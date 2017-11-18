Запад проучит «венгерского Трампа»

На этой неделе представители венгерского МИДа встретились с американскими дипломатами и выразили свое недовольство подготовкой США к вмешательству в выборы в Венгрии, которые пройдут весной 2018 года. Будапешт достаточно резко отреагировал на инициативу Вашингтона направить финансовую помощь на реализацию проектов, которые помогли бы гражданам этой страны получить доступ к «независимой информации».

Речь идет об инициативе американского Госдепа выделить сумму в $700 тыс. для поддержки института независимых СМИ в этой стране. На сайте внешнеполитического ведомства США говорится, что эти средства должны помочь региональной венгерской прессе экономически стать более независимой.

И хотя средства Соединенные Штаты планируют выделить только в мае 2018, когда выборы в Венгрии уже должны завершиться, администрация премьера Виктора Орбана назвала эти действия по меньшей мере «странными» и «нехарактерными» в рамках союзнических отношений.

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Ситуация с венгерскими СМИ действительно оставляет желать лучшего. Ежегодный рейтинг свободы прессы, который составляет консервативная американская организация Freedom House, характеризует Венгрию как «частично свободную» в том, что касается свободы работы журналистов. В докладе отмечается, что различные структуры, связанные с правительственными группами, приобрели ряд региональных СМИ, а также создали собственный таблоид.

Необольшевик у власти

Госдеп, принимая решение о выделении денег на развитие независимых СМИ в Венгрии, хочет воздействовать на общественное мнение венгерских провинций, где население показывает высокую лояльность Орбану, полагают эксперты.

При этом Белый дом еще под руководством экс-президента Барака Обамы неоднократно критиковал правительство Орбана в том числе за его отношения со СМИ, а также за ограничения судебной системы. Когда к власти в США пришел Дональд Трамп, он начал демонстрировать более дружественное отношение к венгерскому премьер-министру, даже называл его «сильным и смелым лидером».

В свое время Орбан открыто поддержал кандидатуру Трампа и приветствовал его победу, что, по оценке американского леволиберального журнала The Mother Jones, довольно нетипично для представителя иностранного государства. Стоит отметить, что во время избирательной кампании Трампа Венгрию посещал советник Трампа по вопросам внешней политики Картер Пейдж. Сам же Пейдж после рассказывал американским сенаторам, что в его задачу входила встреча с несколькими представителями властей страны.

При этом американские журналисты зачастую ставят Орбана в один ряд с различными правыми лидерами Запада, которые выбиваются из традиционных представлений о демократии. «Дональд Трамп, Виктор Орбан, Найджел Фарадж (лидер британской Партии независимости Соединенного Королевства. — «Газета.Ru»), Марин Ле Пен (лидер французского «Национального фронта», вышла во второй тур президентских выборов во Франции в 2017 году. — «Газета.Ru») и Ярослав Качиньский (основатель партии «Право и справедливость», премьер-министр Польши в 2006-2007 годах, погиб в авиакатастрофе под Смоленском. — «Газета.Ru») --

их часто называют «ультраправыми» или «альтернативными правыми», но эти необольшевики имеют мало отношения к тем правым, которые участвуют в западной политической жизни со Второй мировой войны, и никак не связаны с существующими консервативными партиями»,

— так характеризует этих политиков обозреватель The Washington Post Энн Эпплбаум.

При этом эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер отмечает, что, хотя Орбан и не доставляет особых проблем на международной арене, политик все же «мешает Западу». «Он не демонстрирует особого курса, ведет себя максимально тихо, хотя, в отличие от польских лидеров, не разыгрывает русофобскую карту», — подчеркнул эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Несмотря на внешнюю фронду, Орбан является «частью пространства Запада», и его критики в ЕС и США обречены на соседство с ним, считает Брутер. И оказание финансовой поддержки венгерским СМИ — это «недостаточные усилия», чтобы поколебать власть венгерского премьера, который пользуется значительной поддержкой местного населения.

Главный диктатор ЕС

Однако ситуацией с ограничением свобод в Венгрии все же больше озабочены страны Евросоюза, нежели США. В Европе Орбана неоднократно критиковали за судебную реформу, а также за отношение к мигрантам — Венгрия отказывается принимать их, несмотря на то, что это обязаны делать все страны-члены ЕС.

Кроме того, в последнее время ЕС начали беспокоить заявления Будапешта в отношении венгерского меньшинства на Украине.

Ранее премьер-министр Венгрии Орбан обратился к киевским властями с требованием автономии и двойного гражданства для венгров, проживающих на территории Украины.

«Мы рассматривает венгерский вопрос как европейский вопрос. Венгры, которые живут в Карпатском регионе, имеют право на двойное гражданство, на национальную общность и на автономию», — заявлял Орбан осенью 2017 года во время выступления в парламенте после принятия на Украине закона об образовании, который существенно ограничил право национальных меньшинств на образование на родном языке.

Более того, венгерский МИД заявил, что необходимо пересмотреть отношения Украины с Евросоюзом. Эти заявления сыграли свою роль, и официальный Киев отметил, что закон не будет касаться языков стран ЕС.

Правда, свою риторику, направленную против официальных властей Киева, Орбан все равно продолжил.

Выступая недавно перед собранием венгерских соотечественников, он заявил, что Будапешт и дальше будет препятствовать сближению Украины с ЕС и НАТО, так как она пока еще не соответствует «фундаментальным нормам этих организации».