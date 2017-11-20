Украина опять протестует

Министерство иностранных дел Украины направило Москве ноту протеста из-за недавней поездки президента России Владимира Путина в Крым. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте МИД Украины.

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«Украинская сторона считает упомянутый «визит», как другие поездки российских чиновников к временно оккупированных Автономной Республики Крым и Севастополь грубым нарушением Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными нормами международного права», — возмущается МИД Украины.

В украинском внешнеполитическом ведомстве не упустили возможности о очередной раз заявить, что «Автономная Республика Крым и Севастополь есть и будут оставаться неотъемлемой частью Украины в ее международно-признанных границах».

«Это признается всем миром, который уже неоднократно давал надлежащую оценку международно-противоправным деяниям Российской Федерации путем принятия соответствующих резолюций ООН, Совета Европы, ОБСЕ, других международных организаций, а также введя широкие ограничительные меры (санкции) против-оккупанта», — заявили представители дипведомства Украины. В ведомстве предупредили, что российскому Министерству иностранных дел была направлена нота протеста.

18 ноября президент России Владимир Путин принял участие в открытии памятника императору Александру III на территории Ливадийского дворца в Ялте. Четырехметровый памятник отлит из бронзы на Урале и изображает фигуру Александра III вместе с символами достижений Российской Империи периода его царствования.

С момента вхождения Крымского полуострова в состав РФ в 2014 году поездки российских официальных лиц в Крым стали регулярными — и каждый раз украинский МИД выражает протест по поводу этих визитов.

За последние два месяца визиты российского лидера на полуостров становились причиной протеста со стороны украинского дипведомства уже дважды — 27 октября Владимир Путин посетил Крым, чтобы принять участие в форуме «Общероссийского народного фронта».

Комментируя полученную тогда от украинского МИДа ноту протеста, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что глава государства имеет право на посещение любого российского региона. «Украина традиционно выражает протест. И мы традиционно эти протесты не принимаем во внимание. Ибо президент посещает те регионы России, которые он считает нужным», — сказал он.

В начале августа МИД Украины также выражал протест в связи с рабочей поездкой премьер-министра России Дмитрия Медведева в Крым — глава кабмина приезжал туда для проведения совещания по . Тогда Украинская сторона также заявляла, что считает визит российского премьера «грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности» Украины, и направляла ноту протеста российскому дипведомству.

В июне поводом для «решительного протеста» и соответствующей ноты МИД Украины стал визит в Крым спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Кстати, она восприняла эту реакцию украинских властей с юмором — позднее, отвечая на вопрос журналистов о том, где она планирует провести свой летний отдых, Матвиенко сказала, что поедет в Крым. «Раньше времени озвучиваю, завтра нота выйдет министерства иностранных дел Украины, очередная», — пошутила она.

Крым вошел в состав Российской Федерации по итогам референдума в марте 2014 года. Киев не признал результаты референдума, а присоединение Крыма Россией считает «аннексией».

При этом в Кремле неоднократно заявляли, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт окончательно.

15 ноября комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию, осуждающую «нарушения в Крыму прав человека» и «незаконное установление Российской Федерацией законов, юрисдикции и управления» на полуострове. Россию в этом документе называют «державой-оккупантом».

Резолюция предусматривает такие требования, как отмена запрета организации «меджлис крымско-татарского народа» и обеспечение обучения на украинском и крымско-татарском языках. При этом российские политики, включая руководство Крыма, раскритиковали украинскую инициативу, указав на несуразность выдвигаемых Киевом требований.