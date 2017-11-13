Экс-директор ЦРУ Джон Бреннан в эфире телеканала CNN высказал мнение о том, что президент США Дональд Трамп может быть «по какой-то причине запуган» российским лидером Владимиром Путиным.

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Экс-глава ЦРУ считает, что российский президент ловко использует слабость Трампа к лести, а также предположил, что американский президент опасается наличия у Путина какого-либо компромата на него.

«Я думаю, что Трамп был по какой-то причине запуган Путиным, опасаясь того, что он может предпринять. То, что Трамп делает в отношении россиян — это либо наивность, либо невежество, либо страх», — сказал он.

Кроме того, Бреннан утверждает, что якобы слабость Трампа по отношению к Путину дала другим нациям возможность считать, что американским президентом можно управлять.

«И китайцы, и русские думают, что могут использовать его [Трампа]».

Причиной для таких комментариев в сторону Трампа скорее всего стали его доброжелательные отзывы о российском президенте после встречи с ним на саммите АТЭС во Вьетнаме. Говорят о своих отношениях с Путиным, Трамп отметил, что они хорошо ладят и удалось согласовать совместное заявление «очень быстро».

«У нас, похоже, доброжелательное отношение друг к другу, хорошие отношения, учитывая, что мы не знаем друг друга хорошо. Я думаю, что это очень хорошие отношения», — сказала Трамп, отвечая на вопрос журналистов.

Кроме того, Трамп выразил мнение о том, что его предшественник Барак Обама не смог наладить хорошие отношения с российским президентом Владимиром Путиным потому, что у него не было нужной «химии».

По мнению Трампа, у него могут быть отличные отношения с Путиным. Он отметил, что это важно особенно в настоящий момент, потому что «мы живем в опасное время». Также американский президент раскритиковал экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, которая, по его мнению, не смогла наладить контакт с президентом России.

«Обама пытался (наладить отношения с Владимиром Путиным — «Газета.Ru») и потерпел неудачу. Не получилось, потому что у него не было нужной химии.

И знаете что? Я понимаю это, потому есть люди, с которыми у меня тоже нет химии», — сказал Трамп.

Американский президент Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин встретились во время саммита АТЭС во Вьетнаме. У президентов не было назначено отдельной встречи, однако как отмечает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отсутствие полноформатной двусторонней встречи президентов России и США компенсировалось множественными контактами на полях саммита АТЭС.

«Все-таки эта ситуация компенсировалась, то есть отсутствие полноформатной двусторонки компенсировалось множественными контактами на полях саммита АТЭС. Было несколько ретритов, был обед, на переходах, перед ретритами, после ретритов они имели возможность кратко обменяться мнениями, что они и сделали», — сказал Песков.

Кроме того, пресс-секретарь российского президента объяснил, почему отдельная встреча Трампа и Путина в итоге не состоялась. «Действительно, пытались согласовать отдельную полноформатную встречу и по линии протокольных служб, и по другим каналам. Существует обычная дипломатическая практика, когда встречи на высшем уровне поочередно организуются на территории каждой из сторон. Как правило, стороны стараются предложить друг другу различные альтернативные варианты, чтобы согласовать графики глав государств, учитывая, что они всегда перегружены в ходе подобных саммитов», — сказал Песков. По его словам,

представители Вашингтона предложили время и место, которое не устраивало российскую сторону.

«К сожалению, на этот раз американская сторона, несмотря на все старания наших коллег российских, по сути, не предложила никаких альтернатив. Было предложено одно время единственное, которое устраивало американскую сторону, и предложено одно место — помещение, которое было арендовано американцами», — добавил он.

Песков напомним, что встреча в Гамбурге проходила на американской территории, и по дипломатической очередности на этот раз встреча должна была пройти на российской территории.

Тем не менее, Трамп выражает надежду на то, что их совместная встреча с российским лидером все же состоится. «У нас будет встреча. Я думаю, что у нас есть потенциал для очень хороших отношений. Я не знаю его, как знаю главу Китая Си Цзиньпина, потому что я провел много времени с президентом Си, но я думаю, что у нас есть потенциал, чтобы иметь очень хорошие отношения», — говорил Трамп, отвечая на вопрос журналистов о планах провести новую встречу с российским лидером.