Коалиции не будет

Лидер Свободной демократической партии (СвДП) Германии Кристиан Линднер заявил, что формирование правительства большинства провалилось. «Лучше не править, чем править неправильно», — заявил лидер немецких либералов.

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После отказа Свободной демократической партии (СвДП) участвовать в дальнейших переговорах о формировании коалиционного правительства Германии, вероятность формирования потенциального правительства с участием христианских демократов ХДС/ХСС Ангелы Меркель и «зеленых» стала ничтожной.

Вскоре после выхода из коалиции либералов, свою поддержку отозвали и «зеленые».

«Германии нужно устойчивое правительство, и потому необходимо большинство в парламенте. Если полный отказ СДПГ от коалиции сохраняется, я не знаю, как может быть сформировано меньшинство», — заявил телеканалу ZDF представитель партии «зеленых» Юрген Триттин.

Меркель заявила, что в понедельник доложит о провале коалиции президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру.

В теории формирование правительства меньшинства вполне возможно, но это противоречит политической традиции послевоенной ФРГ, как заявила Меркель, не готовая «встать во главе меньшинства». Кроме того, Ангела Меркель с крайне высокой вероятностью утратила возможность стать германским канцлером в четвертый раз.

Новые парламентские выборы в Бундестаг могут произойти после выборов нового канцлера – а им можно стать, лишь получив более половины голосов.

Меркель, утратив поддержку СвДП, потеряла предполагаемое парламентское большинство.

Переговоры по формированию правительства большинства должны были закончиться еще на прошлой неделе, 16 ноября. Этот срок был обозначен самой главой христианских демократов Ангелой Меркель. Месяца переговоров для создания коалиции «Ямайка» (по цветам партий, совпадающим с флагом Ямайки) по мнению Меркель было вполне достаточно.

Но за четыре недели обсуждения будущего правительства понимания достичь так и не удалось, срок переговоров был продлен.

В воскресенье, 19 ноября, лидеры партий-победительниц встретились в центре Берлина в представительстве федеральной земли Баден-Вюртемберг.

Заседание глав партий проходило на протяжении более чем 12 часов. За столом переговоров либералы, христианские демократы и «зеленые» обсуждали вопрос доверия и согласия по базовым вопросам.

Это позволило бы перейти к написанию документа коалиционного соглашения и распределению министерских портфелей.

Но в итоге переговоры сорвались – к журналистам вышел лидер либералов СвДП Линднер, заявивший, что им «пришлось бы отказаться от принципов и того, что они отстаивали», если бы СвДП согласилась на условия ХДС/ХСС и «зеленых».

«Оказалось, что у четырех партий нет общего видения развития страны и общей базы доверия, которая была бы основой стабильного правительства. Мы не знаем, с какими вызовами столкнутся Германия и Европа в будущем, но если мы по очевидным вопросам не можем определить позиции, то что говорить о будущем», – посетовал Кристиан Линднер.

Спустя час после демарша либералов Ангела Меркель назвала этот день «историческим для Германии». По словам канцлера, переговоры были «весьма интенсивными», а христианские демократы «до последнего момента старались найти решение».

«С нашей точки зрения, мы достигли многого, что могло бы укрепить стабильность нашей страны», – заявила канцлер. И тут же добавила, что если оперировать фактами, то факт «заключается в том, что политики не смогли довести переговоры до успешного финала».

Поддержку Меркель оказал глава баварского Христианско-социального союза Хорст Зеехофер.

«Мы четыре недели напряженно работали. СвДП вышла из переговоров, это означает дополнительные затраты для ФРГ, поскольку, несмотря на стоящие перед нами серьезные вызовы, мы не смогли сформировать правительство», – заявил Зеехофер, отметив при этом, что сторонам «удалось сблизить позиции».

Глава ХСС также упомянул, что понимание не было достигнуто по «сложному вопросу миграции».

Судя по всему, Германия попала в серьезный кризис исполнительной власти. Даже если президент санкционирует перевыборы в Бундестаг, а Меркель сможет снова стать канцлером, то исход досрочных выборов может закончиться точно также, как и последние выборы в сентябре, приведшие в итоге в такому результату.

Данные соцопросов показывают, что если бы выборы произошли в ближайшие выходные, приводят цифры исследований компании Forsa, Infrarets Dimap и Emnid, блок христианских демократов получил бы 30-32% против 32,9% в сентябре.

Социал-демократы получили бы 20-22% против 20,5%, СвДП – 11-12% против 10,7% в сентябре, зеленые взяли бы 9-10% голосов, сохранив результат, а правая партия «Альтернатива для Германии» получила бы 12-13% против 12,6 на сентябрьских выборах в Бундестаг.