Шпионский капкан: Лукашенко надо выбрать между Киевом и Москвой

Первую информацию о том, что в Минске задержан собственный корреспондент «Украинского радио» в Белоруссии Павел Шаройко, обнародовал на своей странице в фейсбуке руководитель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания еще 17 ноября. Тогда же он заявил, что журналисту предъявлено обвинение в шпионаже.

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Сообщалось, что Шаройко, постоянно проживавшего в Белоруссии, арестовали 25 октября. У него в квартире был проведен обыск. После чего его друзья и коллеги почти три недели не могли с ним связаться. Аласания напомнил своим читателям, что в августе в Гомеле был задержан еще один гражданин Украины — известный блогер Павел Гриб. Его якобы выманили за пределы Украины, арестовали, после чего содержат в СИЗО в Краснодаре по подозрению в терроризме.

В понедельник представители КГБ Белоруссии в ходе пресс-конференции подтвердили факт задержания Шаройко и сообщили, что по их мнению, украинский журналист прикрывался своей профессиональной деятельностью, а на самом деле сформировал на территории страны сеть из информаторов, сообщавших ему информацию о военных объектах. Представитель КГБ Белоруссии Дмитрий Побяржин заявил, что Шаройко признал свою вину и назвал своим куратором первого секретаря посольства Украины в Минске Игоря Скворцова. В результате дипломата объявили «персона нон грата».

Шаройко может угрожать до 15 лет лишения свободы. По информации спецслужб, осведомители обвиняемого не только задержаны, но и дают признательные показания.

Пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины обнародовала заявление, в котором опровергла информацию о том, что Шаройко является их штатным сотрудником и работал по их заданию. По информации пресс-службы, он был уволен с должности начальника пресс-службы этой структуры еще в 2009 году, после чего работал журналистом.

Координатор украинской группы «Информационное сопротивление», военный журналист, народный депутат Дмитрий Тымчук провел собственное расследование этого инцидента. Его собственные источники в Белоруссии рассказали, что в день задержания Шаройко встречался с представителем телеканала НТВ, якобы планировавшим передать украинцу секретные документы по использованию территории Республики Беларусь в случае вторжения России на Украину.

Опираясь якобы на данные аналитиков своей группы, Тымчук сообщил, что «документ, который пытались передать украинскому журналисту, является подделкой под настоящий грифованный документ, находящиеся в обращении в Министерстве обороны Белоруссии. Для придания большей «подлинности», подделка имитирует не финальной документ с подписями, исполнителями, исходящим номером, печатью учреждения, а черновой вариант, на котором отсутствуют указанные обязательные элементы для документа с грифом секретности».

Народный депутат пишет, что в документе шла речь о размещении на территории Белоруссии ракетной бригады и батальона РЭБ Вооруженных сил РФ.

Также якобы существуют сведения о подготовке инфраструктуры на территории Белоруссии для размещения российской Первой танковой армии. Тымчук утверждает, что все эти данные можно получить в открытом доступе, и они не являются секретными.

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко после произошедшего заявил: «Чего стоят заверения Лукашенко в дружбе с украинским народом, если в Беларуси регулярно исчезают наши граждане?» А депутат фракции «Свобода» в Киевсовете Игорь Мирошниченко практически сразу потребовал ввести визовый режим пересечения границы с Украиной не только для граждан России, но и для белорусов.

По словам политтехнолога Дмитрия Мельникова, Белоруссия может стать «разменной монетой» в конфликте между Украиной и Россией. По мнению эксперта, Минск занимает «слишком уж уклончивую, промежуточную позицию, пытаясь угодить и своему могущественному восточному партнеру, и Западу». По его мнению, арест Шаройко может иметь своей целью поставить Александра Лукашенко в ситуацию, «когда необходимо наконец-то определиться — на чьей он стороне». Он также полагает, что текущие события «могут быть предупреждением для тех сил на Украине, которые сейчас нацелились на раскачивание ситуации в России».

«Вспомните заявление того же Мирошниченко, где он угрожает не только визовым режимом, но и созданием диверсионных групп на территории России и Беларуси. Это далеко не первый случай, когда радикалы на Украины угрожают диверсиями на территории соседнего государства», — говорит Мельников.

Напомним, что в сентябре на территории России и Республики Беларусь прошли совместные стратегические учения «Запад-2017».

Эти маневры проходят раз в четыре года, но в этот раз к ним было приковано особенное внимание западной общественности.

Как официально сообщали в Министерстве обороны России и Белоруссии, легенда учений состояла в том, что войскам надо было пресечь действия условных экстремистских групп, ставящих своей целью проведение терактов и дестабилизацию обстановки в Союзном государстве.

Чиновники военных ведомств неоднократно подчеркивали, что сценарий «Запада» имеет исключительно оборонительный контекст, а выбранный условный противник не имеет отношения к конкретному региону. По словам замминистра обороны РФ Александра Фомина, «комментарии о том, что на этих учениях готовится плацдарм для вторжения в Литву, Польшу или Украину не имеют ничего общего с реальностью, что уже не раз подтверждалось официальными лицами как Российской Федерации, так и Республики Беларусь».