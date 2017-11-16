Госдума одобрила в третьем чтении законопроект, позволяющий признавать иностранными агентами СМИ, получающие зарубежное финансирование, передает корреспондент «Газеты.Ru». «Госдума приняла закон единогласно. 414 — «за», «против» — нет, воздержавшихся нет», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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Ожидается, что уже на следующей неделе закон будет принят верхней палатой парламента. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк.

По словам источника в Минюсте, ведомство уже в первый день после принятия закона Госдумой разослало пяти СМИ уведомления о том, что они могут попасть под действие новых поправок в законодательство о средствах массовой информации как иностранные агенты, передает «Интерфакс».

Государственный департамент США следит за судьбой российского законопроекта, рассмотренного Госдумой.

«Мы внимательно следим за этим законопроектом, чтобы узнать, будет ли он принят и как он будет реализован», — сказал сотрудник американского дипведомства РИА «Новости». По его словам, Госдеп сообщил партнерам из России, что «FARA (закон об иностранных агентах в США — «Газета.Ru») способствует прозрачности без ограничения свободы слова».

Напомним, что принятие нового закона связано с признанием в США российских СМИ иностранными агентами. Первым таким изданием, выполнившим требования американского минюста зарегистрироваться в новом статусе, стал американский филиал канала RT.

Министерство юстиции США считает, что закон об иностранных агентах «не ограничивает свободу слова в США, а также содержание распространяемой информации». Кроме того, закон применяется беспристрастно в отношении любого государства, говорится в заявлении. По мнению исполняющего обязанности помощника генпрокурора Дана Боэнте,

американцы «имеют право знать, кто действует в Соединенных Штатах с целью повлиять на правительство или общественность от имени иностранной стороны».

По его словам, минюст привержен обеспечению выполнения положений закона FARA о регистрации иностранных агентов.

В сообщении минюста говорится, что компания T&R Productions LLC (T&R) была зарегистрирована в качестве агента российской автономной некоммерческой организации «ТВ-Новости», а сама АНКО «ТВ-Новости» была создана российским правительством. Целью ее, с точки зрения американской стороны, является обеспечение вещания российских каналов по всему миру. T&R, в свою очередь, занимается обслуживанием отделения телеканала — RT America.

Американский минюст утверждает, что закон FARA «не препятствует реализации права на свободу слова, не запрещает распространять информационные материалы, не ограничивает осуществление агентом лоббистской деятельности или публикации информации». FARA требует лишь только регистрации в качестве иностранного агента, упоминания при распространении материалов или же при вещании о том, что эти действия ведутся от имени иностранной стороны. Также закон требует «учета информации», говорится в заявлении минюста.

Зарегистрированная в качестве иноагента T&R с 2014 года нанимает на должности и оплачивает труд всех сотрудников RT в США, готовит программы на английском языке для RT, транслируемые по каналам кабельного телевидения и размещаемые на сайте RT.

9 ноября главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что американский минюст не оставил RT выбора: «Юристы говорят о том, что если мы не зарегистрируемся как иноагент, то руководитель компании в Америке может быть арестован, могут быть арестованы счета компании, в общем, в такой ситуации компания работать точно не сможет».

«Между такими последствиями и регистрацией в качестве иноагента мы вынуждены выбрать регистрацию, хотя, безусловно, мы категорически не согласны с этим требованием», — отметила Симоньян.

Главред RT заявила, что телеканал намеревается в суде доказать, что требование министерства юстиции США к RT зарегистрироваться в качестве иноагента «противоречит законодательству, принципам свободы слова и демократии».