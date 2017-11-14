Око за око: Россия ударит по американским СМИ

Как сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян, американские власти не оставили российскому телеканалу выбора. «Между уголовным делом и регистрацией мы выбрали последнее. С чем и поздравляем американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит», — заявила Симоньян.

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Зарегистрироваться по закону об иностранных агентах (FARA, Foreign Agents Registration Unit) российский телеканал заставил минюст США, мотивировавший свое решение тем, что RT якобы занимается пропагандистским вещанием в США на деньги российского правительства.

«Цель FARA заключается в том, чтобы обеспечить правительству США и народу Соединенных Штатов информацию об источнике информации (пропаганды) и личности лиц, пытающихся повлиять на общественное мнение, политику и законы США», — говорится на сайте американского минюста.

В российских дипломатических кругах решение властей США восприняли негативно. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва считает действия США «недружественным шагом».

«Если у человека есть мнение, он вправе его излагать. Есть лишь ограничения в поведении выражения согласия или несогласия с той или иной точкой зрения. Мы сегодня стали свидетелями, что RT заставили зарегистрироваться иностранным агентом. Хорошо это или плохо? Я думаю, что это плохо. Мы рассматриваем это как недружественный шаг», — цитирует заявление российского посла в Вашингтоне РИА «Новости».

С критикой решения выступил и Нью-Йоркский комитет защиты журналистов, назвав меры правительства США «плохой идеей».

В Совете Федерации обещают дать свой ответ на действия США в отношении RT и доработать российский закон об иностранных агентах, чтобы включить в него американские СМИ.

Предположительно, в российский список могут попасть радиостанции «Голос Америки» и «Радио Свобода», которые финансируются из государственного бюджета США. При этом в предложениях Совфеда также упоминается телеканал СNN, который является полностью частным каналом.

В то же время в Госдуме заявили, что иностранными агентами будут признаваться зарубежные СМИ, которые получают финансирование как от правительств, так и от частных граждан.

«В поправках речь идет о том, что уполномоченный орган исполнительной власти получает возможность причислять к иностранным агентам СМИ, которые существуют в России, с образованием юридического лица или без, финансируемые иностранными правительствами или гражданами», — цитирует ТАСС вице-спикера Государственной думы Петра Толстого.

Агенты повсюду

RT поначалу заявлял, что не собирается регистрироваться, и даже угрожал, что свернет свою работу в США. Вместе с тем многие наблюдатели считали, что этого не произойдет, поскольку американская аудитория очень важна для российского вещателя. Правда, ее точный размер определить затруднительно. Компания ссылается на проведенный в 2014 году опрос Nielsen Media Research, согласно которому еженедельная аудитория телеканала в США составляет почти 2 млн человек.

При этом позже американское издание The Daily Beast писало, что хотя компания ссылается на эти цифры, опубликованы они так и не были. Большое, даже по сравнению с конкурентами, количество просмотров приносят телеканалу ролики на Youtube, однако критики отмечают, что большинство из них — популярные съемки различных событий, снятых очевидцами, которые RT покупает для повышения рейтинга.

Стоит отметить, что телеканал за последние пару лет приобрел определенную популярность в США, так как представляет если не объективную, то как минимум «альтернативную» точку зрения на события, считает ряд американских экспертов. «Телеканал RT делает больше фактических новостей, чем CNN. Правда, там есть, конечно, несколько комментаторов, которых я всегда переключаю», — рассказывает «Газете.Ru» американский генерал в отставке и политический комментатор Пол Валлели. В свою очередь, как писал социолог Марсель Ван Херпен, на RT появлялись эксперты, которые заявляли, что события 11 сентября могли быть «заговором» американских правительственных кругов.

Российские официальные лица заявляют, что закон об иностранных агентах в России является калькой с американского, однако в этом содержится доля лукавства. Несмотря на то, что сам закон об «иностранных агентах» критикуется в США, он дает «иностранным агентам» возможность заниматься открытым лоббизмом в пользу своих правительств. Российский закон таких возможностей не предоставляет, поскольку в стране отсутствует базовый закон о лоббизме.

Регистрация в качестве иностранного агента для RT несет бюрократические трудности, так как компания будет вынуждена заполнять больше бумаг для американского минюста. При публикации материалов на сайте или их трансляции СМИ, которое зарегистрировалось как «иностранный агент», должно сообщать об этом на своем сайте в рубрике «о нас».

При этом, несмотря на трудности, RT окажется не в самой плохой компании.

Среди зарегистрированных в США иностранных агентов — такие уважаемые СМИ с государственным участием, как японская NHK, канадская телекомпания CBC и китайская ССТV.

Многие упрекают минюст США в избирательности — среди зарегистрированных иностранных агентов нет, например, британской телекомпании «Би-би-си», которая также финансируется государством. По мнению американского бизнесмена и политического консультанта Грига Винера, «разница между «Би-би-си» и RT в том, что британское телевидение часто и сильно критикует свое правительство, в то время как на RT этого нет».

К числу иностранных агентов принадлежит и издание The China Daily. Как рассказывал «Газете.Ru» один из бывших сотрудников редакции этой газеты — гражданин США, больших проблем в работе это не вызывало, и на партийных съездах республиканцев и демократов ему почти никто не отказывал в интервью.