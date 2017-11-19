Эрдоган сделал НАТО мишенью

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил в ходе своего выступления в провинции Байбурт перед активистами правящей партии Турции, что размещение портретов самого Эрдогана и турецкого национального героя Кемаля Ататюрка на стенде с мишенями в ходе учений НАТО было провокацией, сообщает издание Mynet haber.

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«Они поместили Ататюрка и меня на стенд с мишенями на учениях НАТО и разожгли скандал. Этот вопрос не является личным или партийным. Целью были Турция и турецкий народ», – заявил Эрдоган.

По словам президента Турции, народ и правительство страны «готовы ко всему».

Также Эрдоган позитивно оценил поддержку оппозиции, выраженную правительству по поводу этого скандала.

В субботу, 18 ноября, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг снова принес свои извинения Эрдогану за инцидент, произошедший на учениях НАТО в Норвегии. Столтенберг позвонил Эрдогану по телефону, заверив, что Североатлантический альянс начал расследовать обстоятельства произошедшего и что «будут приняты все возможные меры, чтобы подобные случаи никогда не повторялись вновь».

Также генсек НАТО отметил, что Турция всегда являлась одним из важнейших участников НАТО, выразив также надежду, что этот инцидент не приведет к похолоданию отношений между Альянсом и Турцией.

В ответ на размещение в качестве мишеней НАТО портретов Эрдогана и основателя турецкой республики Мустафы Кемаля Ататюрка Турция отозвала 40 своих военнослужащих со штабных учений, проходящих в Норвегии.

Анкара заявляет, что имена Ататюрка и Эрдогана были в «списке врагов», сообщает телеканал Haberturk.

«В Норвегии произошел инцидент. Там вывесили список с перечислением как бы врагов. В списке был потрет Ататюрка и рядом мое имя. Когда мы об этом узнали, мы приняли решение отозвать с учений наших 40 солдат. Было распоряжение отозвать их, даже если имена из списка уберут», — рассказал президент Эрдоган.

По словам турецкого лидера, подобные случаи периодически происходят в самых разнообразных местах, и «к сожалению, среди членов НАТО есть те, кто занимается подобным».

По словам Эрдогана, альянс «не может быть таким».

По плану НАТО, с 8 по 17 ноября Норвегия принимает командно-штабные учения альянса «Дротик-трезубец 2017», в которых не задействованы сухопутные силы стран-участниц альянса, но принимают участие информационно-управляющие системы командных центров НАТО в Великобритании, Нидерландах и Турции.

18 ноября Эрдоган заявил, что считает извинения министра обороны Норвегии Франке Бакке-Енсена «недостаточными».

«Вчера вы видели неуважительное поведение на учениях НАТО. Есть такие ошибки, которые делаются не глупыми, но непорядочными людьми», — высказался тогда Эрдоган.

По мнению турецкого президента, подобная тема «не может быть закрыта простым извинением». Генсек НАТО принес также извинения и в письменной форме, уверив президента Турции, что произошедшее «не отражает взглядов альянса».

День спустя после этого Реджеп Тайип Эрдоган засомневался в том, что между НАТО и Анкарой осталось доверие. «Вопрос доверия к организации [Североатлантического договора] вызывает серьезные вопросы в целом», — сказал Эрдоган.

Он также вспомнил, что в период ракетных атак на территорию Турции из-за границы с Сирией НАТО отозвало из Турции системы ПРО Patriot и «ясно обозначила, что не будет помогать Анкаре отбиваться».

Эрдоган подчеркнул, что когда Турция начала переговоры с Россией о закупках российских ЗРС С-400 «Триумф», желая укрепить свою систему противоракетной обороны, ряд ведущих стран-участниц НАТО резко критиковал это решение Анкары.

Неделей ранее турецкий премьер-министр Бинали Йылдырым отметил, что поставки из России в Турцию российских зенитно-ракетных систем С-400 были продиктованы «чистой необходимостью».

Йылдырым заявил, что «Триумфы» не были предпочтением Турции, а лишь нуждой. «Мы желали получить зенитно-ракетные системы противовоздушной обороны от стран НАТО, но нам не оказали нужную поддержку Соединенные Штаты», – заявил премьер.

Премьер-министр рассказал, что Турция «не смогла уничтожить 71 ракету, выпущенную с территории Сирии, и из-за этого погибло 29 человек на турецкой земле».

По словам Йылдырыма, Турция не собирается отвергать свое членство в НАТО.

В середине октября постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что покупка Турцией систем ПВО С-400 у России «вызвала немало беспокойства» в Североатлантическом альянсе.

По словам Хатчисон, армии государств-участников НАТО используют «другие [зенитно-ракетные] системы», а свежекупленные турками российские ЗРС С-400 «не будут с ними совместимы».На пресс-конференции, организованной газетой The Washington Post, Кей Хатчисон подчеркнула, что Соединенные Штаты не желают сближения Москвы и Анкары — по ее мнению, этот шаг «не в интересах США и не в интересах Турции».