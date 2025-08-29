«Москва слезам не верит», «Уэнздей», «Лихие», «Олдскул» и еще 14 главных сериалов сентября

Мюзикл-переосмысление мелодрамы «Москва слезам не верит» от Жоры Крыжовникова — со «звериным» подзаголовком «Все только начинается», вторая глава «Лихих» Юрия Быкова, школьная комедия с Марией Ароновой, заключительная порция второго сезона «Уэнздей», новый сериал от автора «Мейр из Исттауна» с Марком Руффало в главной роли, спин-офф «Офиса» про загибающуюся газету, возвращение «Убийств в одном здании», «Утреннего шоу», «Медленных лошадей» — и многое другое. «Газета.Ru» изучила, какие сериалы выходят в сентябре, и рассказывает о самых интересных.