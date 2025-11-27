Путь Маленького Дракона: какую жизнь прожил Брюс Ли

В конце 80-х плакат с Брюсом Ли висел на стене у каждого второго советского мальчика. И, наверное, не только советского. Что неудивительно: хотя легендарный мастер боевых искусств скончался еще в 1973 году, его влияние на человеческие умы и мировой кинематограф ощущается и по сей день. Кошачья пластика, молниеносный удар, идеальное тело без капельки жира: то, что делал Брюс Ли, никто так и не смог повторить. Ему удалось создать новый жанр гонконгского боевика, изобрести собственную систему единоборств, изменить отношение к китайской культуре в западном мире.

Главные фильмы Брюса Ли и интересные факты из его жизни — в фотогалерее «Газеты.Ru».