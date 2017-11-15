«Он нестабилен»: Трампа лишают «красной кнопки»

В США начинают всерьез опасаться, что президент страны Дональд Трамп может развязать ядерную войну — в последнее время американские политики все чаще высказываются на этот счет. Экс-глава Пентагона Билл Перри заявил, что нынешний министр обороны США Джеймс Мэттис не сможет остановить президента США, если тот захочет применить ядерное оружие.

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«Приказ президента о ядерном ударе поступит напрямую стратегическому командованию, и совсем не обязательно об этом будет поставлен в известность министр обороны. За те пять, шесть или семь минут, в течение которых принимается решение о ядерном ударе, министр обороны даже не узнает, что происходит, пока не будет уже поздно», — сказал Перри в интервью Politico. Он добавил, что в компетенцию министра обороны в этом вопросе входит только помощь советом.

По словам Перри, за последний год серьезно возросла вероятность развязывания ядерной войны. «Частично потому, что президентом стал Трамп», — утверждает бывший министр обороны США.

На этой неделе в конгрессе США впервые за 40 лет обсудили возможность лишения президента права отдавать приказ о ядерном ударе. Во вторник состоялось заседание комитета Сената США по международным отношениям под названием «Полномочия отдавать приказ о применении ядерного оружия». В последний раз Сенат поднимал этот вопрос в 1976 году при администрации Джеральда Форда.

«Мы обеспокоены тем, что президент США нестабилен и непредсказуем, использует такой донкихотский подход к процессу принятия решений и может отдать приказ о ядерном ударе, что явно противоречит интересам национальной безопасности Соединенных Штатов, — заявил сенатор-республиканец Крис Мерфи. — Поэтому давайте признаем исключительный характер данной ситуации».

Один из экспертов, выступавших на заседании — бывший глава Стратегического командования США, генерал Роберт Келер — заявил, что на своей прежней должности он подчинился бы приказу президента Соединенных Штатов о ядерном ударе только в том случае, если бы приказ был «законным». «Военные не просто слепо выполняют приказы», — сказал генерал. Келер подчеркнул, что если бы у него были сомнения касательно законности приказа, он бы проконсультировался со своими советниками и, в крайнем случае, сообщил бы, что «не готов подчиниться».

«В конечном счете самое главное — человеческий фактор. Верно ли президент понимает свою роль и возможности и может ли он здраво оценить последствия принимаемого им решения», — считает американский генерал.

Другой эксперт, профессор Университета Дюка Питер Фивер, напомнил, что приказ президента о нанесении ядерного удара должен быть сперва одобрен «специалистами всех уровней». «Президент не может в одиночку нажать кнопку и запустить ракеты», — заверил эксперт.

Слова Фивера скептически воспринял сенатор-демократ от штата Массачусетс Эдвард Марке. «Не думаю, что мы можем быть уверенными в том, что генералы смогут удержать президента от подобного шага», — сказал Марке. «Я боюсь, что в эпоху Трампа хладнокровие и стратегическая доктрина, на которые мы когда-то опирались, кажутся менее обнадеживающими, чем когда-либо», — отметил сенатор.

К слову, Эдвард Марке являлся одним из авторов законопроекта, в соответствии с которым американскому президенту запрещается отдавать приказ о ядерном ударе, если конгресс не объявлял войну — Марке и Лиу представили документ на рассмотрение через несколько дней после инаугурации Трампа. «Ключевой вопрос об использования ядерного оружия наиболее актуален, теперь, когда президент Дональд Трамп имеет возможность начать ядерную войну в любой момент», — подчеркивали авторы инициативы в пресс-релизе.

В ходе заседания некоторые чиновники выступили против того, чтобы Конгресс участвовал в процессе принятия решения о нанесении ядерного удара. По словам противников этой идеи, в экстренной ситуации главе государства придется действовать быстро.

«Лишение президента полномочий отдавать приказ о ядерном пуске и необходимость обращаться к другим высшим должностным лицам — я не уверен, что это мудро», — высказался бывший замминистра обороны Брайан Маккеон.

Действующие положения американской конституции касательно использования ядерного оружия разрабатывались еще в годы «холодной войны». Они закрепляют за американским президентом исключительное право отдавать приказы о нанесении ядерного удара. Это было сделано для того, чтобы в случае атаки со стороны Советского Союза США смогли отреагировать максимально оперативно.

В соответствии с этими положениями, решение Дональда Трампа о пуске ядерных ракет не смог бы законно оспорить никто, включая министра обороны США Джеймса Мэттиса. При этом американский президент не обязан консультироваться с кем-либо по данному вопросу.

Беспокойство американских политиков на счет Трампа небезосновательно — нынешний президент США неоднократно делал громкие заявления насчет возможности применения ядерного оружия — в частности, против северокорейского режима.

Самый яркий пример — выступление Трампа на открытии общеполитических дебатов Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре. Тогда глава США сказал, что при необходимости Вашингтон готов «полностью уничтожить» КНДР.

«США имеют великую мощь и терпение. Но если нам придется защищать своих союзников, то у нас не будет другого варианта, кроме как полностью уничтожить Северную Корею», — заявил тогда Трамп. Это не единственное подобное высказывание американского лидера — в августе он обещал обрушить на КНДР «мощь и пламя, которого мир еще никогда не видел».

Непредсказуемое и вызывающее поведение Трампа на международной арене заставило отвернуться от него даже тех, кто раньше его поддерживал — в октябре его раскритиковал сенатор Боб Коркер — некогда соратник Трампа.

Коркер заявил, что Трамп относится к своей работе в Белом доме как к реалити-шоу.

Сенатор также выразил опасение, что американский лидер представляет угрозу для других стран, и это может привести к Третьей мировой войне. «Он беспокоит меня. Он должен беспокоить всех, кому небезразлична наша страна», — сказал Коркер в октябре.

При этом эксперты считают, что до внесения изменений в американское законодательство с целью исключить возможность развязывания Трампом ядерной войны все-таки не дойдет. По словам консультанта «ПИР-центра» и специалиста по ядерному нераспространению Андрея Баклицкого, разговоры об ограничении полномочий главы США в этой сфере даже не выйдут за пределы комитета Сената.

«Не думаю, что у этого обсуждения есть какие-то перспективы за пределами комитета Сената США по международным отношениям. Сами сенаторы в ходе заседания подчеркивали, что это очень деликатная тема», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Он обратил особое внимание на тот факт, что на заседании речь шла только о ситуации, в которой США применяют ядерное оружие первыми. «Ограничение полномочий президента отдавать приказ об ответном ядерном ударе даже не обсуждалось, — подчеркнул эксперт.

«Если же речь идет о нанесении удара первыми, то очень сложно представить ситуацию, в которой США пошли бы на такой шаг — нет почти никаких задач, которые могли бы быть решены только ядерным оружием и никакими другими способами, Что касается Трампа, то, отдай он подобный приказ, военные имеют право не исполнять его, если сочтут незаконным», — заключил Баклицкий.