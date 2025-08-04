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«Пока есть искренние рокеры, рок жив». Глебу Самойлову — 55

Российский музыкант Глеб Самойлов отмечает 55-летие
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Будущий музыкант Глеб Самойлов родился 4 августа 1970 года в городе Асбесте. Его отец был инженером, мать — врачом. В семье уже был старший сын Вадим. Оба мальчика рано начали проявлять интерес к музыке, а подростками слушали западный рок на виниле.

В 1987 году Глеб пришел в группу «Агата Кристи», основанную Вадимом Самойловым, Александром Козловым и Петром Маем. Именно Глеб Самойлов — автор таких хитов коллектива, как «Мотоциклетка», «Айлавью», «Как на войне», «ХалиГалиКришна», «Опиум для никого», «Трансильвания», «Два корабля», «Ковер-вертолет» и других. В 2010-м Самойлов-младший основал группу The Matrixx, в первый состав которой вошли его коллеги Дмитрий Хакимов и Константин Бекрев, а также гитарист «НАИВа» Валерий Аркадин.

«Рок может умереть внутри какого-то конкретного человека — творца или слушателя. Но пока есть люди, которые очень искренне чувствуют себя в этой нише, до тех пор рок жив», — говорит музыкант.

Самойлов-младший был женат трижды. У него есть сын Глеб.

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