Из бундестага к генпрокурору

Российская общественность активно обсуждает выступление гимназиста из Нового Уренгоя Николая Десятниченко, который, выступая в бундестаге, охарактеризовал солдат верхмата как «невинных жертв» войны.

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Видеозапись выступления, в котором российский гимназист рассказал о немецком солдате, участвовавшем в Сталинградской битве, выложена на YouTube. По словам самого Десятниченко, биографию героя своего доклада ему удалось изучить благодаря информации из открытых источников.

Школьник рассказал, что после прекращения боев солдат попал в лагерь для военнопленных, однако вернуться домой не смог, так как «умер от тяжелых условий плена». Подросток заявил, что история солдата и работа над проектом подтолкнули его на посещение захоронения солдат вермахта. По словам школьника, он «увидел невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать».

Эти слова молодого гимназиста вызвали бурную реакцию в российском парламенте.

Сенатор Алексей Пушков связал выступление школьника из Нового Уренгоя в немецком бундестаге с последствиями «ельцинского времени». «Мы не вышли из моральной ущербности ельцинского времени, когда каялись за все подряд. Выступление школьника из [Нового] Уренгоя — это всходы ядовитых семян», — написал сенатор в твиттере.

Впоследствии он отметил, что часть российских школьников ничего не знает о страшной войне. «Те, кто давно бьет тревогу по поводу нашего школьного образования, оказались правы», — подчеркнул Пушков.

При этом реакцию Пушкова можно назвать достаточно мягкой по сравнению с реакцией его коллег. Так, первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров обратился к замгубернатора ЯНАО Александру Мажарову с требованием организовать проверку гимназии, где учится Десятниченко, и школьной программы. По словам Джабарова, там есть работа и для правоохранителей. «Мы считаем такие выступления недопустимыми», — подчеркнул сенатор.

Проверки гимназии Десятниченко требуют и в Госдуме.

Соответствующий запрос в Генпрокуратуру был направлен зампредом комитета Госдумы по образованию и науке Борисом Чернышовым.

Депутат при этом подчеркивает, что «мы не нападаем на мальчика — просто враги государства могут это использовать. Если он не виноват, то готовы его защищать».

«Мы хотя бы поймем, кто инициатор речи — учителя, родители, еще кто. С трудом верю, что мальчик сделал это сам — это просто школьник. Сейчас нужно понять следующее: это ошибка государства? Или ошибка школы? Или это системный сбой?» — пояснил депутат мотивы обращения в Генпрокуратуру.

Телеведущий Владимир Соловьев в своем твиттере призвал не травить школьника из ЯНАО, который выступил в немецком бундестаге с речью о солдатах вермахта. «По уренгойскому школьнику. Травить его не надо. Надо отвезти в Волгоград и в Питер. На Пискаревское кладбище (мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге является местом массовых захоронений жертв блокады Ленинграда и воинов Ленинградского фронта. — «Газета.Ru»). И спокойно все объяснить. И не только ему. А вот к его наставникам вопросы есть», — написал он.

По словам матери школьника выступившего в бундестаге Оксаны Десятниченко, речь ее сына вызвала бурную общественную дискуссию из-за вынужденного сокращения по требованию регламента.

«Выяснилось, что регламент требует сократить речь до двух минут. Условием было рассказать о немецких солдатах, и сын сократил выступление сам, без моего участия», — сказала Десятниченко.

По ее словам, текст выступления они начали писать с сыном еще летом, когда стало известно о предстоящей поездке. Она отметила, что «в итоге остались одни обрывки». «Мне самой теперь страшно читать, что получилось. Я так понимаю, что он не понял, что смысл речи изменился», — отметила она. Десятниченко добавила, что ее сын «отлично знает, кто победил в этой войне». «Мой ребенок изучает историю и знает, как расставлены приоритеты», — заключила мать школьника.