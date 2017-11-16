«Влияние у Путина в Донбассе есть, но не безграничное»

Российский президент Владимир Путин всегда имел некое влияние на власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

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По слова Пескова, Путин всегда имел возможность обращаться с призывами к властям ДНР и ЛНР, а также имел на них влияние, хоть и не безграничное. «Вот этим влиянием президент и пользуется», — заявил пресс-секретарь российского президента.

При этом он отметил, что Путин такими переговорами не нарушал позицию России о том, что она не участвует в конфликте на Донбассе. Пресс-секретарь президента также напомнил, что Владимир Путин «всегда говорил, что

мы не имеем возможности каким-то образом оказывать давление на эти непризнанные республики или давать кому-то поручения там, потому что они живут самостоятельной жизнью».

Накануне президент России Владимир Путин впервые пообщался с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александром Захарченко и Игорем Плотницким. В разговоре с ними Путин обсудил вопрос обмена пленными между Украиной и самопровозглашенными республиками.

Этот разговор состоялся по просьбе украинского политика и кума российского президента Виктора Медведчука, которую тот озвучил во время посещения Путиным Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря, где недавно завершился первый этап многолетних реставрационных работ. Главу российского государства сопровождали премьер-министр Дмитрий Медведев и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«После обращения ранее сегодня Виктора Медведчука и с учетом поддержки этой инициативы патриархом Московским и всея Руси Кириллом, Владимир Путин вечером переговорил по телефону с руководителями ДНР и ЛНР Захарченко и Плотницким… Путин сообщил собеседникам, что он поддержал предложение Медведчука о масштабном обмене удерживаемыми с обеих сторон лицами», — рассказал об этом разговоре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По итогам этого разговора и Захарченко и Плотницкий заявили о своем согласии с позицией российского президента и готовности провести обмен, хотя и отметили необходимость дополнительной проработки данного вопроса с представителями Киева.

«Сегодня обсудили по телефону с Владимиром Владимировичем Путиным обмен пленными и другие вопросы. В вопросе об обмене пленными я согласен с позицией президента России — мы должны руководствоваться здесь принципами человечности», — сказал Захарченко по итогам разговора.

По его мнению, обмен пленными не должен оставаться вопросом войны и торговли. Также Захарченко отметил важность наличия нравственных принципов в сложившейся ситуации в Донбассе.

Захарченко подчеркнул, что поддержал инициативу Путина, потому что она не противоречит принципам ДНР. «Поэтому да, я поддержал инициативу президента России. По той простой причине, что она совершенно не противоречит нашим принципам и тому, как Республика вела себя в вопросе о пленных раньше», — заключил он.

Что касается реакции ЛНР, глава самопровозглашенной республики уже успел дать поручения по подготовке обмена пленными.

«Уже скоро будет год, как ни один человек не вернулся с той [украинской] территории к нам, домой, на родину, и то же самое — мы не вернули никого Украине. Нужно проверить еще условия содержания, в которых находятся украинские военнопленные, посмотреть, нуждаются ли они в медицинской помощи, есть ли у них жалобы. Если жалобы есть, значит, фиксируйте и все жалобы ко мне», — передает слова Плотницкого информагентсто «Луганскинформцентр».

«Чтобы все те люди, которых мы возвращаем Украине, были здоровы, чтобы их состояние было удовлетворительное, и то же самое, мы надеемся, что и Украина точно так же представит и наших людей, вернет в таком же состоянии, а не как раньше — вы же помните, кое в чем одетые, голодные, избитые», — заключил Плотницкий.

На вопрос «Газеты.Ru» о том, чем объясняется прямое обращение президента РФ к лидерам непризнанных республик, чего ранее не случалось, политолог Алексей Чеснаков обратил внимание на изменение методов работы.

«Новые времена диктуют новые формы работы. Протокол — не догма. В республиках люди живут. Если в Киеве не намерены выполнять Минские соглашения, то Москве будут идти навстречу Донбассу. Шаг за шагом. Прецедент за прецедентом», — сказал Чеснаков.