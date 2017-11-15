В ООН приняли украинскую резолюцию по Крыму

Третий комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию, осуждающую «нарушения в Крыму прав человека» и «незаконное установление Российской Федерацией законов, юрисдикции и управления» на полуострове. Россия в этом документе называется «державой-оккупантом».

Реклама

В поддержку антироссийской резолюции проголосовали в основном страны Запада: члены Евросоюза, Соединенные Штаты Америки и Канада. Всего «за» проект резолюции высказались эмиссары 71 государства. Против резолюции выступили 25 стран, в том числе Россия, Армения, Индия, Казахстан, Иран, Китай, КНДР, Мьянма, Сирия, ЮАР и Сербия.

77 государств воздержались от голосования, в их числе большинство — латиноамериканские и африканские страны.

Стоит отметить, что резолюцию против действий России комитет принимал и раньше — но в этом году текст решения был существенно изменен. В нем содержатся призывы к Российской Федерации «принять все необходимые меры с тем, чтобы незамедлительно положить конец всем нарушениям и ущемлениям прав человека в отношении жителей Крыма».

Третий комитет ООН призывает положить конец «произвольным задержаниям, пыткам и другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения», а кроме того «отменить все дискриминационное законодательство». Помимо прочего, Россию просят «уважать законы, действующие на Украине, и отменить законы, введенные в Крыму» с марта 2014 года и «позволяющие осуществлять принудительное выселение и конфискацию частной собственности в Крыму в нарушение применимых норм международного права».

Также от России требуют обеспечить «доступность образования на украинском и крымско-татарских языках» и отменить решения о признании «Меджлиса крымско-татарского народа» запрещенной экстремистской организацией. В комитете ГА ООН хотят, чтобы Россия отменила воинскую обязанность для жителей Крыма и предоставила доступ на полуостров международным наблюдателям.

Ко всему прочему, комитет призывает Россию «полностью и незамедлительно» выполнить постановление Международного суда, принятое в апреле 2017 года.

В судебном постановлении были удовлетворены некоторые требования украинской стороны, касающиеся, в частности, крымскотатарского вопроса, но при этом не поддержаны заявления киевских властей о якобы имеющей место «агрессии», «оккупации» или о статусе полуострова.

В принятой резолюции осудили «временную оккупацию Российской Федерацией части территории Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополя», заявив о «непризнании ее аннексии».

Генассамблея позитивно оценила предпринимаемые Украиной усилия «положить конец российской оккупации Крыма».

Соавторами документа стали около 40 стран, в их числе — Великобритания, Грузия, Молдавия, США, Турция, Германия, Латвия, Литва, Польша, Финляндия, Франция и Эстония. Резолюция будет рассмотрена на пленарной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Новый проект резолюции представлял заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица, который заявил, что «положение в Крыму по вопросу прав человека продолжает ухудшаться», а Россия «продолжает грубо попирать свои обязательства, будучи оккупирующей державой».

Кислица привел выдержки из доклада Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), – согласно докладу, в Крыму происходят «убийства, пытки, притеснения, незаконные задержания и похищения», а кроме того, «преследования журналистов, активистов и правозащитников».

Жители Крыма, по утверждению украинского дипломата, «остаются гражданами Украины», и Киев привержен обеспечению их «основополагающих прав и свобод».

В ответном слове директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Анатолий Викторов заявил, что не может «отделаться от ощущения, что мы находимся в каком-то театре абсурда, в котором нет никакой логики, но предельно понятна основная идея», сообщал ТАСС.

По мнению Викторова, предложенный Киевом текст «представляет собой очередную попытку Украины использовать тематику поощрения и защиты прав человека для продвижения своих политических установок».

Содержание резолюции «еще более оторвано от реальности, чем прошлогодние опусы украинской делегации», добавил Викторов. По его словам, главная цель документа — не забота о правах человека, а «об одном из звеньев в цепи отчаянных усилий Украины пытаться любыми путями изменить статус Крыма вопреки ясно выраженной на референдуме в 2014 году воле его населения».

Воссоединение Крыма с Россией произошло по итогам референдума 16 марта 2014 года.

«За» вхождение полуострова в состав Российской Федерации проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% — города Севастополя.