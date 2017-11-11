Ким разослал сообщения: «США – конец»

Пхеньян был готов к нанесению ядерного удара по США, говорилось в октябрьском письме делегации КНДР президенту России Владимиру Путину, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на неназванный источник.

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«В письме, адресованном Владимиру Путину и переданном через [спикера Совфеда] Валентину Матвиенко, говорилось о том, что Пхеньян готов нанести ядерный удар по США. Это письмо было доведено до сведения американской стороны, после чего позиция Вашингтона по КНДР изменилась», — рассказал собеседник агентства.

16 октября зампред Верховного народного собрания КНДР Ан Дон Чхун на встрече со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко передал ей письмо от северокорейского лидера Ким Чен Ына.

«Высший руководитель нашей партии и государства, уважаемый товарищ Ким Чен Ын опубликовал заявление председателя Государственного совета. Мне поручено это заявление передать вам», — заявил Ан Дон Чхун во время встречи парламентариев на полях ассамблеи Межпарламентского союза (МПС).

Тогда Матвиенко заверила, что в содержании переданного ей послания Ким Чен Ына «нет никакой сенсации».

«Нам просто был передан оригинал реакции верховного руководителя КНДР Ким Чен Ына на выступление президента США Дональда Трампа в ООН», — утверждала спикер Совфеда. Она также добавила, что текст уже частично публиковался, и ей просто передали полную версию заявления.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ничего не знает о переданном в октябре российскому лидеру письме от делегации КНДР. «Мне об этом ничего неизвестно», — сообщил официальный представитель Кремля.

20 октября Песков уже заявлял об отсутствии у Кремля какой-либо информации о письме Ким Чен Ына. «Давайте тогда обращаться вместе с вами в Думу или в Совет Федерации, мы ничего об этом не знаем в Кремле», — сказал он,

отвечая на вопрос о том, получила ли Москва «Открытое письмо парламентам различных государств».

Письмо, о котором за месяц так ничего и не узнали в Кремле, по словам самой Матвиенко, было просто «реакцией» северокорейского лидера на выступление американского президента Дональда Трампа на открытии общеполитических дебатов Генеральной Ассамблеи ООН 19 сентября.

В тот день Дональд Трамп заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын своими действиями идет «по пути самоубийства».

«США имеют великую мощь и терпение. Но если нам придется защищать своих союзников, то у нас не будет другого варианта, кроме как полностью уничтожить Северную Корею», — предупредил глава США.

При этом Трамп в своей речи не называл напрямую имени Ким Чен Ына, а употребил вместо этого выражение «человек-ракета». «Человек-ракета идет по пути самоубийства как себя, так и своего режима», — сказал глава Белого дома.

Ким Чен Ын не остался в долгу — он назвал Трампа «гангстером» и пообещал, что тот заплатит за свои слова о возможности уничтожить КНДР. Северокорейский лидер заявил, что воспринимает слова американского президента не иначе, как «объявление войны».

«Психически невменяемое поведение президента США, открыто выражавшего на арене ООН намерение «полностью уничтожить» суверенное государство... заставляет людей с нормальным мышлением думать об осмотрительности и хладнокровии», — указал тогда Ким Чен Ын.

«Я заставлю верховного главнокомандующего США дорого заплатить за свои слова о полном уничтожении КНДР. И это не одно из риторических высказываний, которые любит Трамп», — добавил северокорейский лидер.

Тогда Ким Чен Ын грозился, что президент США столкнется с последствиями, «которых не мог ожидать».

2 ноября кандидат в помощники главы Пентагона Гай Робертс заявил, что Вашингтон должен быть готов к участию в ядерной войне для того, чтобы избежать ее. Так Робертс ответил на вопрос одного из сенаторов на слушаниях по рассмотрению его кандидатуры.

«Должны ли США быть готовы к ядерной войне с их врагами?» — спросили у кандидата. «Я считаю, что мы должны быть готовы для того, чтобы нам никогда не пришлось этого делать», — заявил Робертс.