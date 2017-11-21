«Операция завершается»: большое спасибо от Асада

Владимир Путин заявил в ходе встречи с сирийским лидером Башаром Асадом, что военная операция ВКС РФ в Сирии близится к завершению, но расслабляться еще рано. «Думаю, проблема терроризма имеет глобальный характер. До полной победы над терроризмом, конечно, еще очень далеко. Но что касается нашей совместной работы по борьбе с террористами на территории Сирии, эта военная операция действительно завершается», — отметил Путин.

Фоторепортаж: Путин и Асад встретились впервые за два года __is_photorep_included10996280: 1

В начале встречи с Асадом Путин поздравил своего коллегу с блестящими результатами, которые Сирийская арабская армия продемонстрировала в борьбе с террористами. В ответ от имени сирийцев Асад выразил российскому президенту благодарность за помощь в отстаивании территориальной целостности и независимости Сирии. «Многие районы Сирии освобождены от террористов, и в эти районы смогли вернуться сирийцы, которые вынуждены были их покинуть ранее, — отметил Асад. --

Я хотел бы выразить благодарность всему российскому народу, который остается для нас дружественным народом, он всегда был вместе с нами».

Президент России отметил значительный вклад в урегулирование ситуации, внесенный переговорами в Астане. «Благодаря астанинскому процессу нам удалось создать зоны деэскалации, а это, в свою очередь, позволило начать практически впервые настоящий, глубокий диалог с оппозицией», — подчеркнул Путин на встрече с Асадом.

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По словам сирийского лидера, народ Сирии не хочет оглядываться назад и приветствует всех, кто действительно заинтересован в политическом урегулировании. «У нас есть прекрасная возможность обсудить как предстоящий конгресс, так и предстоящий саммит, а также скоординировать наши позиции по дальнейшим шагам», — заявил Башар Асад, говоря о Конгрессе народов Сирии, на котором предполагается разрешить существующие в стране противоречия.

«Россия способствовала его (мирного процесса — «Газета.Ru) продвижению в различных направлениях, прежде всего, на основе уважения Устава ООН, суверенитета и независимости государства», — добавил президент САР.

В ответ Путин заявил, что очень хотел бы обсудить с Асадом основные принципы организации политического процесса и Конгресса народов Сирии, проведение которого официальный Дамаск поддержал.

«Очень хотелось бы услышать ваши оценки сегодняшнего состояния дел и перспектив развития ситуации, в том числе ваше видение политического процесса, который, как нам представляется, безусловно, в конечном итоге должен осуществляться под эгидой ООН»,

— заявил Путин, подчеркнув, что Москва рассчитывает на активное участие ООН в предстоящих переговорах.

Также в ходе рабочего визита Асада в Сочи, Путин представил сирийскому президенту высший командный состав Минобороны и Генштаба российских Вооруженных сил. По словам президента РФ, именно эти люди «сыграли решающую роль в спасении Сирии». «Конечно, господин Асад кого-то знает лично. Он мне сегодня сказал в ходе наших переговоров, что благодаря российской армии Сирия спасена как государство», — заявил президент РФ.

Кроме того, Владимир Путин отметил, что у него состоялся телефонный разговор с эмиром Катара, в ходе которого обсуждался процесс урегулирования сирийского кризиса. Российский президент добавил, что 21 ноября у него запланирован разговор с президентом США Дональдом Трампом.

При этом визит Асада в Россию и переговоры с Путиным продолжались в общей сложности четыре часа, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Башар Асад неоднократно бывал в России — в 2005-м и 2006 году вел переговоры с Путиным, в 2008 году прилетал на встречу с Дмитрием Медведевым.

В ответ Медведев прилетал в Дамаск на встречу с Асадом летом 2010 года, вскоре после начала гражданской войны в Сирии.

Через два года Асад снова прилетел в Россию — визит в марте 2012 года продлился два дня, в ходе которых стало известно, что РФ не имеет планов на размещение в Сирии комплексов «Искандер» (на что надеялся Асад). Осенью 2015 года Асад тайно прибыл в Москву по просьбе Владимира Путина — сразу же после начала операции российских ВКС, — чтобы обсудить перспективы военной кампании.