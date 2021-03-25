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Алло, Люся!»: Ефиму Шифрину — 65

Актер театра и кино Ефим Шифрин родился 25 марта 1956 года. Он учился в эстрадно-цирковом училище на курсе Романа Виктюка, играл в Студенческом театре МГУ, в спектаклях у своего учителя и в его фильмах. В 80-е Шифрин прославился как эстрадный артист с моноспектаклями и монологами по произведениям Виктора Коклюшкина (самая известная миниатюра — «Алло, Люся»). В 1990-м артист создал собственный «Шифрин-театр», в котором представляет спектакли и бенефисы.

Жизнь и карьера артиста, которому исполняется 65 лет, — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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Ефим Шифрин родился в поселке под Магаданом, где заканчивал отбывать срок его отец-политзаключенный, обвиненный в шпионаже. В 1966 году семья с двумя сыновьями переехала в Юрмалу, где Шифрин получил аттестат зрелости и поступил в университет. При рождении будущего артиста звали Нахим, но близкие называли его Фимой &mdash; отсюда родился псевдоним Ефим Ефим Шифрин родился в поселке под Магаданом, где заканчивал отбывать срок его отец-политзаключенный, обвиненный в шпионаже. В 1966 году семья с двумя сыновьями переехала в Юрмалу, где Шифрин получил аттестат зрелости и поступил в университет. При рождении будущего артиста звали Нахим, но близкие называли его Фимой &mdash; отсюда родился псевдоним Ефим
В 1970-1980-х Шифрин выступал в Студенческом театре МГУ со спектаклями &laquo;До свидания, мальчики!&raquo; и &laquo;Ночь после выпуска&raquo;. Он дважды становился лауреатом конкурсов артистов эстрады &mdash; московского в 1979 году и всесоюзного в 1983-м. На фото Ефим Шифрин в 1983 году В 1970-1980-х Шифрин выступал в Студенческом театре МГУ со спектаклями &laquo;До свидания, мальчики!&raquo; и &laquo;Ночь после выпуска&raquo;. Он дважды становился лауреатом конкурсов артистов эстрады &mdash; московского в 1979 году и всесоюзного в 1983-м. На фото Ефим Шифрин в 1983 году
С 1980-го по 1985 год Шифрин учился на факультете режиссеров эстрады в ГИТИСе. После окончания учебы он сыграл первый сольный спектакль &laquo;Я хотел бы сказать&raquo; в основном по произведениям Виктора Коклюшкина. Тексты этого автора артист использовал также в спектаклях &laquo;Три вопроса&raquo; и &laquo;Круглая луна&raquo;. В 1990-м Шифрин начал играть в эстрадном музыкальном моноспектакле &laquo;Я играю Шостаковича&raquo;. На фото Ефим Шифрин в 1995 году С 1980-го по 1985 год Шифрин учился на факультете режиссеров эстрады в ГИТИСе. После окончания учебы он сыграл первый сольный спектакль &laquo;Я хотел бы сказать&raquo; в основном по произведениям Виктора Коклюшкина. Тексты этого автора артист использовал также в спектаклях &laquo;Три вопроса&raquo; и &laquo;Круглая луна&raquo;. В 1990-м Шифрин начал играть в эстрадном музыкальном моноспектакле &laquo;Я играю Шостаковича&raquo;. На фото Ефим Шифрин в 1995 году
Артист основал &laquo;Шифрин-театр&raquo; в 1990 году и стал его худруком. В учреждении были поставлены спектакли &laquo;Фотография на память&raquo;, &laquo;Я играю Шостаковича&raquo;, &laquo;Круглая луна&raquo;, &laquo;Я хотел бы сказать&raquo;, &laquo;Три вопроса&raquo; и множество бенефисов Шифрина. В 1992 году артист стал первым лауреатом премии &laquo;Золотой Остап&raquo;. Параллельно он играл в других театрах. На фото Ефим Шифрин и Людмила Максакова в спектакле &laquo;Я тебя больше не знаю, милый&raquo; на сцене театра Вахтангова в 1995 году Артист основал &laquo;Шифрин-театр&raquo; в 1990 году и стал его худруком. В учреждении были поставлены спектакли &laquo;Фотография на память&raquo;, &laquo;Я играю Шостаковича&raquo;, &laquo;Круглая луна&raquo;, &laquo;Я хотел бы сказать&raquo;, &laquo;Три вопроса&raquo; и множество бенефисов Шифрина. В 1992 году артист стал первым лауреатом премии &laquo;Золотой Остап&raquo;. Параллельно он играл в других театрах. На фото Ефим Шифрин и Людмила Максакова в спектакле &laquo;Я тебя больше не знаю, милый&raquo; на сцене театра Вахтангова в 1995 году
Также Шифрин известен вокальными выступлениями, включая романсы Дмитрия Шостаковича, песни &laquo;Иерусалим&raquo;, &laquo;Музыка во мне&raquo;, &laquo;Южная ночь&raquo; и другие. В 1997-1998 годах артист выпускал еженедельную юмористическую передачу &laquo;Алло, Фима!&raquo; на НТВ. На фото Ефим Шифрин в 1999 году Также Шифрин известен вокальными выступлениями, включая романсы Дмитрия Шостаковича, песни &laquo;Иерусалим&raquo;, &laquo;Музыка во мне&raquo;, &laquo;Южная ночь&raquo; и другие. В 1997-1998 годах артист выпускал еженедельную юмористическую передачу &laquo;Алло, Фима!&raquo; на НТВ. На фото Ефим Шифрин в 1999 году
В 2006 году Шифрин сыграл роль Бургомистра в спектакле &laquo;Дракон&raquo; по пьесе Евгения Шварца, премьера которого состоялась в Театриуме на Серпуховке. Тогда же он участвовал в бенефисе &laquo;Кабаре. Перезагрузка&raquo;. На фото Ефим Шифрин на репетиции своего юбилейного концерта в 2006 году В 2006 году Шифрин сыграл роль Бургомистра в спектакле &laquo;Дракон&raquo; по пьесе Евгения Шварца, премьера которого состоялась в Театриуме на Серпуховке. Тогда же он участвовал в бенефисе &laquo;Кабаре. Перезагрузка&raquo;. На фото Ефим Шифрин на репетиции своего юбилейного концерта в 2006 году
Артист снялся во многих фильмах и проектах, включая &laquo;Ералаш&raquo;, сериал &laquo;КОАПП (Комиссия особо активной помощи природе)&raquo; и фильм &laquo;Глянец&raquo;. Он также озвучивал мультфильмы. Кроме того, артист является автором книг &laquo;Театр имени меня&raquo;, &laquo;Личное дело Ефима Шифрина&raquo; и &laquo;Течет река Лета&raquo;. На фото Ефим Шифрин в телецентре &laquo;Останкино&raquo; в 2009 году Артист снялся во многих фильмах и проектах, включая &laquo;Ералаш&raquo;, сериал &laquo;КОАПП (Комиссия особо активной помощи природе)&raquo; и фильм &laquo;Глянец&raquo;. Он также озвучивал мультфильмы. Кроме того, артист является автором книг &laquo;Театр имени меня&raquo;, &laquo;Личное дело Ефима Шифрина&raquo; и &laquo;Течет река Лета&raquo;. На фото Ефим Шифрин в телецентре &laquo;Останкино&raquo; в 2009 году
В театральный репертуар Шифрина вошли спектакли &laquo;Скандал! Публике смотреть воспрещается!&raquo;, &laquo;Цветок смеющийся&raquo;, &laquo;Я тебя больше не знаю, милый&raquo;, &laquo;Любовь с придурком&raquo;, &laquo;Путаны&raquo;, &laquo;Коза, или Кто такая Сильвия&raquo;, &laquo;Слухи&raquo; и другие. На фото Ефим Шифрин в спектакле &laquo;Принцесса Ивонна&raquo; на сцене театра Вахтангова в 2011 году В театральный репертуар Шифрина вошли спектакли &laquo;Скандал! Публике смотреть воспрещается!&raquo;, &laquo;Цветок смеющийся&raquo;, &laquo;Я тебя больше не знаю, милый&raquo;, &laquo;Любовь с придурком&raquo;, &laquo;Путаны&raquo;, &laquo;Коза, или Кто такая Сильвия&raquo;, &laquo;Слухи&raquo; и другие. На фото Ефим Шифрин в спектакле &laquo;Принцесса Ивонна&raquo; на сцене театра Вахтангова в 2011 году
На фото Ефим Шифрин в мюзикле Михаила Швыдкого и Алексея Кортнева &laquo;Времена не выбирают&raquo; на сцене Театра мюзикла в 2012 году. Артист сыграл в спектакле главную роль Мэтта Фрэя На фото Ефим Шифрин в мюзикле Михаила Швыдкого и Алексея Кортнева &laquo;Времена не выбирают&raquo; на сцене Театра мюзикла в 2012 году. Артист сыграл в спектакле главную роль Мэтта Фрэя
За пропаганду здорового образа жизни в 2000 году Шифрин получил премию Международной сети клубов World Class &laquo;Мистер Фитнес&raquo;. В 2006 году за аналогичные заслуги его наградили дипломом Комитета физкультуры и спорта, Федерации бодибилдинга и фитнеса Правительства Москвы. На фото Евгений Вальц и Ефим Шифрин в роли Пуассон на премьере мюзикла «Принцесса цирка» в Московском театре мюзикла в 2016 году За пропаганду здорового образа жизни в 2000 году Шифрин получил премию Международной сети клубов World Class &laquo;Мистер Фитнес&raquo;. В 2006 году за аналогичные заслуги его наградили дипломом Комитета физкультуры и спорта, Федерации бодибилдинга и фитнеса Правительства Москвы. На фото Евгений Вальц и Ефим Шифрин в роли Пуассон на премьере мюзикла «Принцесса цирка» в Московском театре мюзикла в 2016 году
После 2010 года Шифрин продолжал играть в театрах и участвовал в передачах &laquo;Театр эстрады&raquo;, &laquo;Вместе с дельфинами&raquo; в качестве члена жюри, а также вел шоу &laquo;Вокруг смеха&raquo; на Первом канале. В декабре 2020 года в Театриуме на Серпуховке состоялась премьера спектакля &laquo;Танцуй со мной&raquo; с участием артиста. На фото Ефим Шифрин и Екатерина Карпушина во время творческого вечера Романа Виктюка &laquo;Мне от любви покоя не найти&hellip;&raquo; в Театре Романа Виктюка в Москве в 2020 году После 2010 года Шифрин продолжал играть в театрах и участвовал в передачах &laquo;Театр эстрады&raquo;, &laquo;Вместе с дельфинами&raquo; в качестве члена жюри, а также вел шоу &laquo;Вокруг смеха&raquo; на Первом канале. В декабре 2020 года в Театриуме на Серпуховке состоялась премьера спектакля &laquo;Танцуй со мной&raquo; с участием артиста. На фото Ефим Шифрин и Екатерина Карпушина во время творческого вечера Романа Виктюка &laquo;Мне от любви покоя не найти&hellip;&raquo; в Театре Романа Виктюка в Москве в 2020 году
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Ефим Шифрин родился в поселке под Магаданом, где заканчивал отбывать срок его отец-политзаключенный, обвиненный в шпионаже. В 1966 году семья с двумя сыновьями переехала в Юрмалу, где Шифрин получил аттестат зрелости и поступил в университет. При рождении будущего артиста звали Нахим, но близкие называли его Фимой — отсюда родился псевдоним Ефим
В 1970-1980-х Шифрин выступал в Студенческом театре МГУ со спектаклями «До свидания, мальчики!» и «Ночь после выпуска». Он дважды становился лауреатом конкурсов артистов эстрады — московского в 1979 году и всесоюзного в 1983-м. На фото Ефим Шифрин в 1983 году
С 1980-го по 1985 год Шифрин учился на факультете режиссеров эстрады в ГИТИСе. После окончания учебы он сыграл первый сольный спектакль «Я хотел бы сказать» в основном по произведениям Виктора Коклюшкина. Тексты этого автора артист использовал также в спектаклях «Три вопроса» и «Круглая луна». В 1990-м Шифрин начал играть в эстрадном музыкальном моноспектакле «Я играю Шостаковича». На фото Ефим Шифрин в 1995 году
Артист основал «Шифрин-театр» в 1990 году и стал его худруком. В учреждении были поставлены спектакли «Фотография на память», «Я играю Шостаковича», «Круглая луна», «Я хотел бы сказать», «Три вопроса» и множество бенефисов Шифрина. В 1992 году артист стал первым лауреатом премии «Золотой Остап». Параллельно он играл в других театрах. На фото Ефим Шифрин и Людмила Максакова в спектакле «Я тебя больше не знаю, милый» на сцене театра Вахтангова в 1995 году
Также Шифрин известен вокальными выступлениями, включая романсы Дмитрия Шостаковича, песни «Иерусалим», «Музыка во мне», «Южная ночь» и другие. В 1997-1998 годах артист выпускал еженедельную юмористическую передачу «Алло, Фима!» на НТВ. На фото Ефим Шифрин в 1999 году
В 2006 году Шифрин сыграл роль Бургомистра в спектакле «Дракон» по пьесе Евгения Шварца, премьера которого состоялась в Театриуме на Серпуховке. Тогда же он участвовал в бенефисе «Кабаре. Перезагрузка». На фото Ефим Шифрин на репетиции своего юбилейного концерта в 2006 году
Артист снялся во многих фильмах и проектах, включая «Ералаш», сериал «КОАПП (Комиссия особо активной помощи природе)» и фильм «Глянец». Он также озвучивал мультфильмы. Кроме того, артист является автором книг «Театр имени меня», «Личное дело Ефима Шифрина» и «Течет река Лета». На фото Ефим Шифрин в телецентре «Останкино» в 2009 году
В театральный репертуар Шифрина вошли спектакли «Скандал! Публике смотреть воспрещается!», «Цветок смеющийся», «Я тебя больше не знаю, милый», «Любовь с придурком», «Путаны», «Коза, или Кто такая Сильвия», «Слухи» и другие. На фото Ефим Шифрин в спектакле «Принцесса Ивонна» на сцене театра Вахтангова в 2011 году
На фото Ефим Шифрин в мюзикле Михаила Швыдкого и Алексея Кортнева «Времена не выбирают» на сцене Театра мюзикла в 2012 году. Артист сыграл в спектакле главную роль Мэтта Фрэя
За пропаганду здорового образа жизни в 2000 году Шифрин получил премию Международной сети клубов World Class «Мистер Фитнес». В 2006 году за аналогичные заслуги его наградили дипломом Комитета физкультуры и спорта, Федерации бодибилдинга и фитнеса Правительства Москвы. На фото Евгений Вальц и Ефим Шифрин в роли Пуассон на премьере мюзикла «Принцесса цирка» в Московском театре мюзикла в 2016 году
После 2010 года Шифрин продолжал играть в театрах и участвовал в передачах «Театр эстрады», «Вместе с дельфинами» в качестве члена жюри, а также вел шоу «Вокруг смеха» на Первом канале. В декабре 2020 года в Театриуме на Серпуховке состоялась премьера спектакля «Танцуй со мной» с участием артиста. На фото Ефим Шифрин и Екатерина Карпушина во время творческого вечера Романа Виктюка «Мне от любви покоя не найти…» в Театре Романа Виктюка в Москве в 2020 году
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