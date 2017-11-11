«Виновные будут наказаны»

Президент России Владимир Путин назвал причины отказа от полноформатных переговоров с президентом США Дональдом Трампом, передает РИА «Новости».

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«Что касается встречи отдельной, во-первых, это было связано с графиком Трампа и моим графиком, и с определенными формальностями протокола, с которыми нашим командам, к сожалению, справиться не удалось. Ну … Будут наказаны за это. Вместе с тем ничего страшного не произошло. Мы поговорили в ходе сегодняшнего заседания, пообщались. В общем и целом, все, что хотели, мы обсудили», — сказал он.

«Говорили о том, что обсуждалось на самом саммите АТЭС. Говорили о том, как использовать новые возможности, которые предоставляет цифровая экономика для развития экономических связей», — привел подробности президент. Кроме того, Владимир Путин выразил сожаление в связи с отсутствием возможности подробно обсудить весь комплекс отношений между странами.

«Это говорит о том, что отношения между Россией и США пока не вышли из состояния кризиса», — подчеркнул президент.

Путин также отметил, что российская сторона готова «перевернуть эту страницу и пойти дальше».

В то же время президент достаточно положительно оценил свое общение с Дональдом Трампом. «Я не знаю про его привычки, мы мало знакомы, но президент Соединенных Штатов ведет себя в высшей степени корректно, доброжелательно, и у нас нормальный диалог. Он воспитанный человек и комфортный в общении для совместной работы», — сказал Путин.

Напомним, что ранее Владимир Путин и Дональд Трамп встречались лишь однажды. Это произошло 7 июля на саммите G20 в немецком городе Гамбург. 3 ноября американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что может встретиться с Владимиром Путиным «на полях» саммита АТЭС во вьетнамском Дананге.

«Это очень важная поездка. У нас может быть встреча с Путиным», — сказал тогда Трамп. По словам главы Белого дома, американская сторона рассчитывает, что Москва согласится «помочь» Вашингтону в урегулировании ситуации в Сирии и на Корейском полуострове. Трамп также добавил, что ему и Путину «нужно поговорить об Украине».

Российский лидер прокомментировал не только состоявшийся ныне разговор с американским президентом, но и другие аспекты отношений России и США. В частности, Владимир Путин ответил на упреки американской стороны в адрес России о якобы нарушении договора РСМД, указав на его прямое нарушение — со стороны США.

«Мы слышим упреки со стороны некоторых партнеров из Штатов о том, что Россия якобы нарушает этот договор. Но тогда нужно показать, где мы нарушаем. А вот то, что в Румынии стоят пусковые установки, которые можно использовать не только для противоракет, но и систем «Трайдент» — это ракеты средней дальности, размещенные на море, их можно перенести на сушу, и использовать как ракеты средней дальности наземного базирования. Это уже прямое нарушение», — сказал он.

По словам Путина, договор, который заключался, когда он «не был президентом России» содержит в себе вопросы, требующие обсуждения.

Президентом была затронута также и ситуация вокруг признания в США российских СМИ в качестве иностранных агентов.

«Было бы смешно, как у нас в народе говорят, если бы не было так грустно. Потому что те, кто это делает в Соединенных Штатах, все время били себя в грудь и говорили о том, что они «записные демократы», номер один в мире. И в этой связи свобода слова всегда поднималась на щит как светоч демократии. Без свободы слова демократии не существует. Атака на наши средства массовой информации в Соединенных Штатах — это атака на свободу слова, без всякого сомнения», — заявил президент.

Путин, кроме того, назвал решения США «фактическим закрытием» российских СМИ в стране и добавил, что Россия примет зеркальные ответные меры.

При этом были темы, говорить о которых президент не нашел целесообразным. В частности Путин отказался комментировать публикации СМИ о планах США по размещению миротворцев в Донбассе.

«Я такого не знаю, можете дальше ничего не говорить. Я об этом ничего не слышал, ничего об этом не знаю, комментировать это невозможно, это просто нереально», — сказал он, отметив, что будет готов комментировать предложения после того, как они поступят.