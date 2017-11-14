«Россия — угроза глобальному миропорядку»

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила на банкете лорда-мэра лондонского Сити, в ходе которого обвинила Россию в подрыве глобального миропрорядка. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Мэй обвинила Россию во вмешательстве в выборы западных стран, генерации «фальшивых новостей» и попытке сделать «информацию оружием» с целью посеять раздор в западном мире. По словам Мэй, «масштаб и характер» действий России «угрожают международному порядку, от которого все мы зависим».

«У меня очень простое послание России. Мы знаем, что вы делаете. И вы не добьетесь успеха. Потому что вы недооцениваете прочность наших демократий, стойкую привлекательность свободных и открытых обществ, а также приверженность стран Запада альянсам, которые нас объединяют», — сказала Мэй.

«Великобритания станет делать все необходимое для самозащиты, а также будет работать с союзниками, чтобы поступать [с Россией] аналогичным образом», — заявила британский премьер.

В то же время британский премьер выразила надежду, что ей удастся наладить отношения с Россией. Мэй заявила, что глава МИД страны Борис Джонсон посетит Россию в ближайшие месяцы, потому что, по ее словам, Лондон не хочет находиться в состоянии постоянной конфронтации с Москвой. Как ранее сообщали российские СМИ со ссылкой на источники, этот визит, скорее всего, состоится во второй половине декабря.

«Мы не хотим возвращаться к холодной войне или находиться в состоянии постоянной конфронтации. Поэтому в то время как мы должны остерегаться, мы также хотим действовать, поэтому в ближайшие месяцы министр иностранных дел посетит Москву», — сказала Мэй.

По ее словам, «многие из нас с надеждой смотрели на постсоветскую Россию». «Потому что мы знаем, что сильная и процветающая Россия, которая играет по правилам, будет в интересах Соединенного Королевства, Европы и всего мира», — сказала Мэй.

Сам Джонсон недавно в интервью изданию The Times признал возможную частичную вину Запада в ухудшении отношений с Москвой и призвал к самоанализу на тему «как мы потеряли Россию».

«20 лет назад казалось возможным, что будут еще одни отношения. Я искренне полагал, что мы сможем приветствовать Россию в сообществе демократических наций», — говорил тогда министр.

По словам Джонсона, у России и Британии были общие приоритеты, в том числе борьба против терроризма, тема Ирана и Северной Кореи, будущее Сирии. «Думаю, мы должны немного заняться самоанализом по поводу того, почему этого не произошло, как мы потеряли Россию... Думаю, были ошибки с обеих сторон», — добавил он. Вместе с тем, Джонсон раскритиковал присоединение Крыма к России и отметил, что Москва должна «заплатить» за свои действия.

То же самое заявила и Мэй в своей нынешней речи.

Среди «действий России», которые нарушают глобальный миропорядок, Мэй отметила якобы взлом «российскими хакерами» датского министерства обороны и российское вмешательство в различные выборы в странах Запада.

При этом Мэй постоянно отбивается от нападок оппозиционеров, которые утверждают, что кампания Brexit может быть связана с Россией. Так, недавно один из оппозиционных политиков Бен Брэдшоу призвал правительство проверить источники финансирования Brexit. Он выразил уверенность в том, что часть средств была получена от России.

На подобные заявления Мэй неизменно заявляет, что британская демократия является одной из самых безопасных в мире и останется таковой.

Москва не признает каких-либо обвинений о якобы финансовом участии России в Brexit. Когда журналист газеты The New York Times попросил пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова прокомментировать обвинения Бена Брэдшоу в том, что Россия направила $7 млн на поддержку Brexit, Песков коротко ответил: «Вы хотите, чтобы я прокомментировал то, чего не было?»

Однако позиции самой Мэй в Великобритании слабеют. Совсем недавно газета The Times сообщила, что сорок депутатов-консерваторов британского парламента согласились подписать общее письмо о недоверии премьер-министру Терезе Мэй. Такое решение депутаты приняли на фоне того, как Евросоюз угрожает заморозить переговоры по Brexit, если Британия не согласует все финансовые вопросы, касающиеся выхода из блока. Сторону депутатов-«заговорщиков» заняли также и некоторые министры, подчеркивает газета. Их не устраивает позиция Мэй по Brexit. Такая ситуация, как отмечается, в конечном итоге может привести Мэй к отставке.