF). Это место занял бывший глава зимбабвийских спецслужб Эммерсон Мнангагва.

Отставка Мнангагвы, произошедшая в начале ноября, как раз и стала катализатором военного переворота в стране.

Теперь, однако, сам Мнангагва, известный под прозвищем «Крокодил», стоит первым в очереди на освобождающийся президентский пост. Он сформирует временное правительство, которое предстоит задача по восстановлению связей с внешним миром и стабилизации давно рухнувшей экономики страны.

Как писало британское издание The Daily Mail в 1980-х годах, Мнангагва жестоко подавил восстание этнических меньшинств. При этом коммандос, учувствовавшие в этих операциях, проходили тренировку у военных из КНДР. После победы африканских националистов во главе с Мугабе его соратник занимал различные посты в стране и даже был министром обороны.

При этом сам Мугабе опасался влияния «Крокодила», и не напрасно. Еще в 2007 году власти заявляли, что часть недовольных Мугабе военных планировала сместить президента и привести к власти Мнанганву. Однако внутрипартийное маневрирование позволило Мнанганве избежать ареста и даже в результате занять место «наследника» — первого вице-президента страны.

В августе этого года Мнангагва пережил отравление и находился на лечении в ЮАР.

В начале ноября, по всей видимости из-за заочного конфликта с женой Мугабе Мнанганве был уволен со своего поста президентом, обвинившим его в попытке переворота. После этого политик уехал в ЮАР, откуда, очевидно, смог получить поддержку армии страны.

Жена Мугабе — Грейс — приобрела два прозвища — «Гуччи Грейс» и «Первая покупательница». Ей очень нравилось тратить деньги на одежду, ювелирные украшения и прочие предметы роскоши, что вызывало раздражение у представителей оппозиционных движений, говоривших, что первая леди тратит средства налогоплательщиков на свои удовольствия. Например, в 2003 году она потратила в Париже $120 тысяч на небольшой шопинг.

Известия о том, на что уходят бюджетные деньги, то и дело просачивались в прессу. Широко обсуждалась свадьба дочери Мугабе Боны и пилота по имени Симба Чикоре.

Как писало издание Namibian в преддверии свадьбы, около $1 млн должно было быть потрачено только на ремонт дороги в столице страны, Хараре, ведущей от дома правительства к особняку Мугабе.

В подарок от родителей невесты молодожены получили $100 000 и 55 голов скота. На свадьбе присутствовало около 4000 человек, в том числе президенты других африканских государств.

В Африканском союзе заявили, что произошедшее выглядит как «конституционный переворот», и попросили военных скорее вернуть ситуацию в стране в конституционное русло. При этом один из российских дипломатов, работающих на африканском направлении, отметил в беседе с «Газетой.Ru», что власти некоторых африканских стран вряд ли воспримут происходящее позитивно.

«События в Зимбабве — прямая аналогия с попыткой госпереворота в Бурунди в мае 2015 года, оппозиция бурундийская уже ликует в соцсетях и призывает повторить это в Бурунди и Руанде», — обратил внимание собеседник.

Падение Роберта Мугабе запустило цепную реакцию по всей Африке — множество диктаторов континента испытывают давление со стороны населения, требующего смены власти — от лидера Уганды Йоуэри Мусевени до главы Демократической республики Конго Джозефа Кабилы.