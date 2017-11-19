«Украина подтверждает свои позиции в качестве космической державы»

Президент Украины Петр Порошенко опубликовал в своем аккаунте социальной сети Facebook пост, заявив, что Украина «успешно подтверждает свои позиции» в качестве «космической державы».

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В публикации Порошенко в качестве украинского космического первопроходца значится первый космонавт независимой Украины Леонид Каденюк. Через шесть лет после распада СССР Каденюк в составе экипажа американского космического корабля «Колумбия» совершил полет на околоземную орбиту.

Полет состоялся ровно 20 лет назад, напомнил Порошенко, 19 ноября 1997 года.

По словам Порошенко, Украина «достигла значительных успехов» в деле освоения межзвездного пространства. Президент отметил, что «именно украинские ракеты-носители выводят на околоземную орбиту» спутники и космические аппараты стран со всего мира. Также он подчеркнул, что Киев активно участвует в международных космических программах.

Леонид Константинович Каденюк известен как первый космонавт независимой Украины. По национальности украинец, Каденюк с середины 1960-х годов был советским летчиком-космонавтом, проходил обучение в Черниговском высшем военном авиационном училище летчиков, после этого — в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. Квалификацию космонавта получил в 1978 году.

С 1985 по 1989 годы Каденюк учился в Московском авиационном институте, получив квалификацию инженера-механика. В 1986 году, проходя службу в рядах Советской армии, получил звание полковника.

После распада СССР у Каденюка было гражданство Российской Федерации, но в 1995 году он отказался от паспорта РФ в пользу украинского гражданства.

В 1997 году Каденюк совершил космический полет продолжительностью 15 суток 16 часов в качестве специалиста по полезной нагрузке на американском космическом корабле-шаттле «Колумбия» (STS-87).

За полет ему была выплачена «символическая сумма» в $87 тыс.

Он также вспоминал в своем интервью сайту kp.ru, что к российским космонавтам американские астронавты относятся весьма уважительно.

«[Фильм] «Армагеддон» снимался у меня на глазах, когда я проходил подготовку в США. Однажды мы приехали на мыс Канаверал, на очередную тренировку, и там проходят съемки. Наш корабль «Колумбия» был живой декорацией в этом фильме. Сама идея фильма очень хорошая и актуальная. Но сам фильм я воспринимал очень плохо. Там было много взрывов, а такого не бывает. Они показали российскую орбитальную станцию, полковника в папахе — это мне не понравилось. На самом деле, американские астронавты с большим уважением относятся к российским космонавтам», — рассказал Каденюк.

При этом фактически Леонид Каденюк не является первым украинцем, полетевшим в космос. Так, согласно советским документам и официальным бумагам Верховной рады Украины и украинского кабмина, первым космонавтом-этническим украинцем стал Павел Попович — четвертый космонавт СССР. Свой полет Попович совершил в 1962 году.

Весной 2017 года тогдашний вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко предложил перенести празднование Дня космонавтики в стране, который отмечается 12 апреля в честь полета в космос Юрия Гагарина. В частности, Кириленко предложил перенести празднование на день полета Леонида Каденюка — 19 ноября.

При этом сам Леонид Каденюк выступил категорически против этого предложения, отметив, что полет Гагарина — первый полет человека в космос, который имел вселенское значение.

«Естественно, я категорически против. Почему? Потому что полет Гагарина, вообще первый полет человека в космос, он имел значение не просто для Советского Союза, даже не просто для планеты Земля, а он имел вселенское значение, поскольку на одной из планет Вселенной цивилизация смогла создать такие технические средства, с помощью которых смогла преодолеть гравитацию своей планеты и вырваться в космос», — отметил первый космонавт незалежной Украины.

«То есть этот праздник, он является всемирным праздником. Поэтому, конечно, ни в коем случае нельзя его отменять, чем-то заменять. Гагарина вообще никто не может заменить», — подчеркнул Каденюк.

В конце августа президент Украины Петр Порошенко назвал свою страну «авиационной державой». Об этом он также сообщил в своем аккаунте фейсбуке.

«Искренне поздравляю украинских авиаторов с профессиональным праздником. Благодаря вам на украинских крыльях летает весь мир, а Украина носит гордое звание авиационной державы», — написал Порошенко.

Он также пожелал украинским авиаторам «благополучия, счастья и безоблачного неба над головой».