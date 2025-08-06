«Фантастическая четверка», «Голый пистолет» и еще 10 фильмов, которые надо посмотреть в августе

Какие фильмы выходят в кино и онлайн в августе 2025 года

Лучшая работа инди-гения Романа Михайлова, мультик для взрослых про готовящегося к кастрации пса, перезапуск «Фантастической четверки» от Marvel, а также новый «Голый пистолет» и эротический триллер с Дженной Ортегой. «Газета.Ru» изучила, какие фильмы выходят в августе, и рассказывает о самых интересных.