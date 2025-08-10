Атос из «Трех мушкетеров». Вениамину Смехову — 85

Вениамин Смехов родился 10 августа 1940 года в Москве. В детстве он посещал драмкружок, где преподавал Ролан Быков. Смехов решил связать свою жизнь с актерством, поэтому поступил в Театральное училище им. Щукина.

После окончания вуза Смехова отправили в Куйбышевский театр. Через несколько лет он вернулся в Москву, но долгое время не мог найти работу, пока его не пригласили в труппу Театра на Таганке. Там к актеру пришла популярность. Однако сниматься в кино его почти не звали.

Смехову все же удалось получить роль Атоса в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера». При этом Смехов планировал отказаться от этой роли, так как считал сценарий посредственным. В 1992 году он вновь сыграл Атоса в «Мушкетерах 20 лет спустя», а после и в «Возвращении мушкетеров».

«Я не считаю себя киношником, я театральный актер. Фильм «Три мушкетера» никакой не шедевр мировой кинематографии, это наш внутрисемейный, внутрисоветский, внутрироссийский любимый фильм, хотя с годами вспоминаю роль Атоса все лучше и лучше и, как пишу в своей книге «Жизнь в гостях»: «наши кони скачут все быстрее», – сказал Смехов в беседе с ТАСС.

В 90-е Смехов проявил себя еще как режиссер и преподаватель. С 2011 года он играет только в своих спектаклях. Он также пишет книги, стихотворения, занимается озвучиванием.

Смехов был дважды женат. От первого брака у него две дочери: писательница Елена Смехова и актриса Алика Смехова. Также у него трое внуков.