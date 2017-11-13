Большая пресс-конференция и послание Федеральному собранию: что задумал Кремль?

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что большая пресс-конференция Владимира Путина состоится ближе к концу года, в декабре. Об этом передает корреспондент «Газеты.Ru». Точной даты большой пресс-конференции президента Песков не назвал.

Реклама

«Я могу вам подтвердить, что по традиции большая пресс-конференция состоится ближе к концу года. Это произойдет в декабре», — сказал представитель Кремля. При этом он уточнил, что пока даты конференции нет.

В то же время несколько источников издания РБК утверждают, что пресс-конференция президента намечена на 14 декабря.

Большая пресс-конференция с президентом Путиным проводится с 2001 года. В пресс-конференции участвуют представители федеральных российских СМИ, а также зарубежные журналисты, Это — один из трех «больших форматов», ежегодно используемых для обозначения политического, социального и экономического курса главы государства. Два других — послание Федеральному собранию и «Прямая линия».

Традиционно, пресс-конференция проводится перед посланием Федеральному собранию. Однако как отмечают СМИ, в этом году традиция может измениться.

В Кремле уже успели прокомментировать возможность переноса послания Федеральному собранию главы государства парламенту России. «Я не смогу ответить на ваш вопрос. Вы знаете, что после того, как президент принимает решение о сроках оглашения послания, мы делаем соответствующее сообщение. До сих пор мы ничего не сообщали о сроках, сообщим своевременно», — ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на соответствующий вопрос. Он также отметил, что в соответствии с Конституцией, послание должно проводится ежегодно.

Как отмечает политолог Аббас Галлямов, причиной переноса может быть недостаток свежих идей в Кремле. «Я думаю, что в основе лежит дефицит идей. Просто пустым его оставить нельзя, Путин на это не пойдет, он умный человек. Просто идей не хватает. Он уже 20 лет у власти, он каждую хорошую идею говорил уже по 20 раз. У людей просто возникнет ощущение дежавю», — сказал он в комментарии для телеканала «Дождь».

Как писала «Газета.Ru» ранее, пресс-конференция может быть использована Владимиром Путиным для того, чтобы объявить о своем выдвижении на новый президентский срок.

В экспертной среде много говорят о том, что заявление Путина о выборах должно прозвучать как ответ на запрос от общества. Для этих целей может подойти именно большая пресс-конференция Путина, которая традиционно проходит в декабре.

Кроме того, осведомленные источники «Газеты.Ru», близкие к Кремлю, говорят: сейчас в администрации президента считают, что кампания самого сильного кандидата должна быть максимально сжата и коротка. При таком подходе объявлять о выдвижении имеет смысл только после того как будут официально объявлены выборы президента. Это должен сделать Совет Федерации в промежуток между 7 и 17 декабря. Такой же вариант развития событий сейчас подтверждают и источники других изданий.

По закону кандидаты должны быть определены не позднее, чем за 100, и не ранее, чем за 90 дней до назначенного дня голосования — то есть в период с 8 по 18 декабря 2017 года.

Объявление о кандидатуре после назначения выборов Совфедом – уже классический вариант. Владимир Путин уже делал так на выборах в 2004 году, а в 2008 году кандидатура Дмитрия Медведева была заявлена схожим способом. При этом в 2011 году Медведев отказался идти на второй срок и предложил переизбрать Путина.

Сам Владимир Путин неоднократно заявлял, что еще не определился насчет своего участия в президентских выборах 18 марта 2018 года. «Я уже говорил и могу сказать еще раз: у нас, как только предвыборные кампании объявляют, сразу все перестают работать, это я знаю не понаслышке. В предусмотренное законом время те, кто хотят принимать участие в следующих президентских выборах в Российской Федерации, уверен, об этом скажут», — объяснял Путин затягивание с принятием решения еще 1 сентября, во время выступления на открытом уроке «Россия, устремленная в будущее» в рамках Всероссийского форума профессиональной навигации «Проектория».