«До свиданья, Москва»: «Олимпиада-80» закончилась 45 лет назад

45 лет назад в Москве состоялась церемония закрытия «Олимпиады-80»

3 августа 1980 года в Москве на Центральном стадионе имени В. И. Ленина («Лужники») прошло торжественное закрытие XXII летних Олимпийских игр — самого значительного и громкого спортивного события в истории Советского Союза. С тех пор прошло 45 лет.

Завершающая Игры концертная программа длилась несколько часов. Над ареной под звуки олимпийского гимна был спущен огромный олимпийский флаг и погашен огонь. Церемония запомнилась всему миру благодаря трогательному прощанию с талисманом московских Игр — большим олимпийским медведем Мишкой. Под песню «До свиданья, Москва» в исполнении Льва Лещенко и Татьяны Анциферовой он медленно взмыл в небо на воздушных шарах. Весь стадион встал, на лицах многих блестели слезы.

Московская олимпиада проходила в непростой политической обстановке. Из-за ввода советских войск в Афганистан США призвали к бойкоту Игр, который поддержали 65 стран. При этом спортсмены из 16 государств прибыли в советскую столицу вопреки воле своих правительств и выступали под олимпийским флагом.

В общей сложности было разыграно 203 комплекта наград (150 — в личных дисциплинах и 53 — в командных соревнованиях). Спортсмены из СССР завоевали наибольшее количество медалей — 195: 80 золотых, 69 серебряных и 46 бронзовых.

Часть соревнований «Олимпиады-80» прошли в других городах Советского Союза: парусные регаты — в Таллине, предварительные игры футбольного турнира — в Ленинграде, Киеве и Минске.

Специально к Олимпиаде в Москве было построено 78 объектов, включая спорткомплексы «Олимпийский» и «Измайлово», дворец спорта «Динамо», велотрассу в Крылатском, гостиницу «Космос», Центральный дом туриста, Центр международной торговли на Красной Пресне, Олимпийскую деревню, аэропорт Шереметьево-2 и др.