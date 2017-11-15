Минск нанес Киеву удар «ножом в спину», проголосовав против украинской резолюции о ситуации в области прав человека в Крыму. Такую позицию заняла первый зампред Верховной рады Ирина Геращенко.

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«Я, как украинский политик и как участник переговоров в минских группах, расцениваю вчерашнее голосование белорусской делегации в третьем комитете ООН по резолюции по Крыму, как такое, которое идет вразрез с громкими заявлениями о нейтральности. Это второй нож в спину Украины после аналогичного голосования в прошлом году», — написала украинский политик в своем фейсбуке, добавив, что «не считает возможным» молчать по этому поводу и излагает свою позицию «максимально дипломатично».

Геращенко также подчеркнула, что позиция Минска в данной ситуации — «не нейтральная, а вполне конкретная».

«Нейтральные страны хотя бы воздержались, Белоруссии опять не хватило «нейтральности» для отличной от РФ позиции. Но при этом Минск претендует на определенные миротворческие лавры, отмечая, что создает нейтральную площадку для переговоров по Донбассу», — негодует зампред украинской Рады.

Накануне третий комитет Генассамблеи ООН по социальным, гуманитарным и культурным вопросам большинством голосов принял проект резолюции Украины о ситуации в области прав человека в Крыму. За принятие проекта резолюции высказалась 71 страна, 25 государств выступили против, еще 77 воздержались.

Белоруссия проголосовала против. Проект резолюции также не одобрили Россия, Китай, Сербия, Индия, Армения, Куба, Иран, Казахстан, Киргизия, Узбекистан и др. При этом за украинскую резолюцию проголосовали большинство европейских стран и США. Проект документа будет рассмотрен на пленарном заседании текущей 72-й сессии Генассамблеи.

После принятия проекта резолюции комитетом Генассамблеи крымские власти в очередной раз раскритиковали инициативу Киева.

Вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс утверждает, что проект резолюции по нарушению прав человека в Крыму не отвечает сути вопроса. Политик также посоветовал Киеву перестать «заниматься ерундой».

«Мы спокойно к этому относимся. Это уже система, не разобравшись в сути вопроса, не вникнув, не изучив, не поняв процессы, которые происходят, принимаются какие-то решения. Удивляет позиция стран, которые голосуют за то, чего сами не понимают и не знают», — цитирует заявление Фикса РИА «Новости».

Вице-спикер крымского парламента подчеркнул, что в Крыму очень строго относятся к соблюдению прав человека. Он напомнил, что полуостров посещали многочисленные зарубежные делегации, которые убедились в динамичном развитии региона и уважительном отношении друг к другу всех народов, проживающих в Крыму.

«Украине пора прекратить заниматься ерундой, спекулируя крымским вопросом на международной арене. Но к этому нужно относиться спокойно, как говорят: «Собака лает, а караван идет». Причем идет уверенно, так как в российском Крыму создаются достойные условия жизни», — заключил Фикс.

Резолюция под названием «Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе» была внесена в ООН в октябре. Этот документ предусматривает такие требования, как отмена запрета организации «меджлис крымско-татарского народа» и обеспечение обучения на украинском и крымско-татарском языках.

Комментируя украинскую инициативу, вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский выразил недоумение по поводу требований киевских властей, изложенных в документе. В частности, он пояснил, что в России меджлис признан экстремистской организацией,и именно поэтому был запрещен в Крыму.

Крымский вице-премьер предложил Украине «сразу вносить резолюцию о признании, например, ИГ («Исламское государство», группировка запрещена в России) и других террористических организаций имеющими право на существование на территории стран, входящих в ООН». «По сути, это требование ровно такое же», — заявил Полонский.

Он также указал на несуразность требования Киева касательно обучения на украинском и крымско-татарском языках на территории полуострова. Он напомнил, что в Крыму действуют три официальных языка: русский, украинский и крымско-татарский, а обучение производится на том языке, который выбирают родители учащегося.